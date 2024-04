Apple pourrait sortir ses nouveaux iPad Pro et iPad Air en mai !

Il y a quelques jours, Mark Gurman a donné une information intéressante dans la newsletter Power On de Bloomberg. Il a déclaré qu’Apple se prépare à lancer les nouveaux iPad Pro et iPad Air au cours de la semaine du 6 mai. Apparemment, Apple présentera de nouveaux modèles d’iPad Pro OLED de 11 et 13 pouces, un iPad Air de 12.9 pouces et une meilleure version d’accessoires Magic Keyboard et d’Apple Pencil.

Si cette information est avérée, alors il s’agira de l’une des plus grandes annonces matérielles pour iPad d’Apple. Rappelons effectivement que cela fait 18 mois que la firme à la pomme n’a pas sorti un nouveau matériel iPad.

À quoi s’attendre concernant ces nouveaux iPad Pro et iPad Air ?

Par ailleurs, les nouveaux iPad Pro seraient dotés d’écrans considérablement améliorés. En effet, ils délaisseront les panneaux mini-LED pour des panneaux OLED comme l’iPhone. Cela offrirait un contraste et une luminosité accrus. De même, Apple aurait amélioré le design industriel. Les nouveaux iPad disposeront d’un châssis globalement plus fin et d’une caméra frontale déplacée vers le bord. De plus, ces nouveaux iPad Pro seront alimentés par la puce M3.

Néanmoins, les fans de la marque devraient s’attendre à une hausse des prix. Actuellement, l’iPad Pro 11 pouces commence à 799 dollars et l’iPad Pro 12 pouces est à 1 099 dollars. Selon 9to5Mac, le nouvel iPad Air de 12.9 pouces offrira une option plus abordable malgré son écran plus grand. Pour le moment, on ignore si le nouvel iPad Air comportera des processeurs M2 ou M3.

L’Apple Pencil et le Magic Keyboard ont aussi été améliorés

En ce qui concerne les nouveaux accessoires, les références du code bêta de l’iPadOS suggèrent que le nouvel Apple Pencil disposera d’une fonctionnalité de geste de pression. Il semblerait que le nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro fera ressembler la tablette à un ordinateur portable avec sa base en aluminium et son trackpad plus grand.

Par ailleurs, les mises à jour des modèles de base iPad et iPad mini devraient se faire plus tard dans l’année. Néanmoins, Gurman s’attend à des améliorations mineures. L’iPad mini pourrait juste obtenir une amélioration des spécifications du processeur.