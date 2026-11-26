Fortnite donne rendez-vous aux joueurs le 5 décembre pour l’événement “Out of Time”, le Chapitre 8 est en route !

Le compte à rebours est lancé ! Epic Games prépare un rendez-vous majeur pour les joueurs de Fortnite le 5 décembre 2026 avec « Out of Time », un événement qui marquera la fin du Chapitre 7 du jeu. Cette conclusion pourrait également réserver quelques surprises…

Voici tout ce qu’on sait !

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Out of Time : rendez-vous le 5 décembre pour la fin du Chapitre 7

Ça y est : Epic Games a officiellement levé le voile sur Out of Time, dont le lancement sera pour le samedi 5 décembre 2026 à 14 h (ET), soit 20 h en France métropolitaine. L’illustration accompagnant l’annonce met en avant plusieurs personnages importants de l’univers Fortnite, notamment Jones, Hope, Geno et Captain X. Les messages énigmatiques associés à cette communication, dont une déclaration de Jonesy, renforcent l’idée d’une conclusion particulièrement importante pour l’histoire du jeu.

Mais ce sont surtout les potentielles références au passé de Fortnite qui attisent la curiosité. D’après quelques rumeurs, Out of Time pourrait faire écho à la Saison X du premier chapitre, avec en prime le retour de la Météorite et du célèbre Mécha. Un rapprochement entre Fortnite OG et le Battle Royale actuel serait également au programme.

Attention toutefois : Epic Games n’a confirmé aucun de ces éléments à ce stade. En tout cas, pas encore…

Un test technique avant le lancement du Chapitre 8

Pour préparer cette transition, Epic Games a programmé un test technique pour aujourd’hui 25 novembre. Les joueurs participants pourront recevoir 80 000 XP, crédités sur leur compte le lendemain.

Après cette conclusion, Fortnite devrait ouvrir un nouveau chapitre avec une nouvelle carte et son lot de nouveautés. Epic Games n’a cependant pas encore détaillé le contenu du Chapitre 8.

Le 5 décembre est donc LE rendez-vous incontournable pour les amateurs du Battle Royale d’Epic Games. En ferez-vous partie ?