Test – Toaplan Arcade Garage: Flying Fire Shark sur Nintendo Switch : le plaisir intact des shoot’em up à l’ancienne

Il fut un temps où les salles d’arcade étaient le terrain de jeu privilégié des amateurs de défis. Une époque où quelques pièces suffisaient pour se lancer dans une aventure intense, souvent impitoyable, mais terriblement addictive. Avec Toaplan Arcade Garage: Flying Fire Shark, le studio M2 nous propose de replonger dans cet âge d’or du jeu vidéo à travers une compilation réunissant deux classiques du shoot’em up : Flying Shark et Fire Shark. Disponible sur Nintendo Switch, cette collection s’adresse avant tout aux nostalgiques des bornes d’arcade, mais également aux joueurs curieux de découvrir les origines d’un genre toujours aussi apprécié. Et autant le dire immédiatement, retrouver ces sensations procure un véritable plaisir !

Deux monuments du shoot’em up réunis

Toaplan fait partie de ces studios japonais qui ont profondément marqué l’histoire du shoot’em up. Durant les années 80 et 90, le développeur s’est forgé une solide réputation grâce à des productions particulièrement exigeantes, reposant sur des mécaniques simples, mais redoutablement efficaces.

Cette compilation nous permet de retrouver deux de ses créations emblématiques. Le premier, Flying Shark, sorti en 1987, nous installe aux commandes d’un avion de chasse dans un univers militaire où les ennemis arrivent par vagues successives. Le principe est particulièrement simple : avancer, détruire tout ce qui se présente à l’écran et survivre le plus longtemps possible.

Le second titre, Fire Shark, commercialisé en 1989, reprend cette formule en apportant davantage de dynamisme et un arsenal plus spectaculaire. Les affrontements deviennent rapidement intenses, notamment lorsque l’écran se remplit d’ennemis et de projectiles.

Malgré leurs nombreuses similitudes, les deux jeux possèdent leur propre identité. Flying Shark mise davantage sur la précision et l’anticipation, tandis que Fire Shark propose une action plus explosive. Cette complémentarité donne tout son intérêt à la compilation.

Des sensations arcade toujours aussi efficaces

Ce qui frappe immédiatement lorsque l’on lance Toaplan Arcade Garage: Flying Fire Shark, c’est cette capacité à retrouver instantanément les sensations des jeux d’arcade d’autrefois.

Quelques secondes suffisent pour comprendre les commandes. On déplace son avion, on tire sur les ennemis et on utilise ses bombes lorsque la situation devient trop compliquée. Rien de particulièrement révolutionnaire sur le papier, mais cette simplicité constitue justement l’une des grandes forces de ces productions.

Contrairement à de nombreux jeux modernes, il n’y a ici aucun temps mort. L’action démarre immédiatement et ne ralentit pratiquement jamais. Les ennemis apparaissent de toutes parts, les tirs se multiplient et chaque erreur peut rapidement devenir fatale.

J’ai particulièrement apprécié cette approche directe du gameplay. On retrouve ce plaisir presque oublié de lancer une partie pour quelques minutes, avant de finalement enchaîner les tentatives pendant une bonne heure. Car derrière leur apparente simplicité, ces deux titres cachent une profondeur étonnante.

Il faut apprendre à reconnaître les différentes vagues ennemies, mémoriser certains passages et surtout maîtriser ses déplacements. Le positionnement devient rapidement essentiel, notamment lorsque plusieurs adversaires attaquent simultanément.

Chaque nouvelle tentative permet de progresser légèrement, et cette sensation d’amélioration constante constitue l’un des principaux moteurs de l’expérience.

Une difficulté à l’ancienne qui ne pardonne rien

Il faut toutefois prévenir les joueurs qui découvriraient le genre : Flying Shark et Fire Shark ne sont pas des jeux faciles. Bien au contraire !

Nous sommes ici face à des shoot’em up typiques de leur époque, conçus pour offrir un véritable défi. Les ennemis peuvent surgir rapidement, les projectiles demandent une attention permanente et certaines séquences nécessitent une excellente connaissance des niveaux.

Les premières parties peuvent donc se révéler particulièrement brutales. Il n’est pas rare de perdre plusieurs vies en quelques instants, notamment lorsque l’on cherche à traverser un passage sans avoir correctement anticipé les attaques.

Mais c’est précisément cette exigence qui fait tout le charme de la compilation. Chaque victoire se mérite et chaque progression apporte une réelle satisfaction.

Personnellement, j’ai retrouvé ce sentiment si particulier des jeux d’arcade, où l’on recommence encore et encore pour améliorer son parcours. Il ne s’agit pas simplement de terminer les niveaux, mais de parvenir à les maîtriser.

Cette difficulté pourra évidemment décourager certains joueurs, surtout ceux qui recherchent une expérience plus accessible. Heureusement, M2 a pensé à intégrer plusieurs fonctionnalités permettant d’adoucir l’expérience.

Une compilation particulièrement soignée

M2 possède une solide expérience dans la préservation des jeux d’arcade, et cela se ressent immédiatement dans cette compilation.

L’objectif n’est pas de transformer les titres originaux, mais plutôt de les restituer fidèlement tout en apportant quelques améliorations de confort.

On retrouve notamment un mode Super Facile, particulièrement intéressant pour découvrir les jeux sans subir immédiatement leur difficulté d’origine. Cette option permet de profiter davantage des niveaux et de se familiariser progressivement avec les mécaniques.

La fonction de retour en arrière constitue également un ajout appréciable. Elle permet de corriger une erreur et de retenter un passage compliqué sans devoir systématiquement recommencer depuis le début.

Le mode Arcade Challenge offre quant à lui la possibilité de travailler des séquences spécifiques, une fonctionnalité idéale pour les joueurs qui souhaitent améliorer leurs performances.

Ces différentes options ne dénaturent pas l’expérience. Au contraire, elles permettent à chacun d’aborder ces classiques selon son niveau et ses envies.

La Nintendo Switch se prête d’ailleurs particulièrement bien à ce type de compilation. Les parties relativement courtes conviennent parfaitement au mode portable, tandis que l’utilisation d’un écran plus grand permet de retrouver une expérience proche de celle des bornes d’arcade.

Une réalisation rétro qui conserve tout son charme

Évidemment, il ne faut pas attendre de miracles sur le plan graphique. Les deux jeux affichent leur âge, avec des sprites en 2D, des décors relativement simples et des animations caractéristiques de la fin des années 80.

Pourtant, l’ensemble conserve un charme indéniable.

Les avions, les véhicules ennemis et les différentes explosions restent parfaitement reconnaissables. La lisibilité de l’action demeure également satisfaisante, même lorsque les projectiles commencent à envahir l’écran.

J’apprécie particulièrement cette direction artistique typique des anciennes productions japonaises. Les environnements militaires, les formations ennemies et les effets visuels participent pleinement à l’ambiance.

La bande-son accompagne efficacement les affrontements, avec des compositions énergiques et des bruitages immédiatement reconnaissables. Là encore, nous sommes loin des standards actuels, mais l’ensemble fonctionne parfaitement.

Plus qu’une simple question de nostalgie, ces jeux démontrent surtout qu’une bonne direction artistique et un gameplay solide peuvent traverser les décennies sans perdre leur intérêt.

Conclusion : une excellente compilation pour les amoureux de l’arcade

Avec Toaplan Arcade Garage: Flying Fire Shark, M2 nous livre une très bonne compilation qui réussit à préserver l’essentiel : le plaisir de jouer.

J’ai vraiment apprécié retrouver ces sensations propres aux salles d’arcade, avec une action immédiate, des commandes simples et une difficulté qui pousse constamment à se dépasser. Les deux titres restent particulièrement addictifs, même plusieurs décennies après leur sortie.

Le travail de préservation est également remarquable, notamment grâce aux différentes options qui rendent l’expérience plus accessible sans sacrifier son authenticité.

Bien entendu, cette compilation ne s’adresse pas nécessairement à tout le monde. Les joueurs peu habitués aux shoot’em up risquent de trouver la difficulté excessive, tandis que les graphismes rétro ne séduiront pas forcément les amateurs de productions modernes.

Mais pour les passionnés du genre et les nostalgiques des bornes d’arcade, difficile de bouder son plaisir. Une excellente compilation qui rappelle à quel point les shoot’em up d’autrefois savaient être simples, exigeants et terriblement efficaces.

Revue du jeu Flying Fire Shark 29,99€ Résumé Toaplan Arcade Garage: Flying Fire Shark nous replonge avec bonheur dans l’âge d’or des salles d’arcade. Réunissant deux classiques du shoot’em up, cette excellente compilation conserve intactes les sensations d’autrefois, avec un gameplay nerveux, addictif et particulièrement exigeant. Le travail réalisé par M2 est remarquable, notamment grâce aux options modernes qui rendent l’expérience plus accessible. Malgré une difficulté parfois punitive et des graphismes forcément datés, le plaisir reste immédiat. Un véritable régal pour les nostalgiques et les amateurs de shmup à l’ancienne ! Graphisme - 7/10 7/10

Bande son - 7/10 7/10

Jouabilité - 8/10 8/10

Durée de vie - 7/10 7/10 Globalement 7.3/10 7.3/10 Pour Deux excellents shoot’em up aux sensations arcade intactes.

Un gameplay exigeant, nerveux et particulièrement addictif.

Une compilation soignée avec des fonctionnalités modernes bienvenues. Contre Une difficulté parfois particulièrement punitive.

Des graphismes qui accusent naturellement leur âge pour certaines personnes

Une formule qui séduira surtout les amateurs de shoot’em up classiques.