Avec la MatePad Pro Max, HUAWEI repousse les limites avec une tablette au profil ultra-fin résolument tournée vers la productivité. Conçue pour répondre aux exigences des professionnels en déplacement, elle combine un design haut de gamme et un affichage grand format de pointe, sans sacrifier la légèreté. Mais cette finesse extrême suffit-elle à rivaliser avec les cadors du marché et à remplacer un ordinateur portable au quotidien ? Découverte et verdict de ce poids plume taillé pour les pros.

Unboxing

Avec cette Huawei MatePad Pro Max, on rentre dans le monde du haut de gamme, et ça se sent dès la réception des produits. Déjà, il est important de savoir que vous aurez en cadeau directement le stylet M-Pencil Pro. Place à l’ouverture du coffret désormais, avec un contenu plus que complet. En effet, un chargeur est présent, avec son câble USB-C, chose rare de nos jours. Et c’est un chargeur ultra-rapide puisqu’il propose une charge de 100 W ! Lors de l’achat, vous aurez le choix entre un support de tablette ou bien un clavier HUAWEI Glide. C’est ce dernier que nous avons reçu à la rédaction. C’est donc un packaging bien complet, et heureusement au vu du prix. Petit défaut cependant sur le clavier fourni, seul le format QWERTY est disponible. Lors de la frappe, ce sera bien de l’azerty, mais visuellement cela demande un peu de temps d’adaptation, et c’est plutôt dommage.

Design

La marque chinoise est devenue professionnelle dans la conception de produit haut de gamme. Cette MatePad Pro Max ne déroge pas à la règle et nous sommes ici en présence d’une très belle tablette. Le dos arbore un effet irisé très agréable à l’œil, en réagissant directement avec la lumière. Les couleurs disponibles sont assez limitées, bleu, la version que nous avons à la rédaction ou gris spatial. L’unique capteur arrière est très bien intègre dans son petit cerclage, affublé de son Flash LED. Sur le base de la tablette, nous retrouvons également la connectique maison permettant d’attacher solidement le clavier HUAWEI Glide. La tranche inférieure présente le port USB-C ainsi que deux hauts parleurs. La tranche gauche est vierge de tout bouton, le bouton power sera présent sur le haut tandis que le volume sera géré du côté droit. Pas de trappes à carte SIM ici, c’est une version WiFi uniquement.

Ce qui marque surtout dès la prise en main, c’est la finesse et la légèreté ! En effet, malgré un très grand écran (13.2″) les dimensions restent très contenues. 289,34 mm de hauteur, 196,34 mm de largeur pour seulement 509 grammes sur la balance. La marque chinoise nous propose ici une tablette aux finitions exceptionnelles, ainsi qu’une prise en main excellente.

Écran

L’écran est l’un des plus gros points forts de cette MatePad Pro Max. Sa dalle de 13,2 pouces dispose d’un écran PaperMatte OLED flexible. Ce dernier offre une confort d’utilisation excellent, que ce soit au toucher ou encore à l’usage en plein soleil grâce à son rendu mat, naturellement anti-reflet, et sa luminosité de 1600 nits. De plus, les traces de doigts seront très peu présentes également. Sa résolution est forcément très élevée avec 3000 × 2000 pixels et un rapport écran/corps de 94 %. Sa dalle OLED permet de faire de cette tablette un excellent choix pour regarder des films, chez vous ou en voyage, ou pour un usage professionnel (dessin via le stylet, création de support de formation, etc.).

Performances

S’il y a bien un défaut à mentionner, ce sont les performances de la bête. Comme vous le savez, Huawei n’a plus le droit d’utiliser des marques américaines, et donc les processeurs Qualcomm par extension. De ce fait, c’est une puce maison qui est au cœur de cette MatePad Pro Max, la Huawei Kirin T93 Pro. Elle sera accompagnée de 16 Go de mémoire vive et jusqu’à 512 Go de stockage. Mais il faut le dire, les performances sont bien en deçà des concurrents qui disposent des dernières générations de Snapdragon. C’est dommage si vous souhaitez utiliser la tablette comme machine de jeux de vidéo. Pour le reste des usages, navigation Internet, rédaction, dessin, la tablette est malgré tout ultra-performante et réactive. Bien entendu, comme d’habitude les services Google ne sont pas disponibles, il faudra se tourner du côté d’Aurora Store (téléchargeable directement depuis l’AppGallery), qui fonctionne très bien.

Conclusion

Avec la MatePad Pro Max, HUAWEI signe une véritable démonstration de savoir-faire matériel. Sa finesse record, son poids plume de 509 grammes et surtout son sublime écran OLED PaperMatte de 13,2 pouces en font une alliée redoutable pour les professionnels nomades, les créatifs et les amateurs de multimédia. Le pack ultra-complet — incluant le chargeur 100 W, le stylet M-Pencil Pro et le clavier Glide — renforce d’autant plus cette sensation de produit premium prêt à l’emploi. Une vraie tablette polyvalente, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers, avec un certain budget tout de même.

Toutefois, cette excellence matérielle se heurte aux habituelles concessions logicielles et techniques de la marque. Entre une puce Kirin T93 Pro en retrait sur les tâches lourdes ou le jeu vidéo, un clavier cantonné au format QWERTY et l’absence native des services Google (bien que facilement contournable via l’Aurora Store), la tablette ne conviendra pas à tous les profils. En somme, si vous cherchez avant tout un confort d’affichage exceptionnel et une mobilité sans faille pour travailler ou dessiner, cette MatePad Pro Max est une réussite. En revanche, si la puissance brute et un écosystème logiciel clé en main sont vos priorités, la concurrence gardera une longueur d’avance.

Place à la douloureuse, car il faudra compter la bagatelle de 1299€, sur le site officiel, pour s’offrir la bête. Un sacré tarif j’en conviens, mais qui peut s’expliquer par les finitions exemplaires, la prise en main au top ainsi qu’un magnifique écran. Les performances, pour moi, ne sont pas un réel frein à l’usage.

Résumé 1299€ Résumé Avec la MatePad Pro Max, HUAWEI signe une véritable démonstration de savoir-faire matériel. Sa finesse record, son poids plume de 509 grammes et surtout son sublime écran OLED PaperMatte de 13,2 pouces en font une alliée redoutable pour les professionnels nomades, les créatifs et les amateurs de multimédia. Le pack ultra-complet — incluant le chargeur 100 W, le stylet M-Pencil Pro et le clavier Glide — renforce d’autant plus cette sensation de produit premium prêt à l’emploi. Une vraie tablette polyvalente, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers, avec un certain budget tout de même. Design - 9/10 9/10

Finitions - 9/10 9/10

Performances - 7/10 7/10

Qualité de l'écran - 10/10 10/10 Globalement 8.8/10 8.8/10 Pour Une incroyable finesse

Une très bonne tablette polyvalente

Un usage ultra-plaisant, notamment grâce à l’écran PaperMatte OLED Contre Le clavier disponible uniquement en QWERTY

Des performances brutes en deçà de la concurrence