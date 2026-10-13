Test – ZiiGaat x Z Reviews Thunder : des écouteurs intra-auriculaires qui font parler la poudre !

Le marché des écouteurs intra-auriculaires filaires, également appelés IEM, est particulièrement dynamique. Entre les modèles hybrides, les configurations à plusieurs transducteurs et les technologies toujours plus sophistiquées, les fabricants rivalisent d’ingéniosité pour séduire les amateurs de musique. Pourtant, ZiiGaat a choisi une approche différente avec ses nouveaux ZiiGaat x Z Reviews Thunder. Développés en collaboration avec le célèbre critique audio Zeos, de la chaîne Z Reviews, ces écouteurs misent sur un unique transducteur dynamique de 10 mm et une signature sonore résolument tournée vers les basses. Commercialisés à 149€ sur Amazon, ils promettent une expérience musicale puissante, chaleureuse et immersive. Mais cette orientation très marquée vers les basses fréquences permet-elle de conserver suffisamment de précision et de polyvalence ? Découvrons ce que proposent ces Thunder.

Un partenariat qui donne le ton

Avec les Thunder, ZiiGaat ne cherche pas à proposer une nouvelle paire d’écouteurs parfaitement neutres. Le fabricant s’est associé à Z Reviews, une référence bien connue des passionnés de matériel audio, pour développer un produit doté d’une véritable personnalité. L’objectif est simple : retrouver les sensations physiques et l’impact d’un système audio généreux en basses, mais dans un format intra-auriculaire relativement compact.

Cette philosophie se traduit par une accentuation annoncée de 16 dB dans les basses fréquences. Une valeur importante, qui positionne immédiatement les Thunder dans la catégorie des écouteurs destinés aux amateurs de graves prononcés, souvent désignés sous le terme de bassheads. Contrairement aux modèles qui cherchent une restitution analytique, ces écouteurs privilégient le plaisir musical et l’énergie.

Le choix d’un unique transducteur dynamique peut également surprendre. À une époque où certains écouteurs embarquent quatre, six ou même davantage de haut-parleurs miniatures, ZiiGaat préfère concentrer ses efforts sur la conception et le réglage d’un seul élément. Cette approche présente un avantage intéressant : éviter les difficultés de cohérence sonore qui peuvent apparaître lorsque plusieurs technologies doivent fonctionner ensemble.

Un design soigné et un équipement généreux

Les ZiiGaat x Z Reviews Thunder adoptent une conception typique des IEM modernes, avec des coques ergonomiques destinées à épouser la forme de l’oreille et un câble qui passe derrière le pavillon. Cette disposition permet de stabiliser les écouteurs tout en limitant les mouvements du câble pendant les déplacements. Leur présentation reste relativement discrète, avec une finition qui privilégie l’aspect premium plutôt que les effets visuels excessifs.

L’un des points intéressants concerne les accessoires fournis. ZiiGaat accompagne ses écouteurs de sept paires d’embouts, réparties entre deux variantes, afin de permettre à chacun de trouver une adaptation satisfaisante. C’est un élément essentiel avec ce type de produit, puisque la qualité de l’étanchéité dans le conduit auditif influence directement la restitution des basses et l’isolation passive.

Le câble détachable utilise une connexion 2-pin de 0,78 mm, un standard largement répandu dans l’univers des IEM. Il sera donc possible de le remplacer si nécessaire. Autre bonne surprise, le constructeur fournit deux terminaisons interchangeables : une prise jack 3,5 mm classique et une prise symétrique 4,4 mm. Cette dernière intéressera notamment les utilisateurs disposant d’un baladeur audiophile ou d’un DAC compatible.

Une petite housse de transport en similicuir accompagne également l’ensemble, tout comme quatre filtres de remplacement. À ce niveau de prix, cette dotation apparaît particulièrement complète. On regrettera simplement l’absence d’un adaptateur USB-C, devenu pratique pour les smartphones modernes dépourvus de prise casque.

Un transducteur dynamique de 10 mm au cœur de l’expérience

La principale particularité technique des Thunder réside dans leur transducteur dynamique de 10 mm utilisant une membrane DLC, pour Diamond-Like Carbon. Derrière cette appellation se cache une technologie visant à améliorer la rigidité de la membrane tout en conservant une masse relativement faible.

ZiiGaat explique avoir associé une couche de PEEK plus fine à un revêtement graphité renforcé. L’objectif est de limiter les déformations de la membrane et d’améliorer sa capacité à réagir rapidement aux variations du signal sonore. Sur le papier, cette conception doit permettre d’obtenir des basses puissantes sans perdre totalement le contrôle des transitoires, ces attaques très rapides qui donnent notamment leur impact aux percussions.

La fiche technique annonce une impédance de 20 ohms et une sensibilité de 102 dB à 1 kHz. Ces caractéristiques laissent envisager une utilisation relativement simple avec différentes sources audio, sans nécessiter obligatoirement un amplificateur particulièrement puissant. La réponse en fréquence annoncée s’étend de 20 Hz à 25 kHz, tandis que le taux de distorsion harmonique communiqué est de 0,08 %. Ces chiffres constituent des indications intéressantes, mais ils ne suffisent évidemment pas à juger de la qualité réelle de restitution.

Une signature sonore qui privilégie les sensations

Des basses profondes et particulièrement présentes

Il suffit de regarder la philosophie acoustique des Thunder pour comprendre que les basses constituent leur principal argument. Avec une accentuation annoncée de 16 dB, ZiiGaat promet une sensation proche de celle d’un caisson de basses miniature. L’idée n’est pas simplement de renforcer légèrement les graves, mais de donner une véritable dimension physique à la musique.

Cette orientation prend tout son sens avec les musiques électroniques, le hip-hop ou encore certains morceaux de rock moderne. Les grosses caisses bénéficient d’une présence importante, tandis que les lignes de basse prennent davantage de volume. Les fréquences les plus profondes contribuent à renforcer l’impression d’immersion, un élément souvent recherché par les amateurs de signatures sonores généreuses.

L’intérêt du transducteur DLC est justement de conserver une certaine maîtrise malgré cette quantité importante de basses. Cela offre une restitution énergique et relativement bien contrôlée à volume raisonnable. Il faut néanmoins garder à l’esprit que les Thunder ne sont pas conçus pour les personnes qui recherchent une restitution parfaitement équilibrée. Sur certains morceaux, les graves occupent naturellement une place dominante.

À volume particulièrement élevé, avec des enregistrements déjà très chargés dans le bas du spectre, des limites peuvent également apparaître. Cela ne remet pas nécessairement en question leur intérêt, mais rappelle qu’une quantité importante de basses impose des contraintes au transducteur.

Des médiums chaleureux qui préservent les voix

Avec une telle mise en avant des graves, la principale inquiétude concerne généralement les fréquences médiums. Sur certains écouteurs très orientés basses, les voix peuvent rapidement sembler étouffées ou reléguées à l’arrière-plan. ZiiGaat a justement travaillé sur ce point afin de préserver une restitution suffisamment lisible.

Les Thunder adoptent une présentation chaleureuse, avec des bas-médiums qui apportent de la matière aux instruments et aux voix masculines. Les guitares basses et les voix graves bénéficient ainsi d’une restitution dense. Cette orientation peut apporter une dimension agréable aux morceaux acoustiques, même si elle s’éloigne d’une approche strictement fidèle à l’enregistrement.

Les médiums restent légèrement en retrait par rapport aux basses, mais les retours disponibles indiquent que les voix conservent une bonne intelligibilité. C’est un point important, car il permet aux Thunder de ne pas se limiter exclusivement aux genres musicaux les plus riches en basses.

Des aigus présents, mais sans agressivité excessive

Pour équilibrer cette signature sonore, ZiiGaat annonce un réglage spécifique autour de 2,8 kHz, destiné à préserver la présence des voix et la définition des instruments. Les aigus doivent ainsi apporter suffisamment de clarté pour éviter une restitution trop sombre.

Leur priorité reste le plaisir d’écoute plutôt que la mise en avant systématique des moindres microdétails. Les cymbales et les instruments à cordes conservent une présence appréciable, mais les fréquences les plus élevées peuvent manquer d’aération et de finesse face à des modèles davantage orientés vers la précision.

Cette approche présente néanmoins un avantage : elle limite le risque de fatigue auditive provoquée par des aigus trop agressifs. Pour les longues sessions musicales, une restitution légèrement adoucie peut se révéler agréable, à condition bien sûr de conserver un volume d’écoute raisonnable.

Une spatialisation cohérente plutôt que spectaculaire

La scène sonore représente un autre aspect important dans l’évaluation d’écouteurs intra-auriculaires. Contrairement à un casque ouvert, qui peut offrir une sensation d’espace plus importante. Les IEM doivent composer avec leur conception fermée et leur proximité immédiate avec le conduit auditif.

Sur les Thunder, la scène sonore apparaît davantage organisée que véritablement immense, selon les premières évaluations. Les instruments conservent une séparation suffisamment nette pour suivre les différentes composantes d’un morceau. Sans pour autant donner l’impression d’écouter un système particulièrement large.

La présence importante des basses influence naturellement cette perception. Sur les passages musicaux très chargés, le grave occupe une place importante et peut réduire la sensation d’aération. En revanche, sur les morceaux plus simples, la cohérence du transducteur unique contribue à une restitution homogène.

Cette présentation devrait également convenir à certains usages multimédias. Les films d’action, les bandes originales spectaculaires et les jeux vidéo riches en explosions pourraient particulièrement profiter de cette signature sonore. En revanche, pour le jeu compétitif, où la localisation précise des bruits de pas et des déplacements reste prioritaire, une paire d’écouteurs plus neutre pourrait constituer un choix plus adapté.

Un confort pensé pour les longues écoutes

Le confort représente un critère déterminant pour des écouteurs qui viennent directement se loger dans le conduit auditif. Même les meilleures performances acoustiques perdent rapidement leur intérêt si les écouteurs deviennent désagréables après quelques dizaines de minutes.

Les Thunder bénéficient d’une conception relativement compacte et légère, avec un passage du câble derrière les oreilles. Le port est confortable, y compris pendant des sessions prolongées. Il faudra néanmoins choisir soigneusement les embouts, car la morphologie du conduit auditif varie considérablement d’une personne à l’autre.

Les sept paires fournies constituent ici un véritable avantage. Un embout trop petit entraînera une perte d’étanchéité et réduira fortement la présence des basses. À l’inverse, un modèle trop grand pourra provoquer une sensation de pression désagréable. Trouver le bon compromis reste donc indispensable pour profiter pleinement de la signature sonore voulue par ZiiGaat.

Une utilisation simple avec un smartphone, un ordinateur ou un DAC

Avec leur impédance de 20 ohms, les ZiiGaat x Z Reviews Thunder n’exigent pas nécessairement un équipement audiophile coûteux pour fonctionner correctement. Un ordinateur portable, une console équipée d’une sortie casque ou un smartphone associé à un adaptateur USB-C vers jack peuvent constituer des sources adaptées.

L’utilisation d’un DAC externe reste toutefois intéressante pour bénéficier d’une sortie audio de bonne qualité, notamment avec des fichiers haute résolution. La présence d’une terminaison symétrique 4,4 mm élargit également les possibilités pour les utilisateurs de baladeurs spécialisés.

Il ne faut cependant pas considérer cette connexion symétrique comme une garantie automatique d’amélioration sonore. Le résultat dépend avant tout de la qualité de l’appareil utilisé, de son étage d’amplification et du niveau sonore choisi. Les Thunder ont surtout l’avantage d’offrir une connectique suffisamment polyvalente pour accompagner une éventuelle évolution de l’équipement.

Un positionnement tarifaire intéressant, mais une signature qui ne plaira pas à tous

Proposés à 149 euros sur Amazon, les Thunder se positionnent sur un segment particulièrement concurrentiel. À ce niveau de prix, les amateurs d’IEM peuvent déjà trouver des modèles très performants, certains privilégiant une restitution équilibrée, d’autres une précision analytique ou une architecture hybride.

ZiiGaat tente donc de se différencier par une identité sonore très affirmée. Les Thunder ne cherchent pas à être les écouteurs les plus polyvalents ou les plus neutres. Ils s’adressent principalement aux personnes qui aiment ressentir la musique, avec des graves profonds, une restitution chaleureuse et une bonne dose d’énergie.

Le choix d’un unique transducteur dynamique constitue également une approche intéressante. Plutôt que de multiplier les composants, le fabricant préfère optimiser une architecture relativement simple. L’ensemble est accompagné d’une dotation généreuse, notamment grâce au câble détachable, aux deux terminaisons et aux nombreux embouts.

En revanche, les amateurs de musique classique, de jazz acoustique ou de restitution particulièrement fidèle pourraient préférer un modèle offrant davantage d’équilibre dans le spectre. Les Thunder assument leur caractère et ne cherchent pas véritablement à le dissimuler.

Conclusion : des écouteurs qui assument leur personnalité

Les ZiiGaat x Z Reviews Thunder illustrent une approche intéressante de l’audio nomade. À contre-courant de la multiplication des transducteurs, ils misent sur une architecture simple, un haut-parleur dynamique DLC de 10 mm et un réglage acoustique clairement destiné aux amateurs de basses puissantes.

Leur principal argument réside dans cette capacité annoncée à produire des graves profonds et généreux tout en conservant des voix suffisamment intelligibles. Les premiers retours d’écoute vont dans ce sens, avec une restitution musicale, chaleureuse et engageante. Le confort, la richesse des accessoires et la connectique interchangeable viennent renforcer leur intérêt.

Tout n’est cependant pas parfait. Les aigus ne semblent pas offrir l’aération des modèles les plus analytiques, la scène sonore reste relativement mesurée et la quantité importante de basses ne conviendra pas à toutes les sensibilités. Ce sont néanmoins des compromis cohérents avec la philosophie du produit.

À 149€, les Thunder constituent donc une proposition séduisante pour les amateurs de musiques électroniques, de hip-hop et de restitutions dynamiques. Ils rappellent surtout qu’un unique transducteur bien exploité peut encore avoir beaucoup de choses à offrir.

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