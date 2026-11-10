Shelly i4 Gen4 : vos interrupteurs deviennent des déclencheurs de scènes Matter pour 16,90 €

Shelly poursuit le renouvellement de sa gamme avec le Shelly i4 Gen4, un petit module domotique affiché à 16,90 € sur sa boutique officielle. Sa mission est simple : transformer jusqu’à quatre interrupteurs ou boutons existants en déclencheurs de scènes connectées. Cette nouvelle génération ajoute surtout le Wi-Fi 6, le Zigbee et la compatibilité Matter, le standard qui veut faire parler entre eux les écosystèmes de la maison connectée.

Un module qui ne commute rien, mais commande tout

Le Shelly i4 Gen4 a une particularité qu’il vaut mieux connaître avant l’achat : il n’intègre aucun relais. Il ne coupe donc pas directement le courant d’une lampe. Il détecte l’appui sur un interrupteur, puis transmet l’ordre à d’autres appareils connectés, Shelly ou non.

Un seul bouton mural peut ainsi lancer une scène complète. On peut imaginer éteindre toute la maison au moment de partir, baisser les volets ou tamiser le salon pour un film. Le module se pilote depuis l’application Shelly Smart Control, depuis son interface web locale, ou par scripts, MQTT et webhooks pour les plus bricoleurs.

Shelly i4 Gen4 face au Plus i4 : Wi-Fi 6, Zigbee et Matter

Par rapport au Shelly Plus i4 de la génération précédente, le saut est net côté connectivité. L’ancien modèle se contentait du Wi-Fi 4 et du Bluetooth 4.2. Le Shelly i4 Gen4 passe au Wi-Fi 6 et au Bluetooth 5.0, et ajoute une puce Zigbee. Il est configuré en Matter par défaut. Cinq appuis sur son bouton suffisent pour le basculer en profil Zigbee.

Le module peut aussi servir de répéteur Wi-Fi et Zigbee pour les appareils voisins. Côté format, il mesure 37 × 42 × 15 mm pour 19 g, et se glisse dans une boîte d’encastrement standard. Il s’alimente en 110-240 V et consomme moins de 1 W, selon la marque.

Les bémols : neutre obligatoire et compatibilités à clarifier

Premier point de vigilance : le Shelly i4 Gen4 a besoin du fil neutre dans la boîte d’encastrement. Beaucoup d’interrupteurs anciens n’en disposent pas. L’installation sur le 230 V doit par ailleurs être confiée à une personne qualifiée si vous n’êtes pas à l’aise avec l’électricité.

Second point, plus étonnant : la documentation officielle se contredit sur les compatibilités. La présentation cite Google, Alexa et SmartThings, alors que le tableau technique indique « non » pour Google et SmartThings. Je n’ai pas non plus trouvé mention d’une certification Matter officielle. Mieux vaut donc vérifier la prise en charge dans votre écosystème avant de commander.

Pour qui ?

À 16,90 €, le Shelly i4 Gen4 reste l’un des moyens les plus abordables de rendre des interrupteurs classiques « intelligents ». Il s’adresse surtout à ceux qui possèdent déjà des lampes (comme l’ampoule Shelly Multicolor Bulb E27 Gen3), volets ou prises connectés, et veulent garder un geste familier pour les commander. Pour un premier pas en domotique, un module avec relais sera souvent plus simple à appréhender.