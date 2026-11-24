Pour mon premier essai d’un exosquelette grand public, j’ai choisi le chemin des Muletiers, au puy de Dôme. L’AlpWalk S1 se porte autour de la taille et accompagne les jambes quand on marche. La marque le destine en priorité aux seniors actifs, pour des trajets du quotidien comme pour des sorties en plein air. AlpWalk m’a fourni l’exemplaire de test. Une fois au pied du sentier, je me suis demandé ce que cette assistance changeait vraiment. L’exosquelette donne-t-il envie de continuer quand la pente commence à se faire sentir ?

Notre avis en bref sur l'AlpWalk S1

L’AlpWalk S1 m’a convaincu dès que la pente s’est accentuée. Je sentais l’aide des moteurs quand je levais les jambes et je pouvais garder des foulées plus amples. Après environ deux heures de sortie, il me restait à peu près la moitié de la batterie. L’exosquelette s’enfile vite, mais ses sangles tiennent chaud au-dessus des genoux. À 1 299 $ US au tarif catalogue de la boutique officielle, l’achat dépend surtout de la fréquence d’utilisation. Pour une randonnée de temps à autre, la dépense se justifie plus difficilement. Je lui mets 8/10.

Déballage et transport, une mallette facile à emporter

J’ai apprécié la mallette dès les premiers déplacements. Elle est très légère et permet de transporter l’exosquelette d’un bloc, avec ses éléments rangés ensemble. AlpWalk fournit aussi une bandoulière, une batterie, un chargeur et une notice. C’est pratique pour emmener le S1 jusqu’au départ d’un sentier ou le faire essayer à quelqu’un chez lui. Et comme il s’enfile rapidement, on peut décider sur place à quel moment on veut l’utiliser.

L'AlpWalk S1 prêt à partir, avec la ceinture et les deux sangles de cuisse en place.

Le retour dans la mallette m’a demandé plus de patience. Entre les deux bras et les sangles, j’ai dû chercher comment remettre l’ensemble correctement. On apprécie que la mallette soit légère quand il faut la porter, puis on tâtonne un peu quand il faut tout remballer. Pour un équipement qu’on enfile et qu’on retire à chaque sortie, j’aurais aimé un rangement aussi intuitif que la mise en place. C’est surtout à la fin de la balade que ce détail m’a agacé.

Prise en main, quelques réglages avant de partir

On boucle d’abord la ceinture à la taille, puis on fixe une sangle sur chaque cuisse. Les moteurs se placent au niveau des hanches, là où le S1 accompagne le mouvement des jambes. On peut avancer ou reculer les moteurs et ajuster la longueur des bras pour adapter l’ensemble à sa morphologie. J’ai trouvé les finitions soignées et la mise en place rapide. Une fois l’exosquelette enfilé, j’avais assez de liberté pour essayer de grands pas dès le départ.

Les moteurs sont placés au niveau des hanches, avec des bras qui descendent jusqu'aux sangles de cuisse.

AlpWalk propose trois modes, dont un mode libre et un mode d’aide à la marche. Sur le puy de Dôme, je suis resté sur le mode vert, celui que la marque appelle AI Mode. Il adapte l’assistance à la foulée et permet de choisir entre quatre intensités, de 25 à 100 % par paliers de 25 %. J’ai joué avec ces niveaux au fil du parcours pour sentir ce qui changeait en montée. Mon retour concerne donc surtout ce mode, que j’ai gardé à l’aller comme au retour.

Sur le chemin des Muletiers, l'aide se sent en montée

Sur le plat, je sentais déjà le S1 accompagner le mouvement de mes jambes. C’est dans les lacets du chemin des Muletiers que son intérêt est devenu évident. Quand la pente me demandait de lever davantage la jambe, le moteur me donnait un coup de pouce que je pouvais vraiment sentir. J’arrivais à faire des pas plus amples, et c’est là que j’ai pris plaisir à jouer avec le niveau d’assistance. Je revenais le plus souvent à 75 %, avec quelques passages à 50 ou 100 %.

J'ai gardé le mode vert pendant l'aller-retour et la promenade au sommet du puy de Dôme.

Évaluer ce coup de pouce reste l’exercice le plus délicat du test. Il suffit de quelques pas dans la pente pour le sentir, mais il faudrait comparer plusieurs montées identiques pour chiffrer le gain. Ce que je retiens de cette sortie, c’est surtout l’envie de continuer plus longtemps à ce rythme. Je pouvais allonger le pas quand le terrain le permettait, et c’est ce qui m’a marqué sur la durée. Mon ressenti porte donc surtout sur la capacité à prolonger l’effort. Pour un même trajet, je serais bien en peine de donner un chiffre sur la fatigue à l’arrivée.

Autonomie, environ une demi-batterie en deux heures

Mon aller-retour a duré environ deux heures, en comptant la promenade au sommet. J’ai utilisé surtout le réglage à 75 %, avec quelques changements en cours de route. Il me restait à peu près 50 % à l’arrivée. À ce rythme, je compterais donc autour de quatre heures par charge pour une sortie comparable. L’autre bonne nouvelle, c’est que la batterie de 4 600 mAh se retire vite. Avec une batterie de rechange, on peut repartir après une courte pause et envisager une sortie plus longue.

La batterie prend place à l'arrière de la ceinture et se retire rapidement.

Les quatre heures restent une estimation à partir de la jauge. Je suis rentré avec de la batterie disponible et j’ignore comment elle aurait baissé sur la deuxième moitié du parcours. Dans mon cas, le chiffre mélange la montée, la descente et les déplacements au sommet. AlpWalk annonce jusqu’à six heures à 4 km/h avec 30 % d’assistance, des conditions différentes de ma sortie. Pour préparer une randonnée plus longue, je garderais une marge si l’itinéraire passe surtout par des montées et demande une assistance soutenue.

Confort, les sangles tiennent plus chaud que prévu

J’ai porté le S1 par-dessus mon pantalon pendant tout l’aller-retour. Une fois les sangles bien serrées, je pouvais faire les mouvements amples que je cherchais en montée. La tenue de l’ensemble m’a plu, et les finitions inspirent confiance quand on règle les différents points d’attache. Le système reste assez simple pour qu’on pense davantage au sentier qu’à l’exosquelette. C’est justement pour ça que le seul vrai bémol de confort m’a sauté aux yeux en l’enlevant.

La sangle tient bien sur le pantalon, mais la zone manque d'aération sur la durée.

Au-dessus du genou, la sangle a laissé une bonne trace de transpiration sur mon pantalon. Le serrage maintient bien le bras de l’exosquelette, et c’est aussi à cet endroit que j’aurais apprécié davantage d’aération. Sur quelques marches, ce détail pèserait peu dans mon avis. Il compte davantage quand on garde le S1 pendant deux heures et qu’on imagine repartir pour une autre balade. De tout ce que j’ai essayé, c’est la zone de contact que je demanderais à AlpWalk de revoir en priorité.

Conclusion, que vaut l'AlpWalk S1 ?

L’AlpWalk S1 m’a donné envie de refaire une sortie avec lui. Il s’installe vite, son assistance se sent en montée et l’autonomie m’a laissé de la marge sur le puy de Dôme. J’ai aussi fait essayer l’appareil à une personne gênée par son genou. Lors de cet essai, elle a monté les marches plus facilement et a pu enchaîner sans faire autant de pauses. C’est une observation ponctuelle, qui m’aide à comprendre l’intérêt du S1 pour quelqu’un qui rencontre souvent des marches ou des côtes. AlpWalk présente le S1 comme une aide à la marche grand public à usage non médical.

La sortie au puy de Dôme a mêlé montée, descente et promenade au sommet.

À 1 299 $ US au tarif catalogue, j’aurais besoin d’un usage régulier pour justifier l’achat. Je le comprends mieux pour un senior actif qui sort souvent et cherche un appui dans les côtes. C’est d’ailleurs le public qu’AlpWalk vise en priorité, pour les déplacements du quotidien. Pour quelques randonnées par an, le calcul se complique, d’autant que la marque ne propose pas de location à ce jour. À titre personnel, c’est pourtant en montagne que je me verrais reprendre le S1. Il m’aiderait à suivre un groupe aux niveaux différents sur une sortie plus longue.

Test de l'AlpWalk S1 1 299 $ US L'avis de la rédaction L’AlpWalk S1 donne un vrai coup de pouce dans les côtes et s’enfile rapidement. Sa batterie amovible laisse de la marge pour prolonger une sortie. Les sangles manquent d’aération et la mallette demande un peu de patience au rangement. Vu le prix, l’achat se défend surtout pour un usage régulier. Assistance à la marche - 9/10 9/10

Autonomie - 8/10 8/10

Prise en main et finitions - 8/10 8/10

Confort - 7/10 7/10 Globalement 8/10 8/10 Pour Assistance sensible en montée

Mise en place rapide

Batterie rapidement interchangeable

Finitions soignées

Mallette légère à transporter Contre Sangles peu respirantes

Rangement dans la mallette délicat

Tarif élevé pour l'occasionnel