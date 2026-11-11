PlayStation Plus : Death Stranding 2, Like a Dragon et sept autres jeux débarquent le 17 novembre

Les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium auront (encore !) de quoi étoffer leur bibliothèque en novembre ! Après la première vague dévoilée en début du mois, Sony vient de dévoiler les nouveaux titres qui intégreront le Catalogue des jeux à partir du 17 novembre 2026. Parmi les principales attractions, on retrouve Death Stranding 2: On the Beach, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii et Atomfall. Les amateurs de RPG pourront également compter sur Dragon Quest III HD-2D Remake, tandis que deux classiques viendront compléter l’offre Premium.

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Death Stranding 2 et Like a Dragon en tête d’affiche

C’est probablement le nom qui retiendra le plus l’attention ce mois-ci. Avec Death Stranding 2: On the Beach, les joueurs PS5 pourront retrouver Sam Porter Bridges dans une nouvelle expédition imaginée par Hideo Kojima. Cette fois, le protagoniste devra étendre le réseau chiral jusqu’en Australie, dans un monde toujours aussi hostile, marqué par des catastrophes naturelles et des phénomènes surnaturels.

Autre arrivée notable : Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Disponible sur PS5 et PS4, cet épisode place Goro Majima dans la peau d’un pirate après une mystérieuse perte de mémoire. Entre combats terrestres et affrontements navals, le titre promet une aventure aussi décalée que spectaculaire.

Les amateurs de survie pourront, quant à eux, découvrir Atomfall. Développé par Rebellion, le jeu plonge les joueurs dans une zone de quarantaine fictive du nord de l’Angleterre, cinq ans après la catastrophe nucléaire de Windscale. Exploration, fabrication d’équipement, négociations et affrontements rythment cette enquête dans une campagne britannique particulièrement inquiétante.

Dragon Quest, FPS et simulations au programme

La sélection ne s’arrête pas là. Dragon Quest III HD-2D Remake permettra de redécouvrir un grand classique du RPG japonais à travers une direction artistique mêlant pixel art et environnements en trois dimensions. L’aventure suit l’enfant du héros Ortega, chargé de reprendre la quête de son père et d’affronter l’Archidémon Baramos.

Le catalogue accueillera également Trepang2, un FPS nerveux aux capacités surnaturelles, MotoGP 26, qui reprend le championnat officiel de motocyclisme, ainsi que Hell Let Loose, un jeu de tir multijoueur consacré à la Seconde Guerre mondiale et proposant des batailles à 100 joueurs. Enfin, Cricket 26 – The Official Game of the Ashes complète cette sélection avec ses modes Carrière Manager et Ashes retravaillés.

Deux classiques supplémentaires pour les abonnés Premium

Les membres PlayStation Plus Premium auront droit à deux jeux supplémentaires : Soul Reaver 2, qui permet de retrouver Raziel dans l’univers de Nosgoth, et Freedom Wars Remastered, une aventure futuriste où la survie passe par des missions particulièrement dangereuses.

Au total, neuf jeux rejoindront le Catalogue des jeux PlayStation Plus dès le 17 novembre 2026. À vos manettes !