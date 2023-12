Test – JBL Charge 5 Wi-Fi : L’expérience sonore mobile 

Plongez dans l’univers sonore ultime avec la JBL Charge 5 Wi-Fi, une enceinte qui repousse les limites de la qualité audio nomade. Associant un design élégant à des fonctionnalités innovantes, cette enceinte promet une expérience immersive où que vous soyez. Dans cet article, nous explorerons chaque aspect de la JBL Charge 5 Wi-Fi, du déballage à la performance sonore, pour vous guider dans votre choix.

JBL Charge 5 Wi-Fi, packaging et design

Le packaging de la JBL Charge 5 Wi-Fi séduit dès le premier regard. L’enceinte est soigneusement présentée, accompagnée d’accessoires essentiels tels que le câble de charge et le manuel d’utilisation.

Le design de l’enceinte marie élégance et robustesse, avec des matériaux de qualité. Les finitions raffinées et les dimensions compactes en font le compagnon idéal pour tous vos déplacements, tandis que sa conception qui la rend étanche à l’eau et à la poussière lui confère une utilisation parfaite en extérieur.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Puissance de sortie : 30 watts.

Autonomie de la batterie : Jusqu’à 20 heures.

Connectivité : Bluetooth 5.3, Wi-Fi, USB-C.

Indice d’étanchéité : IP67.

Fonctionnalité de charge : Powerbank intégré.

Taille et poids : 22,3 x 9,7 x 9,4 cm et 1 kg

La JBL Charge 5 Wi-Fi se distingue par ses caractéristiques techniques impressionnantes. Avec une puissance de sortie de 30 watts, elle délivre un son cristallin même à volume élevé. Sa connectivité Bluetooth 5.3 et Wi-Fi offre une flexibilité totale pour diffuser votre musique préférée. La présence d’un port USB-C et la fonction de powerbank intégrée ajoutent une dimension pratique à cette enceinte, la rendant idéale pour une utilisation prolongée en extérieur.

JBL Charge 5 Wi-Fi, la puissance mobile

La qualité sonore de la JBL Charge 5 Wi-Fi est à la hauteur de la réputation de la marque. Les basses sont profondes et percutantes, offrant une expérience immersive pour les amateurs de musique électronique. Les médiums sont clairs et équilibrés, tandis que les aigus ajoutent une touche de finesse aux mélodies. La technologie avancée de JBL garantit une restitution sonore fidèle à l’enregistrement original, avec une impressionnante séparation des instruments.

Malgré ses performances exceptionnelles, quelques utilisateurs pourraient trouver que les basses sont parfois trop prononcées, nécessitant une adaptation des réglages pour correspondre à leurs préférences auditives. Cela peut se faire sans difficultés via l’application JBL où on retrouve notamment un égaliseur.

Autonomie

L’autonomie de la JBL Charge 5 Wi-Fi est l’un de ses points forts. Grâce à sa batterie longue durée, elle offre jusqu’à 20 heures d’écoute ininterrompue, faisant d’elle le compagnon idéal pour les journées en plein air. Cette valeur est fonction du volume d’écoute, 20h correspond à environ 30% du volume sonore. De plus, la fonction de powerbank intégrée permet de recharger vos appareils mobiles, ajoutant une dimension pratique à cette enceinte polyvalente. Il faut compter environ 6 heures pour une recharge complète.

Conclusion

La JBL Charge 5 Wi-Fi est une très bonne enceinte axée sur l’aspect nomade. En effet, avec son faible poids et ses petites dimensions, il est aisé de la transporter partout. De plus, sa qualité sonore est très bonne et offre un très bon rendu. Son autonomie est fonction du volume sonore et offre plusieurs heures d’écoute. En revanche il faut compter 6 heures de charge pour retrouver une batterie à 100 %.