New Bubble – Révolution pétillante de Tiger : La gourde éco-responsable qui préserve vos bulles !

Une nouveauté rafraîchissante fait son apparition dans l’univers des gourdes isothermes. Désormais, Tiger, figure emblématique du secteur, présente les gourdes « New Bubble« , idéales pour transporter vos boissons gazeuses préférées intactes. Une petite révolution qui risque de pétiller auprès des amateurs de boissons gazeuses.

Les secrets de la technologie Bubble Logic

Ces nouvelles gourdes New Bubble MKB-T, capables de contenir des boissons gazeuses, sont le résultat de la technologie exclusive Bubble Logic mise au point par Tiger. De plus, la gourde « New Bubble » contrôle le gaz carbonique pour éviter les débordements lors de l’ouverture.

La gourde intègre une valve de sécurité qui libère l’excès de gaz carbonique en cas de pression excessive. Mais ce n’est pas tout ! Grâce au traitement Super Clean Plus, l’intérieur de la gourde est soigneusement lissé et poli pour conserver un maximum de bulles. La gourde est légère (190 g pour 360 mL et 240 g pour 600 mL), résistante, avec une poignée ergonomique.

New Bubble – L’engagement écologique de Tiger

Dans une démarche respectueuse de l’environnement et des individus, Tiger a pris des engagements forts pour faire face aux enjeux de notre époque. La marque favorise la réduction des déchets plastiques, une fabrication en usine éthique, sans fluorure ni minerais de conflit. Un exemple à suivre pour une consommation plus éco-responsable.

4 engagements écologiques new bubble

Pour conclure, la « New Bubble » de Tiger risque bien de bousculer notre manière de transporter nos boissons gazeuses favorites ! Entre sa technologie innovante, son design pratique et ses engagements écologiques, Tiger se positionne en véritable acteur du changement. Et vous, êtes-vous prêt à sauter le pas ? N’hésitez pas à partager vos impressions et vos expériences avec nous !