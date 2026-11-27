iPhone 18e : Apple préparerait un nouveau design pour son appareil photo arrière

Apple pourrait réserver une petite surprise aux futurs acheteurs de son smartphone abordable. En effet, selon de nouvelles fuites, l’iPhone 18e adopterait un design inédit pour son appareil photo arrière. Le changement serait particulièrement visible au dos de l’appareil, avec un module photo qui se rapprocherait de celui des modèles haut de gamme. Une évolution esthétique qui pourrait aussi annoncer une nouvelle orientation pour la gamme accessible d’Apple.

Des rendus techniques dévoilés par Engadget donnent déjà un aperçu de cette transformation. Néanmoins, l’iPhone 18e ne serait pas le seul modèle concerné par les changements à venir. Apparemment, l’iPhone Air 2 et l’iPhone 18 classique pourraient également bénéficier de quelques ajustements. Voici ce que révèlent ces premières informations.

iPhone 18e : un nouveau bloc photo à l’arrière

L’actuel iPhone 17e se distingue par un dos relativement épuré. Son capteur photo arrière dépasse légèrement de la coque, tandis que le microphone et le flash LED prennent place directement dans le verre arrière. Toutefois, Apple pourrait abandonner cette disposition avec son successeur. En effet, d’après des fichiers de conception assistée par ordinateur (CAO) consultés par Engadget, l’iPhone 18e intégrerait un véritable bloc photo. Celui-ci adopterait une forme presque carrée et mesurerait environ 28 × 35 mm.

Ce module regrouperait les trois éléments déjà présents à l’arrière du smartphone. Autrement dit, le capteur photo unique, le flash LED et le microphone. Son apparence rappellerait ainsi davantage les blocs photo des iPhone haut de gamme.

Cette information proviendrait d’une source connaissant la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Elle aurait déjà communiqué des informations jugées fiables sur les coloris des iPhone 17 et iPhone 18 Pro avant leur présentation officielle. Il s’agit donc d’une fuite intéressante, mais pas d’une confirmation d’Apple.

L’iPhone 18 classique conserverait son design, mais avec un module photo plus épais

Les changements ne concerneraient pas uniquement le modèle 18e. Les mêmes fichiers CAO révèlent effectivement quelques modifications pour l’iPhone 18 classique.

Apparemment, Apple conserverait le design général de son smartphone. En revanche, son module photo gagnerait légèrement en épaisseur. Il passerait de 3,45 mm à environ 3,8 mm. Pour rappel, depuis l’iPhone 15, Apple utilise un capteur Sony IMX904 de 48 mégapixels sur ses modèles classiques. L’augmentation de l’épaisseur du bloc photo pourrait donc annoncer l’arrivée de nouveaux capteurs ou une amélioration de la partie photographique.

Pour le moment, aucun détail ne permet toutefois de confirmer cette hypothèse. Il faudra attendre de nouvelles informations pour connaître les véritables intentions du constructeur.

iPhone Air 2 : un deuxième capteur photo se confirme

L’iPhone Air 2 pourrait également profiter d’une évolution importante. Les rendus techniques consultés par Engadget montrent deux objectifs arrière disposés horizontalement. Cette configuration rejoint plusieurs rumeurs déjà relayées par des sources spécialisées. Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, le leaker Digital Chat Station et l’analyste Jeff Pu ont notamment évoqué l’arrivée d’un capteur ultra grand-angle sur cette deuxième génération.

Ce changement répondrait à l’une des principales critiques adressées au premier iPhone Air : son unique appareil photo arrière.

Malgré tout, Apple s’arrangerait pour conserver la finesse de son smartphone. Par conséquent, l’iPhone Air 2 mesurerait toujours 5,6 mm d’épaisseur. En revanche, son module photo passerait lui aussi de 3,45 mm à 3,8 mm. Les deux objectifs prendraient place côte à côte, dans une disposition horizontale.

Dynamic Island : pas de changement attendu sur les modèles classiques

Les futurs smartphones Apple ne partageraient pas toutes les nouveautés des modèles Pro. D’après les fichiers CAO, l’iPhone 18 classique et l’iPhone Air 2 conserveraient la Dynamic Island actuelle. De ce fait, ils ne profiteraient pas de la découpe plus compacte attendue sur l’iPhone 18 Pro.

Apple continuerait ainsi de différencier ses différentes gammes. Concrètement, les modèles les plus accessibles conserveraient certains éléments de design existants, tandis que les versions premium bénéficieraient d’évolutions spécifiques.

iPhone 18e, iPhone 18 et Air 2 : un lancement prévu au printemps 2027 ?

Ces trois smartphones pourraient arriver ensemble au printemps 2027. Cette perspective s’inscrit dans la nouvelle stratégie de lancement d’Apple, qui envisagerait de répartir ses annonces sur deux périodes. La marque aurait déjà présenté ses modèles premium à l’automne 2026, avec les iPhone 18 Pro et iPhone Duo. Les appareils plus accessibles suivraient quelques mois plus tard.

Il faut néanmoins prendre ces informations avec des pincettes étant donné qu’elles reposent sur des fichiers de conception et des indiscrétions provenant de sources externes. Jusqu’ici, Apple n’a encore confirmé ni les caractéristiques ni le calendrier de commercialisation de ces appareils. Certaines modifications pourraient donc intervenir avant leur présentation officielle.

Malgré tout, ces premières fuites semblent indiquer qu’Apple prépare plusieurs ajustements esthétiques et photographiques pour sa prochaine génération de smartphones. En attendant d’en savoir davantage, découvrez également les premières indiscrétions sur l’iPhone 18e, sa puce A20 et son écran qui divise.