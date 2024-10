Test – Razer Barracuda X Chroma : Objectif gaming et liberté

Habitué aux casques gaming, Razer ne s’empêche pas pour autant de proposer des solutions plus généralistes. Comme par exemple le Razer Barracuda X Chroma que nous vous présentons aujourd’hui. Un casque aussi habile dans de longues sessions de gaming que lors de sorties plus classiques ou vous souhaitez amener votre musique avec vous, dans la rue par exemple. Est-il aussi performant et polyvalent qu’annoncé ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Unboxing

Comme à leur habitude désormais, Razer nous propose un emballage dépourvu de plastique et est constitué quasiment uniquement de cartons et d’autres matières plus responsables de l’environnement. Sinon, au menu de cet unboxing, plusieurs accessoires sont présents. Comme le micro, qui est bien entendu détachable ainsi que son câble de recharge. Nous retrouvons également le dongle 2.4 GHz ainsi qu’un adaptateur USB-C vers USB-A pour ceux ne possédant pas d’ordinateurs récents.

Design

Ce Razer Barracuda X Chroma arbore un design beaucoup plus passe partout que les modèles gaming, comme le Kraken V4. Les finitions, elles, sont toujours de haute qualité avec une réelle impression de solidité. Bien entendu, le casque est compatible avec Razer Chroma, mais ne vous inquiétez pas, il vous sera possible de désactiver les lumières si vous souhaitez passer inaperçu. Les coussins d’oreilles et de tête sont en mousses à mémoire de formes. Ces derniers offrent un confort et une respirabilité très agréable, parfait pour les longues sessions de jeux ou les chaudes journées d’été. Les boutons power ainsi que la gestion du volume sont présents sur le haut-parleur gauche. Tout comme l’emplacement du microphone, la prise de rechargement USB-C ainsi que le bouton permettant de switcher de connexion (Bluetooth ou 2.4Ghz).

Performances

Razer, fidèle à lui-même, à intégrer ses hauts parleurs maisons TriForce, en 40 mm cette fois-ci. En effet, l’usage mobile étant beaucoup mis en avant, le côté compact est très important. Malgré une taille légèrement plus petite, la performance n’est pas mise de côté, ne vous inquiétez pas. Ces dernières ne sont plus à prouver, notamment grâce à la conception de ces derniers qui permettent une restitution des graves, médiums et aiguës de grande qualité. Cependant, rien ne sera réglable via Razer Synapse cette fois-ci, ou très peu. Il faudra désormais passer par l’application Razer Audio pour gérer tout ça, notamment l’égaliseur. À noter que sur Windows, et seulement sur Windows, le son surround 7.1 est disponible, gérable via une application supplémentaire à télécharger.

Avec une volonté de proposer une expérience hybride, gaming et outdoor, Razer n’a pas le droit à l’erreur sur l’autonomie. En effet, c’est un des éléments décisifs dans le choix d’un casque sans fil. Tout comme le Kraken V4, ce Barracuda X Chroma offre jusqu’à 35 heures d’autonomie avec l’éclairage d’activé. En mode discret, entendez sans éclairages, il sera possible de pousser l’écoute jusqu’à 70 heures d’affilée. Un très bon score.

Conclusion

Toujours aussi performant et agréable, autant à porter que lors de l’écoute, ce Razer Barracuda X Chroma est un très bon casque hybride. Parfait pour les gamers qui souhaite faire d’une pierre deux coups et utiliser leur casque dans la vie de tous les jours également. La très bonne autonomie ainsi que les finitions exemplaires en fait un bon allié durable. La qualité sonore est, comme d’habitude, au rendez-vous. Côté monnaie, comptez légèrement moins de 140€ sur Amazon. Un tarif plutôt en adéquation avec la concurrence. Alors n’attendez plus et foncez !

