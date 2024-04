MTE310S : Déchaînez la vitesse ultime avec ce SSD de Transcend !

Transcend®, le leader de l’industrie du stockage numérique et multimédia, vient d’annoncer l’arrivée de son dernier SSD PCIe M.2 2230, le MTE310S. Ce fabricant de mémoire flash 3D NAND promet d’impacter les jeux portables, les Ultrabooks et les ordinateurs 2-en-1.

PCIe 4.0 : Une révolution en terme de vitesse

Le SSD Transcend MTE310S offre des vitesses de lecture/écriture ultra-rapides jusqu’à 5000 Mo/s et 3500 Mo/s avec PCIe Gen 4×4 et cache SLC. Cela réduit considérablement les temps de chargement pour une expérience d’utilisation plus fluide.

Carte TRANSCEND MTE310S

Une mise à niveau significative de MTE310S pour tous vos appareils compacts

Le MTE310S, compact avec 1 To, est parfait pour améliorer vos appareils portables. De plus, ce SSD convient aux gamers avides d’expériences comme aux professionnels en quête de stockage performant.

MTE310S : Une technologie avancée pour des performances ultimes

Ce SSD intègre des technologies avancées (ECC LDPC, ramasse-miettes, équilibrage de l’usure, cache SLC) pour renforcer son intégrité et sa durabilité.

Logiciel SSD Scope : Un outil de gestion tout-en-un

Transcend fournit également à ses clients le logiciel SSD Scope pour la surveillance et la gestion de l’état des SSD. Ce logiciel assure un suivi complet du SSD , incluant l’affichage de l’état, l’effacement des données, la mise à jour du firmware.

Celui-ci, avec une garantie de 5 ans et fabriqué à Taïwan selon des normes strictes, assure un investissement fiable.

Alors, qu’attendez vous pour passer à la vitesse supérieure avec le SSD Transcend MTE310S ? Partagez avec nous vos impressions sur ce nouveau venu dans la famille Transcend !