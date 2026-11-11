Test – Ecovacs DEEBOT T90S Pro Omni : un robot aspirateur laveur qui frôle le sans-faute

Le marché des robots aspirateurs laveurs est devenu particulièrement concurrentiel. Chaque constructeur cherche à proposer un appareil toujours plus puissant, plus intelligent et surtout plus autonome. Avec son DEEBOT T90S Pro Omni, Ecovacs poursuit cette ambition en proposant un robot capable de prendre en charge l’essentiel de l’entretien des sols, de l’aspiration au lavage, tout en limitant au maximum les interventions de l’utilisateur.

J’ai eu l’occasion de mettre ce nouveau modèle à l’épreuve et, autant le dire immédiatement, le résultat est particulièrement convaincant. Entre une installation d’une simplicité déconcertante, une puissance d’aspiration impressionnante et un nettoyage des bords particulièrement efficace, ce DEEBOT T90S Pro Omni possède de sérieux arguments. Sans oublier sa station OMNI et son réservoir dédié au produit nettoyant, qui rendent son utilisation quotidienne encore plus agréable.

Un design soigné et une installation particulièrement simple

Ecovacs possède désormais une solide expérience dans la conception de robots aspirateurs laveurs, et cela se ressent dès les premières minutes avec le DEEBOT T90S Pro Omni. L’ensemble inspire confiance, avec des finitions soignées et une station d’accueil qui regroupe les principales fonctions d’entretien du robot.

La première bonne surprise concerne l’installation. J’ai particulièrement apprécié la simplicité de la mise en route. Il suffit de positionner la station à un emplacement adapté, de préparer les réservoirs et de suivre les instructions de l’application Ecovacs Home pour commencer à utiliser le robot.

L’appairage et la configuration se montrent accessibles, même pour une personne qui n’a jamais possédé ce type d’appareil. L’application permet ensuite de gérer la cartographie du logement, de personnaliser les cycles de nettoyage ou encore de définir les zones à entretenir.

Cette simplicité constitue un véritable point fort. Certains robots multiplient les paramètres et les étapes de configuration, au risque de rendre leur prise en main laborieuse. Ici, Ecovacs privilégie une expérience accessible, sans sacrifier les possibilités de personnalisation.

Une puissance d’aspiration impressionnante avec 40 000 Pa

L’un des principaux arguments du DEEBOT T90S Pro Omni réside dans sa puissance d’aspiration. Ecovacs annonce jusqu’à 40 000 Pa grâce à sa technologie BLAST, accompagnée d’un débit d’air de 16 litres par seconde. Des caractéristiques particulièrement ambitieuses qui placent ce modèle parmi les robots les plus puissants de sa catégorie.

Et dans la pratique, cette puissance se ressent immédiatement. C’est même l’un des aspects qui m’a le plus impressionné pendant mon test. Le robot aspire avec une efficacité remarquable les poussières, les miettes et les différents débris qui peuvent s’accumuler quotidiennement sur les sols.

Sur les surfaces dures, le résultat est excellent. Le robot ne se contente pas de ramasser les saletés les plus visibles, il assure également un nettoyage particulièrement minutieux. Après son passage, les sols retrouvent une propreté difficile à prendre en défaut.

Ecovacs intègre également sa technologie ZeroTangle 4.0, conçue pour limiter l’enroulement des cheveux et des poils autour de la brosse principale. Une évolution intéressante pour réduire les opérations d’entretien, notamment dans les foyers possédant des animaux.

Cette puissance constitue donc un véritable atout, mais elle ne serait pas aussi intéressante sans un système de lavage capable de suivre le rythme.

OZMO ROLLER 3.0 : un lavage des sols particulièrement convaincant

Le lavage représente aujourd’hui un critère essentiel dans le choix d’un robot aspirateur. Et sur ce point, le DEEBOT T90S Pro Omni fait clairement partie des modèles les plus convaincants que j’ai pu utiliser.

Contrairement aux robots équipés de simples serpillières, Ecovacs mise sur sa technologie OZMO ROLLER 3.0. Celle-ci repose sur un rouleau de nettoyage en microfibre de 27 cm, capable de tourner à 260 tours par minute tout en exerçant une pression annoncée de 4 000 Pa sur le sol.

Dans les faits, le résultat est tout simplement excellent. J’ai particulièrement apprécié la qualité du lavage, avec des sols qui ressortent impeccables après le passage du robot. Le système se montre efficace sur les salissures du quotidien et permet de retrouver une sensation de propreté particulièrement agréable.

Autre avantage, le rouleau est régulièrement rincé pendant son fonctionnement. Cela limite le risque de déplacer les saletés d’une pièce à l’autre, un défaut que l’on peut encore rencontrer sur certains robots équipés de serpillières traditionnelles.

Le système permet également de mieux maîtriser l’humidité laissée sur le sol. Ecovacs annonce une réduction de 67 % des traces d’eau, ce qui contribue à accélérer le séchage.

TruEdge 3.0 : enfin un nettoyage des bords vraiment efficace

C’est probablement l’une des fonctionnalités que j’ai le plus appréciées sur ce DEEBOT T90S Pro Omni. Le nettoyage des bords est tout simplement excellent.

Sur de nombreux robots aspirateurs laveurs, les plinthes et les angles restent problématiques. Malgré des performances souvent très satisfaisantes au centre des pièces, une bande de quelques centimètres échappe régulièrement au lavage.

Ecovacs apporte ici une réponse particulièrement efficace avec sa technologie TruEdge 3.0. Le rouleau peut se déporter latéralement de 15 mm afin de venir nettoyer au plus près des murs et des meubles.

Et contrairement à certaines innovations qui semblent surtout intéressantes sur le papier, celle-ci apporte un véritable bénéfice au quotidien. Le robot longe les plinthes avec précision et parvient à nettoyer des zones habituellement difficiles d’accès.

J’ai été particulièrement convaincu par le résultat. Le nettoyage des bords est vraiment au top, avec une couverture nettement plus homogène des surfaces. C’est un détail qui peut sembler secondaire, mais qui fait toute la différence lorsque l’on souhaite confier entièrement l’entretien des sols à un robot.

Le système bénéficie également d’une conception destinée à protéger les meubles et les plinthes lors du passage du rouleau. Une attention appréciable pour un appareil amené à fonctionner régulièrement dans toute la maison.

Une station OMNI qui simplifie réellement le quotidien

Un bon robot aspirateur ne se juge pas uniquement sur ses performances de nettoyage. Son autonomie d’entretien joue également un rôle essentiel, et Ecovacs l’a parfaitement compris.

La station OMNI du DEEBOT T90S Pro Omni prend en charge plusieurs opérations qui nécessiteraient autrement une intervention manuelle. Elle assure notamment la collecte de la poussière, le nettoyage du rouleau à l’eau chaude jusqu’à 75 °C et son séchage à l’air chaud à 63 °C.

Ce fonctionnement permet de conserver un système de lavage propre entre deux utilisations, tout en limitant l’apparition de mauvaises odeurs.

Mais l’une des fonctionnalités que j’ai particulièrement appréciées concerne la présence d’un réservoir dédié au produit de nettoyage.

Cela peut sembler anodin, mais c’est un véritable avantage à l’usage. Plus besoin de se préoccuper du dosage du détergent à chaque remplissage du réservoir d’eau. Le système de distribution automatique se charge d’injecter la quantité nécessaire de solution lors du nettoyage du rouleau.

C’est simple, pratique et surtout parfaitement cohérent avec la philosophie de ce type d’appareil : intervenir le moins possible.

La station dispose également d’un réservoir d’eau propre de 4 litres et d’un réservoir d’eau sale de 2,2 litres. Des capacités confortables qui permettent d’espacer les opérations de remplissage et de vidange.

Bien entendu, le robot n’est pas totalement autonome. Il reste nécessaire de remplir l’eau propre, de vider les eaux usées et de remplacer les consommables lorsque cela devient nécessaire. Mais dans l’ensemble, Ecovacs parvient à réduire considérablement les contraintes d’entretien.

Une navigation intelligente et une application complète

Pour se déplacer dans le logement, le DEEBOT T90S Pro Omni s’appuie sur la technologie AIVI 3D 4.0, associant différents capteurs et des fonctions d’intelligence artificielle pour identifier les obstacles.

L’objectif est de permettre au robot de nettoyer au plus près des meubles tout en évitant les objets susceptibles de gêner son déplacement. La technologie adapte notamment sa trajectoire selon les obstacles rencontrés.

Le robot est également capable de franchir des seuils simples jusqu’à 25 mm et de soulever automatiquement son rouleau de 15 mm lorsqu’il rencontre un tapis. Un système de protection vient alors isoler le rouleau humide afin de limiter les contacts avec les fibres.

L’application Ecovacs Home permet de retrouver les fonctionnalités habituelles d’un modèle haut de gamme. On peut programmer les nettoyages, sélectionner les pièces à entretenir, modifier les paramètres d’aspiration ou ajuster le niveau d’eau utilisé pour le lavage.

Ecovacs propose également son assistant vocal YIKO 2.0, capable de comprendre différentes commandes et d’accompagner l’utilisateur dans la gestion des cycles de nettoyage.

L’ensemble forme un écosystème complet, même si les nombreuses possibilités de personnalisation demanderont un peu de temps aux utilisateurs souhaitant exploiter toutes les fonctions avancées.

Une autonomie pensée pour les grandes surfaces

Le DEEBOT T90S Pro Omni embarque une batterie de 4 000 mAh. Ecovacs annonce une durée de fonctionnement pouvant atteindre 350 minutes dans des conditions adaptées, une valeur qui dépend naturellement du mode de nettoyage et de la puissance sélectionnée.

La technologie PowerBoost constitue une autre particularité intéressante. Selon le constructeur, elle permet de récupérer 10 % de batterie en seulement trois minutes, afin de réduire les interruptions pendant les longues sessions.

Sur le papier, cette gestion de l’énergie apparaît particulièrement pertinente pour les grandes habitations. Elle complète les capacités de nettoyage du robot, même si l’autonomie réelle reste nécessairement variable selon la configuration du logement.

Concernant le bruit, Ecovacs annonce également plusieurs améliorations acoustiques destinées à rendre le fonctionnement plus discret. La fiche technique indique un niveau sonore de 60 dBA pour le robot. Il ne faut donc pas s’attendre à un silence absolu, mais l’effort réalisé sur la réduction du bruit va dans le bon sens.

Quelques concessions malgré des performances remarquables

Difficile de trouver de véritables défauts au DEEBOT T90S Pro Omni sur ses prestations essentielles. L’aspiration est puissante, le lavage très efficace et le nettoyage des bords particulièrement réussi.

Il faut néanmoins garder à l’esprit quelques contraintes. La station OMNI demande un espace dédié dans le logement et nécessite toujours un entretien périodique. Les réservoirs doivent être surveillés et les consommables remplacés au fil du temps.

L’utilisation de la solution nettoyante représente également un coût supplémentaire à prévoir, même si le système de dosage automatique permet d’en simplifier la gestion.

Enfin, le positionnement tarifaire reste relativement élevé. Affiché à 769 euros sur la boutique française d’Ecovacs au moment de la consultation, ce robot représente un investissement conséquent, même si son équipement et ses performances contribuent à justifier son prix.

Conclusion : un excellent robot aspirateur laveur

Avec le DEEBOT T90S Pro Omni, Ecovacs propose un robot aspirateur laveur particulièrement abouti. J’ai été séduit dès les premières minutes par sa facilité d’installation, mais ce sont surtout ses performances de nettoyage qui m’ont convaincu.

La puissance d’aspiration est remarquable et le système OZMO ROLLER 3.0 assure un lavage d’une efficacité impressionnante. Le nettoyage des bords mérite également une mention particulière, tant il apporte un véritable gain par rapport aux robots qui laissent encore une bande non nettoyée le long des plinthes.

Certes, son prix reste conséquent et l’entretien de la station ne disparaît pas totalement. Mais ces quelques réserves ne viennent pas réellement ternir le tableau.

Le DEEBOT T90S Pro Omni est une excellente surprise et surtout un robot que je recommande sans hésitation à ceux qui recherchent une solution performante pour automatiser l’entretien de leurs sols. Ecovacs signe ici un modèle très convaincant, aussi agréable à utiliser qu’efficace au quotidien.

promo ECOVACS T90S PRO OMNI Care Kit Robot Aspirateur Laveur Aspiration 40000 Pa | Rouleau autonettoyant, nettoyage extrême des bords, brosse anti-nœuds... 【Patin à rouleau autonettoyant OZMO Roller 3.0】 Le modèle ECOVACS T90S PRO OMNI est équipé du rouleau OZMO Roller 3.0, qui frotte à 220 tours par minute tout en se rinçant en continu pendant...

【Puissance d'aspiration BLAST de 40 000 Pa avec technologie ZeroTangle 4.0】Une puissance d'aspiration BLAST allant jusqu'à 40 000 Pa élimine facilement la poussière, les miettes, les poils...

Revue du robot aspirateur Ecovacs T90S pro 799€ Résumé Le Ecovacs DEEBOT T90S Pro Omni est un excellent robot aspirateur laveur qui séduit par sa simplicité d’installation et ses performances remarquables. Sa puissance d’aspiration de 40 000 Pa, associée au système de lavage OZMO ROLLER 3.0, assure un nettoyage impeccable des sols. Mention spéciale au nettoyage des bords, particulièrement efficace grâce à la technologie TruEdge 3.0. Sa station OMNI, avec son réservoir dédié au produit nettoyant, simplifie considérablement l’entretien quotidien. Malgré un prix relativement élevé, ce modèle s’impose comme une véritable réussite, que je recommande sans hésitation. Perfomance de nettoyage - 9/10 9/10

Autonomie de la batterie - 8/10 8/10

Navigation et détection des obstacles - 9/10 9/10

Facilité d'utilisation - 9/10 9/10 Globalement 8.8/10 8.8/10 Pour Installation très simple

Aspiration et lavage impeccables

Excellent nettoyage des bords

Réservoir de détergent automatique Contre Prix un peu élevé