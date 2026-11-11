Fairgames : PlayStation annule son shooter multijoueur après plusieurs années de développement

Encore ! Après l’échec cuisant de Concord, voilà que PlayStation met encore un terme à un de ses projets multijoueurs les plus attendus. Annoncé en 2023, Fairgames, le shooter compétitif développé par Haven Studios, ne verra finalement pas le jour. En cause : des tests joueurs qui n’auraient pas répondu aux attentes de Sony, notamment en matière de rétention. Une nouvelle déconvenue pour la stratégie Live-Service du constructeur japonais, qui peine à concrétiser plusieurs de ses ambitions dans le domaine ces dernières années.

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Fairgames annulé : des tests qui n’ont pas convaincu Sony ?

C’est une nouvelle qui risque de décevoir les joueurs qui suivaient le projet depuis sa présentation. Selon les informations rapportées par Bloomberg et son journaliste Jason Schreier, Sony Interactive Entertainment a décidé d’abandonner définitivement le développement de Fairgames. La décision aurait été annoncée aux équipes de Haven Studios dans un message interne daté du 10 novembre 2026.

Plusieurs milliers de joueurs auraient participé au dernier test du jeu. Si les performances techniques et la préparation des opérations en ligne (Live Ops) étaitent satisfaisantes, les résultats concernant l’engagement et la fidélisation des participants se seraient révélés inférieurs aux objectifs fixés.

Sony aurait également pris en compte les difficultés rencontrées actuellement par les jeux de tir compétitifs PvP, un marché particulièrement disputé. Ces différents facteurs auraient finalement conduit l’éditeur à mettre fin au projet avant son lancement.

Haven Studios reste chez PlayStation malgré l’annulation

Cette décision ne signifie pas pour autant la fermeture de Haven Studios. Selon toujours Bloomberg, Sony a indiqué que les équipes de développement de Fairgames ne subiraient pas des licenciements liés à l’abandon du jeu. Le studio devrait désormais collaborer avec d’autres équipes de PlayStation Studios et explorer de nouvelles pistes créatives.

L’annulation de Fairgames vient néanmoins s’ajouter à une liste de projets multijoueurs abandonnés par Sony, parmi lesquels The Last of Us Online et un projet Live-Service autour de God of War développé par Bluepoint Games.

Un Concord 2.0 en somme !