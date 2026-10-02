Test – Huawei Watch GT 7 Pro : Entre autonomie et sportivité

Un design affûté, des capteurs de pointe et une promesse qui fait rêver tous les sportifs : ne plus avoir à recharger sa montre connectée tous les soirs. Avec la Watch GT 7 Pro, Huawei entend bien prouver qu’il n’est pas nécessaire de sacrifier le style ou l’endurance sur l’autel de la haute performance sportive. Taillée pour les athlètes exigeants comme pour les amateurs de jolies montres, cette nouvelle déclinaison Pro vise le juste équilibre entre suivi de santé ultra-précis, robustesse et autonomie longue durée. Un pari ambitieux face aux ténors du secteur, mais que la marque chinoise maîtrise désormais sur le bout des doigts. En effet, Huawei capitalise encore une fois sur cette fameuse gamme Watch GT, éprouvée depuis plusieurs années.

Unboxing

Huawei reste fidèle à ses habitudes avec un déballage sobre et redoutablement efficace. Dès l’ouverture du coffret, l’essentiel est là : la montre, son galet de charge magnétique et la documentation classique. Rien de superflu, juste l’expérience brute. En moins de deux minutes, le toqué est extrait de son écran et ajusté au poignet pour la configuration initiale. Côté synchronisation, l’appairage se déroule sans accroc via l’application dédiée Huawei Santé. Petit bémol récurrent pour les utilisateurs d’Android : l’application brille toujours par son absence sur le Google Play Store, imposant un passage par le téléchargement d’un fichier APK ou de l’AppGallery. Les adeptes d’iOS sont mieux lotis, le téléchargement s’effectuant directement et de manière transparente depuis l’App Store.

Design

Les montres Huawei sont reconnaissables très rapidement, et ce modèle Pro ne déroge pas à la règle. On retrouve immédiatement l’ADN visuel de la marque : des lignes sculptées aux arêtes géométriques affirmées, un boîtier octogonal robuste et cette prestance digne de l’horlogerie traditionnelle. Côté matériaux, le constructeur ne fait aucun compromis et sort le grand jeu. Le tout en misant sur un alliage de titane de qualité aérospatiale, un verre saphir inrayable pour protéger l’écran AMOLED et un fond en céramique nanocristalline particulièrement doux au contact de la peau. On retrouve encore la couronne rotative typique des modèles de chez Huawei ainsi que le bouton inférieur multifonction. Ce dernier est notamment utilisé pour les ECG ou l’accès rapide aux différents suivis sportif. Nous reviendrons sur ces points juste après.

La Watch GT 7 Pro est disponible en plusieurs couleurs : Jaune, vert ou noir. Une édition exclusive en titane est également disponible, mais le prix est forcément revu à la hausse. Le modèle Pro ne propose que des bracelets en fluoroélastomèrere, si vous souhaitez du tissu ou du cuir, il faudra se rabattre sur la Watch GT 7. Sur cette génération la finition du bracelet est excellente, bien au-dessus des autres générations. La manière dont ce dernier se ferme est aussi très agréable et confortable et permet d’éviter des ouvertures involontaires durant la pratique du sport.

Performances et autonomie

Sous le capot, la Huawei Watch GT 7 Pro confirme son positionnement haut de gamme. Notamment avec une fluidité irréprochable et un suivi métrique de premier ordre. Portée par le système HarmonyOS, l’interface répond au doigt et à l’œil. Sans le moindre ralentissement lors de la navigation entre les widgets ou du défilement des notifications. Côté capteurs, le nouveau système TruSense franchit un cap en matière de précision. La fréquence cardiaque, le taux d’oxygène sanguin (SpO2) et la gestion du stress bénéficient d’une lecture ultra-réactive, y compris lors des entraînements à forte variation d’intensité. Le récepteur GPS double fréquence à géolocalisation renforcée offre quant à lui un tracé de parcours d’une fidélité redoutable. Même en milieu urbain dense ou sous le couvert des arbres. Que ce soit pour un footing dominical ou une session de trail exigence, la montre restitue des données d’une fiabilité exemplaire sans jamais faiblir.

Comme à son habitude, Huawei met un point d’honneur à proposer des montres offrant une autonomie exemplaire. Cette dernière mouture ne déroge pas à la règle avec une autonomie annoncée pouvant aller jusqu’à 21 jours. J’ai personnellement pu atteindre 15 jours avant de rebasculer sur la case recharge. Les 21 jours seront facilement atteignables en réduisant les capteurs fonctionnant en permanence. Comme le suivi du sommeil ou le capteur cardiaque.

Conclusion

Que vous soyez un mordu de glisse prêt à dévaler les sommets ou un athlète multi-disciplines cherchant un suivi de précision au quotidien. Cette déclinaison Pro coche virtuellement toutes les cases. Son autonomie gargantuesque libère enfin de la hantise de la recharge, tandis que sa conception en matériaux nobles lui permet d’affronter les conditions les plus rudes sans sacrifier son élégance. C’est simple : Huawei signe ici l’une des montres sportives et connectées les plus abouties de sa génération, un investissement durable pour tous ceux qui refusent de faire des concessions.

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