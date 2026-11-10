Eminem et Elvis Presley contre Suno AI : la bataille du droit d’auteur s’intensifie

L’intelligence artificielle générative serait-elle allée trop loin en s’attaquant au catalogue des plus grandes stars de l’histoire ? Alors que Suno AI accumule les utilisateurs passionnés par la composition automatisée, l’industrie musicale sort les griffes et hausse le ton. En effet, les voix de géants comme Eminem ou Elvis Presley résonnent désormais dans les prétoires pour réclamer des comptes. Une nouvelle série de plaintes vient ébranler la start-up américaine sur le terrain miné du droit d’auteur.

Eminem et Elvis Presley s’attaquent à Suno AI

Les détenteurs des catalogues musicaux d’Elvis Presley et d’Eminem viennent de déposer de nouvelles plaintes retentissantes contre l’entreprise Suno AI. Ils reprochent à la plateforme d’avoir exploité des morceaux légendaires sans autorisation préalable pour former ses modèles d’apprentissage. En d’autres termes, les plaignants estiment que l’intelligence artificielle s’approprie en quelques secondes un travail artistique que des humains mettent des années à perfectionner.

Entraînement illégal et clonage vocal : le cœur du litige

Les arguments juridiques diffèrent subtilement selon les requêtes déposées devant les tribunaux fédéraux américains. D’un côté, l’éditeur lié au rappeur de Détroit pointe du doigt l’utilisation de centaines de compositions protégées lors de la phase d’entraînement.

De leur côté, les représentants du « King du Rock and Roll » dénoncent une exploitation directe de l’image et de la voix, permettant à des utilisateurs de générer des chansons imitant le style unique de l’artiste.

Quel avenir pour la musique générée par intelligence artificielle ?

Cette escalade judiciaire intervient dans un climat de profonde mutation pour l’écosystème musical numérique. En effet, plusieurs maisons de disques affrontent désormais les géants de la tech devant les tribunaux. À l’inverse, d’autres acteurs majeurs choisissent de signer des accords de licence payants. Cette fracture met en lumière un enjeu crucial. Les géants de la musique cherchent désespérément à concilier l’essor de l’IA et la sauvegarde du copyright. Les plateformes de diffusion cherchent également à se positionner. C’est notamment le cas de Deezer qui choisit d’offrir plus de transparence aux auditeurs.