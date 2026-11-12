Test – Mini-PC GEEKOM IT12 2026 Edition : petit bureau, petit disque

Il suffit parfois d’un écran, d’un clavier et d’un petit boîtier pour se monter un vrai poste de travail. C’est la promesse du GEEKOM IT12 2026 Edition, un mini-PC que la marque nous a fourni pour ce test. J’ai reçu la version avec un Intel Core i3-12300HE, 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Elle tourne sous Windows 11 Pro et tient facilement dans un sac. Je m’en sers aussi pour faire tourner de petits modèles de langage en local. Reste à savoir jusqu’où on peut pousser ce mini-PC sans se sentir à l’étroit.

Notre avis en bref sur le GEEKOM IT12 2026 Edition

Le GEEKOM IT12 me plaît comme PC dédié au travail ou aux études. Il occupe très peu de place, offre assez de ports pour un bureau et ses 16 Go de RAM suffisent pour les usages courants. J’ai même pu lui trouver un second rôle avec Ollama. Le SSD de 256 Go, lui, est le premier composant que je changerais. À l’approche du Black Friday, GEEKOM annonce environ 474 € sur sa boutique et 381 € sur Amazon après remise. À ce prix, surtout avec l’offre Amazon, je lui mets un bon 8/10.

Voir l’offre GEEKOM pour la version Core i3, 16 Go et 256 Go. La marque annonce 499 € avant remise, puis environ 474 € avec le code affiché sur sa boutique.

Voir l’offre Amazon pour la même configuration. Le prix annoncé passe de 415 € à environ 381 € avec le code LECAIT12. GEEKOM indique que les deux codes sont valables jusqu’au 31 décembre 2026.

GEEKOM IT12 Mini PC, Intel i3-12300HE (meilleur que i5-12450H), 16 Go DDR4 | SSD 256 Go (évolutifs) Agentic AI PC, 4 écrans 8K, 2×USB4, LAN 2,5G... 【Performance professionnelle pour les tâches quotidiennes】 Le GEEKOM IT12 Business Mini PC est équipé du processeur Intel Core i3-12300 avec 8 cœurs, 12 threads et jusqu’à 4,3 GHz, offrant...

【Déploiement rapide et configuration évolutive】 Avec son système préinstallé prêt à l’emploi, le GEEKOM IT12 permet une mise en service rapide sans configuration complexe. Il intègre...

Un déballage qui va à l’essentiel

Dans la boîte, on trouve le mini-PC, son bloc secteur, un câble HDMI et un support VESA avec ses vis. Le câble évite de devoir fouiller dans un tiroir avant de démarrer. Le support permet de fixer le boîtier derrière un écran compatible. Sur un bureau déjà encombré, c’est un accessoire que je trouve plus pertinent qu’un câble supplémentaire. On peut aussi laisser le PC posé à côté de l’écran pour garder les ports avant à portée de main.

Le mini-PC et son alimentation sortis de la boîte.

Le bloc secteur prend tout de même sa part de place. Sur les photos, le boîtier paraît minuscule, mais il faut compter le chargeur quand on prépare son sac. À l’arrivée, il faut aussi avoir un écran et de quoi piloter Windows. Le montage derrière un moniteur est donc surtout intéressant si la machine reste au même endroit. Si je comptais la déplacer souvent, je la laisserais sur le bureau, avec les câbles faciles à débrancher.

Un PC fixe qui se glisse dans un sac

Avec un peu moins de 12 cm de côté, le GEEKOM IT12 laisse de la place autour du clavier. Le boîtier bleu reste discret et je trouve son format particulièrement agréable pour un petit bureau. Il se glisse aussi facilement dans un sac avec son alimentation. Je vois bien l’intérêt pour quelqu’un qui passe d’un poste équipé à un autre. On emporte ses fichiers et ses logiciels sans avoir à déplacer une tour.

Deux ports USB-A et une prise casque restent accessibles en façade.

Ce format fonctionne surtout quand on a déjà un endroit où se brancher. Pour travailler dans le train ou suivre un cours en amphi, je garderais mon ordinateur portable. Sur un bureau à la maison ou dans une chambre d’étudiant, le calcul change. Un écran et un clavier peuvent rester en place, même si le PC doit voyager de temps en temps. C’est cette souplesse qui me plaît dans l’IT12.

De la place pour les câbles, aussi

J’apprécie la répartition des prises sur le GEEKOM IT12. Les deux USB-A et la prise casque sont devant, là où je vais chercher une clé ou brancher des écouteurs. Derrière, deux HDMI, deux USB4 au format USB-C et un port Ethernet 2,5 Gb/s permettent de laisser les gros câbles en place. On y trouve aussi deux autres USB-A. Le lecteur de carte SD sur le côté est pratique si l’on récupère régulièrement des photos. Pour un bureau classique, je vois peu de raisons d’ajouter un hub.

Les sorties HDMI et la prise Ethernet se trouvent à l’arrière. Le lecteur de carte SD se trouve sur le côté du boîtier.

Il faut néanmoins laisser assez de dégagement pour atteindre le lecteur SD et faire passer les câbles à l’arrière. C’est le genre de détail qui compte si l’on cale le boîtier contre un mur ou dans une étagère. Autre détail si vous comparez les fiches, GEEKOM réserve l’alimentation par USB-C à la version Core Ultra 5. Sur le modèle Core i3, je prévois donc toujours le bloc secteur. Les deux variantes portent le même nom, et ce genre de différence mérite un coup d’œil avant la commande.

Un Core i3 à l’aise en bureautique

Le Core i3-12300HE dispose de 8 cœurs et 12 threads. Je l’ai trouvé à l’aise pour les usages qui me feraient acheter un mini-PC de ce prix. On peut se faire un poste dédié pour les cours, les documents, les visios ou le travail à distance. Le processeur ne m’a pas donné envie de passer au Core Ultra pour cet usage. Et avec 16 Go de RAM, j’ai de la marge pour garder plusieurs applications ouvertes.

Le score total de 7-Zip passe de 2 295 à 8 015 MIPS quand le test utilise les douze threads.

Dans le benchmark de compression et de décompression de 7-Zip, l’IT12 obtient 2 295 MIPS sur un thread et 8 015 MIPS sur douze threads. Chaque réglage a tourné sur trois itérations. Le score est environ 3,5 fois plus élevé lorsque le test mobilise tous les threads. Cela donne une idée de ce que le Core i3 peut apporter sur une tâche qui répartit bien sa charge. Sur une mesure au repos d’environ 30 secondes, la télémétrie indique 4,1 W en moyenne pour le processeur. Pour connaître la consommation du PC entier, il faudrait une mesure à la prise.

Ollama tourne en local, le jeu reste occasionnel

J’utilise maintenant le GEEKOM IT12 pour faire tourner de petits modèles de langage en local. Avec Ollama et Llama 3.2 1B, le test a mesuré 31,1 tokens par seconde en génération, avec environ 2,4 secondes avant le premier token. La mémoire utilisée sur l’ensemble du système a culminé à 8,1 Go pendant cet essai sous Windows. Je compte essayer Linux pour voir quelle marge je peux récupérer sur la RAM. Pour l’instant, les mesures viennent toutes de Windows 11 Pro.

Le capteur du processeur a relevé un pic à 87 °C lors de cet essai Ollama de 21 secondes.

Le chiffre d’Ollama concerne un modèle d’un milliard de paramètres. Un modèle plus gros demandera davantage de mémoire et pourra répondre plus lentement. Côté jeu, les Intel UHD intégrés me paraissent surtout adaptés à des titres légers. Je pense à League of Legends ou à Minecraft sans shaders, avec des réglages modestes. Je n’ai pas de mesure d’images par seconde à donner sur ces jeux. Si le jeu est votre usage principal, je regarderais ailleurs.

Seize gigas de RAM, mais seulement 256 Go de SSD

Dans le contexte de la hausse des coûts de la mémoire PC, je suis content que cette configuration démarre à 16 Go. TrendForce relève des tensions sur l’approvisionnement en DRAM pour PC. GEEKOM vend aussi une version à 8 Go, et je préfère clairement avoir les 16 Go dès l’achat. La DDR4 est au format SO-DIMM et la marque annonce une capacité maximale de 64 Go. Pour un petit poste de travail, je garderais la mémoire actuelle et mettrais le budget ailleurs.

Les deux emplacements SATA permettent d’ajouter du stockage en conservant le SSD NVMe de 256 Go.

Le vrai bémol, c’est le SSD de 256 Go. Après Windows et les logiciels, quelques jeux ou plusieurs modèles locaux peuvent vite manger l’espace restant. C’est le premier compromis que je ferais sauter si l’IT12 devenait mon PC principal. GEEKOM prévoit un emplacement M.2 NVMe pour le SSD principal, un M.2 SATA et une baie SATA de 2,5 pouces. On peut donc ajouter du stockage sans forcément déplacer son installation de Windows. J’aurais tout de même préféré 512 Go dès le départ.

Conclusion : que vaut le GEEKOM IT12 2026 Edition ?

Le GEEKOM IT12 réussit ce que j’attends d’un mini-PC de bureau. Il se fait discret, accepte mes périphériques et offre assez de répondant pour travailler. Les 16 Go permettent aussi de lui trouver un autre usage, comme faire tourner un petit modèle de langage sur le réseau local. C’est le genre de machine que je peux consacrer à une tâche et laisser sur un coin du bureau. Le manque de place sur le SSD est le point qui me ferait hésiter pour en faire mon seul PC.

Autour de 400 € avec l’offre Amazon annoncée, je le trouve intéressant pour les études, le télétravail ou un second poste. Si on se rapproche des 500 €, je comparerais le prix de la version 512 Go avant de choisir. Pour mon usage avec Ollama, j’investirais d’abord dans le stockage. Pour des cours, des documents et des fichiers qui restent surtout dans le cloud, les 256 Go peuvent suffire. C’est la quantité de fichiers que vous gardez en local qui fera la différence.

Voir l’offre sur la boutique GEEKOM ou sur Amazon avec le code LECAIT12.

GEEKOM IT12 Mini PC, Intel i3-12300HE (meilleur que i5-12450H), 16 Go DDR4 | SSD 256 Go (évolutifs) Agentic AI PC, 4 écrans 8K, 2×USB4, LAN 2,5G... 【Performance professionnelle pour les tâches quotidiennes】 Le GEEKOM IT12 Business Mini PC est équipé du processeur Intel Core i3-12300 avec 8 cœurs, 12 threads et jusqu’à 4,3 GHz, offrant...

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Test du GEEKOM IT12 2026 Edition 381 € avec le code LECAIT12 L'avis de la rédaction Le GEEKOM IT12 2026 Edition est un mini-PC agréable pour travailler, avec assez de prises pour monter un bureau complet. Ses 16 Go de RAM laissent aussi de la marge pour essayer de petits modèles en local. Le SSD de 256 Go se remplit vite, mais le boîtier laisse de quoi étendre le stockage. En promotion, c’est un bon choix pour les études ou un second poste. Format et ergonomie - 9/10 9/10

Connectique - 8.5/10 8.5/10

Performances - 8/10 8/10

Mémoire et stockage - 6.5/10 6.5/10 Globalement 8/10 8/10 Pour Boîtier facile à déplacer

Connectique bien fournie

Bureautique fluide

Mémoire DDR4 évolutive

Plusieurs options de stockage Contre SSD de 256 Go

Graphismes intégrés modestes

Bloc secteur à emporter