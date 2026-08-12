Test – Levoit LVAC 300 : un aspirateur-balai sans fil qui mise sur l’efficacité

Le marché des aspirateurs-balais sans fil est aujourd’hui particulièrement chargé. Entre les modèles premium qui dépassent facilement plusieurs centaines d’euros et les références plus accessibles qui promettent monts et merveilles, il devient parfois difficile de faire son choix. Levoit, marque que l’on connaît notamment pour ses purificateurs d’air, compte bien se faire une place dans cette catégorie avec le LVAC 300, un aspirateur-balai sans fil qui mise sur une recette relativement simple : une bonne puissance d’aspiration, une batterie amovible, une filtration HEPA et plusieurs accessoires pour couvrir les principaux besoins du quotidien.

Affiché à 219,99 euros sur Amazon au moment de ce test, le LVAC 300 embarque notamment un moteur brushless de 240 W, trois niveaux de puissance, une batterie de 3 000 mAh et une brosse principale pensée pour limiter l’enchevêtrement des cheveux et des poils. Le constructeur annonce également une filtration HEPA capable de retenir 99,99 % des particules concernées dans l’air évacué. Après plusieurs séances de ménage et une utilisation sur différents types de surfaces, voici ce que j’ai pensé de ce nouvel aspirateur sans fil.

Un déballage simple et un équipement plutôt complet

Dès l’ouverture de la boîte, le Levoit LVAC 300 donne une impression plutôt positive. Le constructeur ne cherche pas à multiplier inutilement les accessoires, mais fournit ce qu’il faut pour couvrir la majorité des usages domestiques. On retrouve naturellement le bloc principal avec son moteur et son collecteur, le tube, la grande brosse motorisée, mais également une mini-brosse motorisée particulièrement intéressante pour les canapés et les matelas, ainsi qu’une buse 2-en-1 destinée aux endroits plus difficiles d’accès. Un support mural est également fourni pour ranger et recharger facilement l’appareil.

L’assemblage ne demande que quelques secondes et ne nécessite évidemment aucun outil. Tout se clipse correctement et les différents éléments inspirent confiance. La qualité des plastiques est bonne et, même si nous ne sommes pas face à un appareil donnant une sensation particulièrement luxueuse, la finition générale est tout à fait satisfaisante pour cette gamme de prix.

Le design est également assez sobre. Personnellement, c’est quelque chose que j’apprécie sur ce genre d’appareil. Un aspirateur-balai est avant tout un outil du quotidien et Levoit a privilégié l’ergonomie plutôt que les artifices esthétiques.

Une prise en main particulièrement agréable

C’est probablement l’un des points que j’ai le plus appréciés avec ce LVAC 300 : il est très simple à utiliser. Pas besoin de passer plusieurs minutes dans une application ou de naviguer dans une multitude de paramètres avant de commencer le ménage. On l’allume, on sélectionne la puissance souhaitée et c’est parti.

L’écran LED permet de connaître rapidement l’état de la batterie et le mode de fonctionnement. Trois niveaux d’aspiration sont proposés, ce qui permet d’adapter facilement la puissance à la situation. Pour quelques miettes sur le sol, inutile de pousser l’appareil à son maximum. En revanche, sur un tapis ou lorsqu’il faut récupérer des saletés plus incrustées, le mode le plus puissant devient évidemment beaucoup plus intéressant.

La maniabilité est également très bonne. Le LVAC 300 se dirige facilement autour des meubles et le poids reste suffisamment contenu pour ne pas rendre une longue séance de ménage désagréable. Le bloc moteur ne donne pas cette impression de tirer constamment sur le poignet que l’on retrouve parfois sur certains aspirateurs-balais.

Autre détail très pratique : le LVAC 300 peut tenir debout seul. Cela paraît anodin, mais au quotidien c’est vraiment confortable. Lorsqu’il faut déplacer une chaise, ouvrir une porte ou simplement interrompre le ménage quelques secondes, inutile de chercher un mur sur lequel poser l’aspirateur.

Une brosse principale vraiment efficace

Levoit communique beaucoup sur sa brosse principale et sa technologie destinée à limiter l’accumulation de cheveux et de poils autour du rouleau. La conception associe notamment quatre lames en silicone et deux rangées de poils, avec jusqu’à 12 000 balayages par minute annoncés par le constructeur. Levoit annonce ainsi jusqu’à 99,9 % de poussière éliminée sur sols durs dans les conditions de son protocole basé sur la norme EN 60312-1.

Dans la pratique, j’ai trouvé cette brosse particulièrement convaincante. Sur du carrelage ou du parquet, l’aspiration est excellente et un seul passage suffit généralement pour récupérer poussière, miettes et autres petites saletés du quotidien. C’est exactement ce que j’attends d’un aspirateur-balai : pouvoir le prendre rapidement pour nettoyer une pièce sans avoir l’impression de devoir repasser trois ou quatre fois au même endroit.

Les LED placées sur la tête sont également bienvenues. Elles permettent de faire ressortir la poussière dans les endroits moins éclairés, notamment sous certains meubles. Et comme souvent avec ce système, on découvre rapidement que le sol que l’on pensait propre ne l’était finalement pas autant que prévu !

La technologie anti-enchevêtrement est également intéressante pour les cheveux et les poils. Le système est conçu pour éviter leur accumulation autour de la brosse et limiter les interventions manuelles. Cela n’exonère évidemment pas d’un minimum d’entretien, mais le nettoyage du rouleau est moins contraignant qu’avec certaines conceptions traditionnelles.

240 W et trois modes pour faire le ménage

Le LVAC 300 est équipé d’un moteur brushless de 240 W. Sur le papier, la valeur est intéressante, mais ce sont évidemment les résultats qui comptent.

Et dans l’ensemble, je suis satisfait.

Sur sols durs, le LVAC 300 est très efficace. Poussière, cheveux, miettes ou petits débris sont aspirés sans difficulté. Pour l’entretien quotidien, le premier ou le deuxième niveau de puissance suffit dans la grande majorité des situations. Cela permet évidemment de préserver la batterie.

Le niveau maximal apporte un véritable supplément de puissance et devient intéressant lorsque les saletés sont plus importantes ou sur certaines surfaces textiles. Sur tapis, le comportement reste bon, même si le LVAC 300 est clairement plus à son avantage sur les sols durs. Ce constat rejoint d’ailleurs plusieurs essais indépendants, qui mettent particulièrement en avant ses performances sur parquet et autres surfaces dures.

La mini-brosse motorisée mérite également une mention particulière. Sur un canapé ou un fauteuil, elle permet de récupérer rapidement les poussières, cheveux et poils. Si vous avez des animaux à la maison, c’est clairement l’un des accessoires qui risque de servir régulièrement.

Enfin, la buse 2-en-1 permet de transformer rapidement le LVAC 300 en aspirateur à main. C’est très pratique pour nettoyer un canapé, des meubles, des escaliers ou encore l’intérieur d’une voiture.

Une filtration HEPA bienvenue

Levoit possède une certaine expérience dans le domaine du traitement de l’air et cela se ressent dans la conception du système de filtration. Le LVAC 300 utilise une filtration HEPA annoncée pour capturer 99,99 % des poils d’animaux, poussières, squames et pollens concernés présents dans l’air évacué.

C’est un point intéressant, notamment pour éviter de simplement aspirer les particules fines d’un côté pour en rejeter une partie de l’autre. La filtration participe donc réellement à l’impression de nettoyage général.

Le bac à poussière se vide facilement et les différents éléments accessibles peuvent être entretenus sans difficulté particulière. Comme toujours avec un aspirateur sans sac, je conseille cependant de nettoyer régulièrement les filtres. Une baisse progressive des performances vient très souvent d’un filtre saturé plutôt que d’un problème de moteur.

Une autonomie confortable

L’autre point important pour un aspirateur sans fil est évidemment son autonomie. Le LVAC 300 embarque une batterie lithium-ion de 3 000 mAh. Le constructeur communique sur une autonomie pouvant atteindre environ une heure selon les conditions d’utilisation et les accessoires employés. La batterie est surtout amovible, et Levoit propose la possibilité d’en acquérir une supplémentaire.

C’est une excellente idée. Une batterie est un composant d’usure et pouvoir la remplacer facilement contribue à prolonger la durée de vie de l’appareil.

En utilisation quotidienne, l’autonomie m’a semblé largement suffisante pour réaliser un ménage classique sans devoir surveiller constamment le pourcentage restant. Évidemment, utiliser systématiquement la puissance maximale fait fondre l’autonomie beaucoup plus rapidement. C’est commun à pratiquement tous les aspirateurs-balais fonctionnant sur batterie.

L’écran LED est justement très pratique puisqu’il permet de connaître précisément l’état de charge et d’éviter les mauvaises surprises.

Levoit annonce environ 3,5 heures pour la recharge, avec la possibilité de charger l’appareil sur son support mural ou de retirer directement la batterie pour la recharger séparément. Là encore, c’est bien pensé.

Un aspirateur vraiment adapté au quotidien

Après plusieurs utilisations, c’est finalement la simplicité du LVAC 300 qui ressort. Il n’essaye pas de transformer le ménage en démonstration technologique. Il n’y a pas une multitude de fonctions connectées dont on se servira deux fois avant de les oublier. L’appareil se concentre sur son rôle principal : aspirer efficacement et être suffisamment pratique pour donner envie de l’utiliser régulièrement.

Et c’est précisément ce que j’attends de ce type de produit.

La combinaison d’une bonne maniabilité, d’une brosse efficace et d’une puissance suffisante permet de sortir rapidement l’aspirateur après un repas ou pour nettoyer une pièce. La transformation en aspirateur à main se fait également en quelques secondes.

J’ai particulièrement apprécié la polyvalence offerte par les accessoires. La grande brosse s’occupe des sols, la mini-brosse motorisée des textiles et la buse 2-en-1 permet d’aller chercher la poussière dans les coins ou sur les meubles. On couvre finalement la majorité des situations rencontrées dans une maison ou un appartement.

Il faut néanmoins reconnaître quelques limites. Les trois puissances sont pratiques, mais l’absence de véritable mode automatique capable d’adapter l’aspiration à la quantité de saletés aurait été appréciable. Certains concurrents proposent désormais cette fonction. Sur des tapis épais, il faudra également davantage solliciter les modes les plus puissants, ce qui aura logiquement un impact important sur l’autonomie.

Enfin, même si la technologie anti-enchevêtrement fonctionne correctement, il faudra malgré tout contrôler périodiquement la brosse. Aucun système de ce type n’est totalement magique lorsque l’on aspire régulièrement de longs cheveux ou beaucoup de poils.

Levoit LVAC 300 : une excellente surprise

Le Levoit LVAC 300 est finalement un aspirateur-balai sans fil très équilibré. Plutôt que de chercher à rivaliser avec les modèles haut de gamme sur le nombre de fonctionnalités, Levoit s’est concentré sur les éléments réellement importants : aspiration, maniabilité, autonomie et facilité d’entretien.

Le moteur de 240 W offre de très bonnes performances sur sols durs, la brosse principale est efficace et les accessoires fournis permettent de couvrir facilement les besoins du quotidien. J’ai également apprécié la mini-brosse motorisée, particulièrement pratique pour les canapés et autres surfaces textiles.

La batterie amovible est un autre très bon point. Elle permet non seulement de la charger séparément, mais également d’envisager son remplacement ou l’achat d’une seconde batterie. À une époque où de nombreux appareils deviennent pratiquement jetables dès que leur batterie commence à fatiguer, c’est un choix que j’apprécie.

Tout n’est évidemment pas parfait. J’aurais aimé retrouver un mode automatique, et les personnes possédant essentiellement des tapis ou moquettes épaisses pourront trouver des modèles plus spécialisés. Mais pour une utilisation principalement sur carrelage, parquet et tapis classiques, le LVAC 300 fait parfaitement le travail.

Avec un tarif officiel de 219,99 euros au moment de notre consultation de la boutique française, il se positionne dans une zone particulièrement concurrentielle. Mais ses performances, sa filtration HEPA, sa batterie amovible et sa polyvalence constituent de sérieux arguments.

Conclusion

Le Levoit LVAC 300 ne révolutionne pas l’aspirateur-balai, mais il maîtrise parfaitement les fondamentaux. J’ai apprécié sa prise en main immédiate, son excellente maniabilité et surtout ses performances sur les sols durs. La brosse anti-enchevêtrement, les LED frontales et la mini-brosse motorisée sont autant de petits éléments qui améliorent réellement l’utilisation quotidienne.

Le système de filtration HEPA et la batterie amovible viennent compléter un ensemble particulièrement cohérent. Si vous cherchez un aspirateur-balai sans fil efficace, polyvalent et sans fonctions superflues, le LVAC 300 mérite clairement que l’on s’y intéresse.

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