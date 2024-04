TikTok Notes : le nouveau rival d’Instagram ?

TikTok se pencherait actuellement sur une application de partage de photos qui pourrait rivaliser avec Instagram. D’après TechCrunch, TikTok a envoyé une notification à ses utilisateurs, leur annonçant le lancement d’une « nouvelle application pour les publications de photos ». Cette application porterait le nom de « TikTok Notes ».

TikTok Notes sera une plateforme dédiée au partage des photos

La notification indique qu’il sera possible de partager des « publications de photos publiques TikTok existantes et futures » sur TikTok Notes. Néanmoins, le réseau social permettra toujours aux utilisateurs de se désinscrire s’ils ne sont pas satisfaits du service. TechCrunch a repéré brièvement une nouvelle URL photo.tiktok.com apparue en ligne. Il y avait une invitation à ouvrir une publication dans l’application TikTok Notes. Apparemment, il est possible d’écrire une légende à côté de votre photo.

Dans une déclaration à TechCrunch, TikTok a déclaré qu’il « explore des moyens de permettre à notre communauté de créer et de partager sa créativité avec des photos et du texte dans un espace dédié à ces formats ». Toutefois, TikTok n’a pas précisé quand cette application serait disponible.

Les utilisateurs inscrits sur TikTok pourraient retrouver leurs photos sur la nouvelle application

Pour information, la première fois dont il a été fait mention de cette application de partage de photos TikTok était en mars 2024. Le blog ThSpAndroid avait alors remarqué un code suggérant que TikTok travaillait sur une application dénommé TikTok Photos.

Selon The Verge, il est possible que le lancement de cette application se fasse dans peu de temps. Il se pourrait également qu’elle devienne un sérieux concurrent d’Instagram. De plus, il est probable que TikTok Notes soit déjà prérempli avec toutes les photos que les utilisateurs de TikTok ont partagées par le passé.