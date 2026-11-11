Black Friday 2026 : Quad Lock casse les prix avec 30 % de réduction sur toute sa gamme

Le Black Friday démarre fort chez Quad Lock ! La marque australienne, spécialisée dans les systèmes de fixation pour smartphones, annonce une remise de 30 % sur l’ensemble de son catalogue. Coques, supports moto, accessoires vélo et nouveautés sont concernés par cette opération. Cela se déroule du 11 novembre au 2 décembre 2026. Une belle occasion de s’équiper à moindre coût.

Quad Lock : 30 % de remise sur tous les accessoires

Pour le Black Friday 2026, Quad Lock voit les choses en grand. La marque propose une réduction de 30 % sur l’intégralité de sa boutique, sans exclure ses dernières nouveautés. Par conséquent, l’opération est particulièrement intéressante pour les motards, cyclistes et automobilistes qui souhaitent profiter d’un système de fixation fiable pour leur smartphone.

L’offre concerne notamment les célèbres coques de protection Quad Lock, mais également les différents supports pour guidon, voiture ou vélo. Les accessoires complémentaires sont eux aussi concernés, permettant de compléter une installation existante sans se ruiner.

Autre bonne nouvelle, certains packs bénéficient de remises encore plus importantes. Une solution intéressante pour ceux qui souhaitent s’équiper entièrement, avec une coque, un support et plusieurs accessoires compatibles.

Les nouveautés Quad Lock également en promotion

Contrairement à certaines opérations commerciales qui excluent les produits récemment commercialisés, Quad Lock applique également ses réductions aux dernières références de son catalogue.

On retrouve notamment le Handlebar Mount Pro Adjustable, un support de guidon ajustable destiné aux motards. Les collections sous licence McLaren et Ducati profitent elles aussi de cette remise de 30 %. De ce fait, cela a de quoi séduire les amateurs de ces deux marques emblématiques.

Mais ce Black Friday marque également l’arrivée d’un nouvel accessoire : le MAG Portable Battery Pack. Cette batterie externe magnétique sera commercialisée pendant l’opération et bénéficiera immédiatement de la réduction de 30 %. Un lancement particulièrement bienvenu pour ceux qui recherchent une solution de recharge nomade compatible avec leur équipement Quad Lock.

Un système de fixation toujours aussi polyvalent

Pour rappel, Quad Lock s’est imposé au fil des années comme une référence dans les systèmes de fixation pour smartphones. Son principal atout repose sur un mécanisme de verrouillage breveté à deux niveaux. Celui-ci est conçu pour maintenir solidement le téléphone sur son support.

L’autre avantage réside dans la modularité de son écosystème. Une même coque peut être utilisée sur différents supports. Ainsi, il est possible de passer de la moto au vélo, ou d’installer son smartphone dans une voiture.

Cette polyvalence constitue l’un des principaux arguments de la marque. Cela est particulièrement vrai pour les utilisateurs qui alternent régulièrement entre plusieurs moyens de transport.

Black Friday Quad Lock : jusqu’au 2 décembre pour en profiter

L’opération Black Friday Quad Lock débute ce 11 novembre 2026 et se poursuivra jusqu’au 2 décembre 2026. Les réductions sont proposées à l’échelle mondiale, directement sur la boutique officielle du fabricant.

Avec 30 % de réduction sur toute sa gamme et des promotions supplémentaires sur certains packs, Quad Lock propose une opération intéressante pour renouveler son équipement ou découvrir son écosystème.

Pour les motards notamment, c’est l’occasion de s’offrir un support de qualité à un tarif plus accessible. De plus, ils profitent de la modularité qui a fait le succès de la marque.

Les offres sont disponibles dès maintenant sur le site officiel de Quad Lock.