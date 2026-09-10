Test – MOVA Z70 Ultra Roller Complete : le rouleau laveur passe à la vitesse supérieure

Le marché des robots aspirateurs est devenu particulièrement impressionnant ces dernières années. Les constructeurs ne se contentent plus d’augmenter la puissance d’aspiration : ils travaillent désormais sur le lavage, la navigation, le franchissement des obstacles et surtout l’automatisation de l’entretien. MOVA fait partie des marques qui avancent très rapidement dans ce domaine et le Z70 Ultra Roller Complete en est probablement l’une des meilleures démonstrations.

Successeur du Z60 Ultra Roller Complete, le MOVA Z70 Ultra Roller Complete reprend le principe du rouleau de lavage alimenté en eau propre, mais pousse pratiquement tous les curseurs plus loin. Nous retrouvons notamment une aspiration annoncée à 36 000 Pa, le système de lavage HydroForce Mopping 2.0, un rouleau microfibre de 270 mm, le système de franchissement StepMaster 2.0 ou encore une station particulièrement complète.

Sur le papier, le Z70 possède donc tout ce que l’on peut attendre d’un robot aspirateur très haut de gamme. Mais ce qui m’intéresse surtout avec cette génération, c’est son système de lavage. Car si l’aspiration des robots modernes est devenue globalement excellente, le lavage reste souvent le point permettant réellement de différencier les modèles.

Un design premium et une énorme station

Au déballage, le MOVA Z70 Ultra Roller Complete impose immédiatement son statut de modèle haut de gamme. La version Pierre naturelle testée ici adopte une finition particulièrement élégante, avec un ensemble qui s’intègre finalement assez facilement dans une pièce malgré les dimensions importantes de la station.

Le robot conserve une forme circulaire assez classique. Il mesure 350 x 350 mm pour seulement 96 mm de hauteur lorsque son capteur DToF est rétracté. Celui-ci remonte lorsque les conditions le permettent, portant alors la hauteur totale à 119,6 mm. C’est une excellente idée : le Z70 peut ainsi abaisser son profil pour passer sous certains meubles sans sacrifier son système de navigation lorsque l’espace disponible est suffisant.

La station est forcément beaucoup plus imposante avec ses 420 x 432 x 500 mm. Il faudra donc prévoir une véritable place pour l’installer. Mais cette taille s’explique rapidement puisqu’elle ne sert pas uniquement à recharger le robot. Elle vide son bac à poussière, gère l’eau, entretient le rouleau et assure son séchage. On se rapproche donc de plus en plus d’un système de nettoyage autonome plutôt que d’un simple aspirateur accompagné de son chargeur.

L’ensemble inspire confiance et MOVA soigne suffisamment son design pour que cette grosse station puisse rester visible dans un salon ou une cuisine sans donner l’impression d’avoir installé un appareil professionnel au milieu de la pièce.

Une aspiration de 36 000 Pa particulièrement musclée

Commençons par la partie aspiration. MOVA annonce ici une puissance maximale de 36 000 Pa. Il faut évidemment rappeler que ce chiffre provient des mesures du constructeur et qu’il ne suffit pas, à lui seul, à déterminer les performances réelles d’un aspirateur. Néanmoins, il place clairement le Z70 parmi les robots les plus puissants de sa génération.

Dans mon utilisation quotidienne, je n’ai absolument rien à reprocher à l’aspiration. Poussière, miettes, petits débris ou cheveux disparaissent sans difficulté. Le robot adapte également son comportement en fonction du type de surface et peut augmenter son aspiration lorsque cela devient nécessaire.

MOVA utilise son système TroboWave DuoBrush composé de deux rouleaux. L’objectif est à la fois d’améliorer la récupération des saletés et de limiter l’enroulement des cheveux autour des brosses. Pour une maison avec des animaux ou simplement plusieurs personnes aux cheveux longs, ce genre de détail devient rapidement beaucoup plus important qu’une différence de quelques milliers de pascals.

L’efficacité sur les sols durs est excellente et le Z70 se montre également très convaincant sur les tapis. Surtout, la technologie AutoShield permet de protéger ces derniers de l’humidité lorsque le robot passe du lavage d’un sol dur au nettoyage d’une surface textile. Le rouleau de lavage peut notamment se relever de 13 mm.

HydroForce Mopping 2.0 : le véritable intérêt du Z70

La grosse différence du MOVA Z70 Ultra Roller Complete se trouve dessous. À la place des traditionnelles serpillières rotatives utilisées par beaucoup de robots haut de gamme, MOVA conserve un large rouleau de lavage.

Et je trouve toujours ce principe particulièrement pertinent.

Avec HydroForce Mopping 2.0, le rouleau est continuellement alimenté en eau propre. Douze jets répartissent l’eau sur sa largeur, tandis qu’une pression annoncée de 5 000 Pa, soit environ 18 N, maintient le rouleau contre le sol. Pendant son fonctionnement, celui-ci est raclé et l’eau sale est récupérée au lieu d’être simplement réutilisée sur les mètres suivants.

C’est justement le principal avantage du système. Avec une serpillière traditionnelle, même régulièrement nettoyée par la station, on finit forcément par déplacer une partie des saletés. Ici, le principe se rapproche davantage d’un véritable nettoyeur de sols : eau propre, frottement, récupération des saletés puis extraction de l’eau sale.

Sur les traces du quotidien, le résultat est excellent. Traces de chaussures, petites éclaboussures dans la cuisine ou marques laissées autour d’une table disparaissent généralement en un passage. Sur les taches plus anciennes, un second passage reste parfois nécessaire, mais la différence avec de nombreux systèmes à serpillières est clairement visible.

Un autre essai indépendant du Z70 souligne d’ailleurs la très bonne efficacité du lavage lorsque le robot identifie correctement les salissures, même si certaines taches peuvent parfois être interprétées par son intelligence artificielle comme des obstacles et donc être contournées.

Un rouleau qui entretient ses propres fibres

MOVA ajoute une autre particularité intéressante. Le rouleau microfibre mesure 270 mm de largeur et ses fibres sont régulièrement travaillées à 800 tr/min afin de conserver leur volume.

L’idée peut sembler un peu marketing lorsqu’on découvre la fiche technique, mais elle possède une véritable logique. À force d’être humidifiées et pressées contre le sol, les fibres d’un rouleau ont tendance à s’écraser. MOVA cherche donc à leur redonner du volume pendant le nettoyage afin de conserver une surface de contact optimale.

Le résultat est surtout visible sur les longues sessions. Le lavage reste régulier et je n’ai pas constaté cette sensation de serpillière saturée que l’on peut parfois rencontrer sur des robots plus classiques.

Enfin un vrai nettoyage le long des murs

Les bordures constituent historiquement l’un des points faibles des robots circulaires. MOVA tente de corriger le problème avec MaxiReach 2.0.

Le rouleau peut se déporter jusqu’à 52 mm vers l’extérieur du robot. Un mécanisme d’adaptation lui permet ensuite de longer les murs et les plinthes avec beaucoup plus de précision. La brosse latérale peut également s’étendre afin d’aller récupérer les poussières dans les zones que la brosse principale ne peut pas atteindre.

Dans les faits, cela change réellement les choses. Le robot longe correctement les murs et laisse beaucoup moins cette petite bande de quelques centimètres que l’on devait auparavant terminer manuellement.

Les angles parfaitement droits restent forcément compliqués pour un appareil circulaire, mais les progrès sont évidents.

StepMaster 2.0 : le Z70 aime grimper

Autre technologie impressionnante : StepMaster 2.0. Le robot possède des éléments mécaniques capables de relever son châssis afin de passer certains obstacles.

MOVA communique sur une capacité maximale de 9 cm, mais il faut apporter une précision importante. Ces 9 cm correspondent à deux niveaux successifs de 4,8 et 4,2 cm espacés de 24 cm lors des essais du constructeur. Face à une marche verticale unique, la limite annoncée est de 4,8 cm.

Cela reste énorme pour un robot aspirateur.

Les seuils de portes classiques ne représentent évidemment aucun problème. Même certains passages qui auraient bloqué des générations précédentes sont franchis sans intervention. Un test indépendant est parvenu à lui faire franchir une bordure de 5,5 cm dans ses propres conditions, ce qui montre que le système n’est pas uniquement là pour alimenter une fiche technique.

Pour une maison avec plusieurs différences de niveau, c’est clairement l’une des fonctions les plus intéressantes du Z70.

Une navigation particulièrement aboutie

Un robot aussi performant mécaniquement ne servirait pas à grand-chose avec une navigation approximative. Heureusement, MOVA a également énormément travaillé sur ce point.

Le système FlexScope combine différents capteurs afin de cartographier l’environnement, identifier les obstacles et calculer les trajectoires. Le capteur supérieur peut surtout se rétracter lorsque le robot doit passer sous un meuble.

Le Z70 se déplace de manière méthodique et évite les déplacements inutiles. Il analyse rapidement les différentes pièces et son comportement devient encore plus pertinent après plusieurs cycles.

La reconnaissance des petits objets fonctionne globalement très bien. Câbles, chaussures et différents objets laissés au sol sont généralement évités. MOVA annonce d’ailleurs la reconnaissance de plus de 300 types d’obstacles, même si, comme toujours avec l’intelligence artificielle, je conseille de ne pas volontairement transformer son salon en parcours du combattant pour vérifier la promesse.

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Une station qui fait presque tout

La station participe énormément au confort d’utilisation. Son réservoir d’eau propre atteint 5,5 litres tandis que le sac à poussière affiche une capacité de 4 litres. MOVA annonce jusqu’à 125 jours avant de devoir intervenir sur ce dernier, évidemment selon la quantité de poussière aspirée dans votre logement.

Mais le plus intéressant concerne encore une fois le rouleau.

Après une session, la station peut le nettoyer avec une eau atteignant jusqu’à 100 °C. Plusieurs températures intermédiaires sont disponibles et permettent d’adapter le nettoyage. Le rouleau est ensuite séché avec de l’air chaud pouvant atteindre 70 °C. MOVA ajoute même une stérilisation UV.

Cela réduit considérablement les problèmes d’odeur et d’humidité que l’on peut rencontrer avec certains robots laveurs. Il faudra toujours entretenir ponctuellement la station, nettoyer quelques éléments et remplacer les consommables, mais les interventions quotidiennes deviennent quasiment inexistantes.

C’est finalement cela que j’attends d’un robot vendu dans cette catégorie de prix : ne pas devoir passer dix minutes à nettoyer l’appareil après qu’il m’a fait gagner vingt minutes de ménage.

Une autonomie adaptée aux grandes surfaces

Le Z70 embarque une batterie de 6 400 mAh. MOVA annonce une capacité pouvant atteindre 250 m² avec une charge, suivant évidemment le mode d’aspiration, la quantité de lavage demandée et la configuration du logement.

La recharge bénéficie également de la technologie Quick Flash Charge, annoncée jusqu’à 30 % plus efficace que sur certains modèles MOVA antérieurs.

Dans tous les cas, l’autonomie n’est pas réellement un problème. Si la batterie devient insuffisante, le robot retourne à sa station, recharge ce dont il a besoin puis reprend son travail. C’est davantage la rapidité générale du cycle qui profite de cette grosse batterie.

Une application MOVA très complète

L’application permet évidemment de retrouver la carte du logement et d’accéder à énormément de réglages.

On peut gérer les pièces, créer des zones interdites, choisir le niveau d’aspiration, modifier les paramètres de lavage ou encore lancer le nettoyage d’une zone particulière. Ceux qui souhaitent simplement appuyer sur un bouton peuvent laisser le robot gérer automatiquement la majorité des paramètres, tandis que les utilisateurs plus exigeants disposent d’une quantité impressionnante d’options.

Le contrôle vocal « Hey, MOVA » est également intégré et le robot peut fonctionner avec des assistants vocaux tiers compatibles.

C’est l’un des points que j’apprécie avec cette nouvelle génération de robots : la technologie est extrêmement complexe, mais son utilisation quotidienne peut rester très simple.

Quelques défauts malgré tout

Le MOVA Z70 Ultra Roller Complete n’est évidemment pas parfait.

Le premier problème reste son encombrement. La station mesure 50 cm de haut et plus de 40 cm de profondeur. Dans une grande maison, cela ne posera probablement aucun problème. Dans un petit appartement, lui trouver un emplacement discret peut devenir plus compliqué.

Ensuite, toutes ces technologies rendent le robot particulièrement complexe. Rouleau mobile, mécanisme StepMaster, capteur rétractable, alimentation en eau, récupération de l’eau sale, brosses extensibles : cela représente beaucoup de pièces mécaniques. Seul le temps permettra de juger leur fiabilité sur plusieurs années.

Enfin, l’intelligence artificielle n’est pas infaillible. Elle peut encore mal interpréter certains objets ou certaines taches. Ce n’est absolument pas rédhibitoire et la navigation reste excellente, mais il reste toujours possible de rencontrer quelques comportements étranges.

Conclusion sur le MOVA Z70 Ultra Roller Complete

Après avoir utilisé plusieurs générations de robots aspirateurs, je trouve que le MOVA Z70 Ultra Roller Complete illustre parfaitement l’évolution actuelle du marché. Nous avons probablement atteint un niveau où augmenter encore la puissance d’aspiration apporte moins de bénéfices que d’améliorer tout ce qui se passe autour.

Et c’est justement là que ce Z70 devient intéressant.

Les 36 000 Pa offrent une aspiration largement suffisante, mais je retiens surtout HydroForce Mopping 2.0. L’utilisation permanente d’eau propre, la récupération de l’eau sale et le large rouleau microfibre donnent au lavage une efficacité beaucoup plus proche d’un véritable nettoyeur de sols.

J’apprécie également énormément MaxiReach 2.0. Le nettoyage des bordures est nettement meilleur et permet réellement de réduire les endroits où il faut encore intervenir manuellement.

StepMaster 2.0 est une autre excellente surprise. Tout le monde n’aura pas besoin d’un robot capable de franchir de gros seuils, mais dans certaines maisons, cette technologie peut faire la différence entre un robot réellement autonome et un appareil qu’il faut régulièrement déplacer à la main.

Ajoutons une navigation précise, une grosse batterie de 6 400 mAh et surtout une station capable de laver le rouleau jusqu’à 100 °C puis de le sécher à l’air chaud, et nous obtenons l’un des robots les plus complets que MOVA ait proposés.

Il reste imposant et son tarif le positionne clairement dans le très haut de gamme. Mais le Z70 Ultra Roller Complete apporte suffisamment d’innovations concrètes pour justifier son positionnement. Surtout, il ne cherche pas uniquement à impressionner avec une énorme valeur de puissance d’aspiration : il améliore les fonctions qui changent véritablement l’utilisation quotidienne.

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