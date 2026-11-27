Les enregistreurs IA se multiplient, mais peu se font vraiment oublier. Le Memoket Gem relève le défi avec seulement 11,3 grammes au poignet. J’ai passé plusieurs semaines avec ce petit bijou connecté. Verdict : une vraie bonne surprise.

Réunions, appels clients, interviews ou simples idées notées au vol… Prendre des notes reste une corvée. Les assistants IA promettent de nous en libérer depuis quelques mois. Memoket, jeune marque récompensée à l’IFA 2026, propose sa vision avec le Gem. Ce n’est pas un énième boîtier à glisser dans la poche. C’est un enregistreur portable qui se porte au poignet, en pendentif ou en clip. Derrière, une application dopée à l’IA transforme chaque conversation en résumé exploitable.

Le Gem n’arrive pas de nulle part. Il a été distingué lors de l’IFA 2026 à Berlin, avec une mention aux Innovation Awards. Plusieurs médias tech l’ont aussi placé parmi leurs coups de cœur du salon. Sur Product Hunt, il s’est même hissé à la première place du jour. De quoi aiguiser notre curiosité.

Sur le papier, la promesse est ambitieuse. Memoket ne veut pas seulement transcrire vos échanges. La marque veut construire une véritable mémoire de vos journées. Un assistant personnel capable de se souvenir de tout à votre place. Alors, simple gadget ou vrai outil de productivité ? Réponse dans ce test.

Design : un poids plume qu’on oublie

C’est le premier point qui frappe en sortant le Gem de sa boîte. Le module ne pèse que 11,3 grammes pour environ 40 x 25 x 10 mm. Memoket le présente comme l’enregistreur IA le plus léger du marché. Au quotidien, la promesse est tenue : on oublie littéralement qu’on le porte. Il existe deux coloris, Moon Silver et Midnight Grey.

La boîte contient le Gem, sa station de charge et un bracelet au choix. On opte soit pour le bracelet classique, soit pour le bracelet Apple Watch. Et c’est là que Memoket se montre très malin. Ce bracelet « Co-wear » accueille à la fois la montre d’Apple et le Gem. Pas besoin de choisir entre sa montre et son enregistreur. Les deux cohabitent au même poignet, de façon discrète et élégante.

Pour ceux qui n’aiment pas porter un bracelet, deux autres options existent. Un pendentif et un clip sont vendus séparément, à 18,95 € chacun. On peut donc adapter le port selon la situation : réunion, rendez-vous client ou balade.

Le Gem ne possède pas d’écran, et c’est voulu. Pas de notifications, pas de distraction pendant une conversation. Il se contente d’un bouton et fait son travail en toute discrétion. Avec son look de bijou minimaliste, il passe d’ailleurs facilement pour un accessoire de mode.

Prise en main : moins de cinq minutes

La mise en route ne demande aucune compétence particulière. On télécharge l’application Memoket sur l’App Store ou Google Play. On associe ensuite le Gem à son compte en quelques étapes guidées. Cette association débloque automatiquement l’offre Starter gratuite.

Vient ensuite le branchement de vos services habituels. Memoket assure que tout se configure en moins d’une minute. Dans les faits, c’est effectivement rapide et sans mauvaise surprise. Une fois les comptes reliés, tout fonctionne ensuite en automatique. On enregistre, l’IA résume, puis les informations partent vers les bons outils.

Enregistrement : un bouton et c’est parti

Le fonctionnement est d’une simplicité désarmante. Une pression sur le bouton lance l’enregistrement. Pas besoin de sortir son smartphone ni de chercher une application. Le Gem embarque deux micros avec réduction de bruit. Memoket annonce une portée de 5 mètres, de quoi couvrir une table de réunion entière.

Une fois l’enregistrement terminé, l’IA prend le relais. Elle livre plusieurs formats au choix. Le « Brief » se lit en quelques secondes. Le « Summary » détaille l’ensemble des échanges. Le « One Pager » met en avant les points clés. Les décisions et les tâches à faire sont extraites automatiquement.

La vraie force du Gem, c’est sa mémoire entre les conversations. La plupart des concurrents résument un échange à la fois. Memoket relie au contraire tous vos enregistrements entre eux. On peut ainsi demander ce qui a été décidé avec un client la semaine passée. La fonction Ask AI retrouve la réponse dans l’ensemble de vos archives.

Les usages sont nombreux. En réunion, on reste concentré sur les échanges plutôt que sur son clavier. Lors d’un appel client, on ne rate plus aucun engagement pris. Pour une interview, on retrouve facilement une citation précise. Et quand une idée surgit en pleine balade, un simple appui suffit à la garder.

L’outil propose aussi des bilans plus larges. L’application peut générer une synthèse de la journée ou de la semaine. Pratique pour faire le point le vendredi soir. On visualise d’un coup d’œil les décisions prises et ce qu’il reste à faire.

Application : le vrai cœur du produit

Un tel objet ne vaut que par son application. Celle de Memoket est tout simplement top. Elle est disponible sur iOS et Android, avec une version de bureau en complément. L’interface reste claire et on s’y retrouve immédiatement.

Surtout, elle s’appuie très simplement sur les outils IA et de communication du quotidien. Slack, le mail, Google Drive, Notion, ChatGPT ou Claude : tout se connecte en quelques clics. Les rendez-vous et tâches partent aussi vers Google Agenda, Outlook ou les Rappels d’Apple. Une promesse du type « je t’envoie ça vendredi » devient une tâche datée. Le Gem s’intègre ainsi dans vos habitudes au lieu d’ajouter une appli de plus.

Memoket pousse même l’intégration plus loin avec une application dédiée à Slack. Les résumés de réunion peuvent ainsi être partagés directement avec son équipe. Fini les comptes rendus à rédiger à la main après chaque point hebdomadaire.

Les profils plus techniques ne sont pas oubliés. Memoket propose un serveur MCP et un outil en ligne de commande. Concrètement, vos assistants IA peuvent piocher directement dans vos enregistrements. Une approche rare sur ce marché, qui montre l’ambition de la marque.

Enfin, le Gem n’est pas indispensable pour enregistrer. Les applications mobile et bureau savent aussi capter une conversation. Un vrai plus le jour où l’on oublie son bracelet à la maison.

Côté confidentialité, Memoket annonce un chiffrement multicouche, en transit comme au repos. Un rappel utile tout de même : pensez à prévenir vos interlocuteurs avant d’enregistrer.

Autonomie et abonnements

Memoket annonce jusqu’à 20 heures d’enregistrement continu. De quoi tenir une semaine de travail complète avec une seule charge. La recharge se fait sur la petite station fournie.

Bonne nouvelle, le Gem s’achète une fois pour toutes. L’offre Starter gratuite suffit pour un usage régulier. Les gros consommateurs de réunions pourront passer à une formule payante.

Formule Minutes de transcription Prix annuel Starter 300 par mois Gratuit Pro 1 500 par mois 92,95 € Unlimited Illimité 222,95 €

Avec 300 minutes, on couvre environ cinq heures d’échanges par mois. C’est suffisant pour quelques réunions par semaine. Les formules payantes ajoutent du temps de transcription et l’accès à davantage de modèles IA. Elles existent aussi en version mensuelle, pour tester sans s’engager sur un an.

Bon plan Black Friday : -20 % sur le Memoket Gem

Pour le Black Friday, Memoket casse le prix de son Gem. Il passe de 199 € à 159 € sur la boutique officielle européenne. Cela représente une remise de 20 %, soit 40 € d’économie. Le pack inclut le Gem, sa station de charge et le bracelet de votre choix. L’expédition se fait sous trois jours.

Le bracelet Apple Watch ou classique supplémentaire reste à 27,95 €. Comme tout achat en Europe, le Gem profite de la garantie légale de deux ans.

Pour qui ?

Le Memoket Gem s’adresse d’abord à ceux qui enchaînent les réunions. Cadres, chefs de projet, commerciaux ou entrepreneurs y trouveront un vrai gain de temps. Les journalistes et créateurs de contenu apprécieront aussi la facilité pour enregistrer une interview. Les étudiants peuvent également en profiter pour leurs cours, avec l’accord de l’enseignant.

Les utilisateurs d’Apple Watch sont clairement les mieux servis grâce au bracelet dédié. Les autres ne sont pas oubliés pour autant, avec le bracelet classique, le pendentif ou le clip. En revanche, ceux qui n’enregistrent qu’une conversation par mois pourront s’en passer. Une application de dictaphone suffira alors largement.

Conclusion : le compagnon IA qu’on garde au poignet

Le Memoket Gem réussit là où beaucoup d’enregistreurs IA échouent : se faire oublier. Ultra léger, il accompagne toutes les journées sans jamais gêner. Le bracelet Apple Watch est une idée de génie pour les utilisateurs d’iPhone. L’application, elle, fait le reste avec intelligence. Elle se branche sans effort sur Slack, le mail ou Google Drive. À 159 € pendant le Black Friday, c’est un achat que je recommande sans hésiter.

Revue du Memoket Gem 159€ Résumé Ultra léger avec ses 11,3 grammes, le Memoket Gem se fait vite oublier au poignet. Son bracelet malin cohabite avec l’Apple Watch. L’application résume vos conversations et se connecte à Slack, au mail ou à Google Drive. Pendant le Black Friday, il passe à 159 € au lieu de 199 €. Design - 7/10 7/10

Poids - 9/10 9/10

Application - 9/10 9/10

Rapport qualité-prix - 8/10 8/10 Globalement 8.3/10 8.3/10 Pour Un poids plume de 11,3 g qu’on oublie vite

Le bracelet pour porter Gem et Apple Watch ensemble

Une application claire et des résumés vraiment utiles

Aucun abonnement obligatoire grâce à l’offre Starter Contre Pendentif et clip vendus séparément

300 minutes par mois peuvent vite être justes pour les gros utilisateurs