Token dans l’IA : définition, fonctionnement, coût et tout ce qu’il faut comprendre

Vous utilisez ChatGPT, Gemini ou Claude pour rédiger un texte, trouver une information ou résumer un document ? Derrière chaque réponse générée se cache un mécanisme que l’on évoque assez rarement : le token. Cette petite unité joue pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des intelligences artificielles.

Mais pourquoi parle-t-on de tokens plutôt que de mots ? Pourquoi une même phrase peut-elle consommer davantage de ressources en français qu’en anglais ? Et surtout, quel rapport existe-t-il entre les tokens, les limites des assistants IA et le prix des services proposés ?

Pas besoin d’être informaticien pour comprendre cette notion. Dans ce dossier, on vous invite à découvrir ce qu’est un token, comprendre comment une intelligence artificielle traite vos messages et savoir pourquoi cette unité influence directement les performances et le coût de l’IA.

Token dans l’IA : de quoi parle-t-on exactement ?

Le mot « token » se traduit généralement par « jeton » en français. Dans le domaine de l’intelligence artificielle, il désigne une petite unité de texte que le modèle utilise pour analyser une demande et construire une réponse. Il constitue l’un des éléments fondamentaux du fonctionnement des grands modèles de langage, également appelés LLM.

Contrairement à un être humain, une intelligence artificielle ne lit pas directement une phrase comme une succession de mots. Elle commence par transformer le texte en une représentation numérique exploitable par son système. Cette opération porte le nom de tokenisation. Le modèle peut alors traiter les différentes unités obtenues pour analyser le message et produire une réponse cohérente.

Cependant, il faut comprendre qu’un token ne correspond pas systématiquement à un mot entier. Il peut représenter un mot complet, une partie de celui-ci, plusieurs caractères ou un signe de ponctuation. Tout dépend du système de découpage utilisé par le modèle.

Lorsqu’un utilisateur envoie une question à ChatGPT ou à un autre assistant, le modèle ne traite pas directement les caractères tels qu’ils apparaissent sur l’écran. Un mécanisme intermédiaire découpe d’abord le contenu en unités appelées tokens.

Prenons une phrase simple comme « Bonjour, comment allez-vous ? ». Le système peut la séparer en plusieurs éléments. Certains mots peuvent rester entiers, tandis que d’autres seront divisés en plusieurs fragments. La ponctuation peut également constituer une unité distincte.

Chaque élément obtenu est ensuite associé à un identifiant numérique. C’est cette représentation que le modèle utilise pour effectuer ses calculs et déterminer la suite de texte la plus pertinente. La tokenisation constitue donc une étape indispensable entre le message de l’utilisateur et son traitement par l’intelligence artificielle.

Un token ne correspond pas toujours à un mot

La différence entre un mot et un token est importante. Un terme très courant peut être reconnu comme une seule unité. À l’inverse, un mot rare, long ou complexe peut être séparé en plusieurs morceaux.

Cette méthode permet aux modèles de traiter un vocabulaire très vaste sans devoir enregistrer chaque mot imaginable comme une entrée totalement indépendante. Elle facilite également la gestion des mots nouveaux, des variantes orthographiques et de certaines combinaisons de caractères.

Pour donner un ordre de grandeur, OpenAI indique qu’en anglais, un token représente en moyenne environ quatre caractères, soit approximativement les trois quarts d’un mot. Ainsi, un texte de 100 mots peut représenter environ 130 tokens. Il s’agit toutefois d’une estimation. Le résultat réel dépend du vocabulaire, de la langue et du contenu envoyé.

Il est possible de vérifier cette quantité sans effectuer de calcul à la main. OpenAI propose notamment un outil gratuit appelé Tokenizer. Il permet de coller un texte dans une interface et d’observer la manière dont celui-ci est découpé.

Cet outil est particulièrement intéressant pour comparer plusieurs formulations. Vous pouvez, par exemple, saisir une phrase en anglais, puis sa traduction française. Le résultat permet de constater que deux textes ayant le même sens ne produisent pas nécessairement le même nombre de tokens.

Cette vérification est utile pour les développeurs qui utilisent des API, mais aussi pour les personnes qui souhaitent mieux comprendre les limites techniques des assistants conversationnels.

Pourquoi le français consomme-t-il parfois plus de tokens que l’anglais ?

Toutes les langues ne sont pas traitées de la même manière par les modèles d’intelligence artificielle. Une partie importante des données utilisées pour entraîner de nombreux grands modèles de langage est constituée de contenus en anglais. Les systèmes de tokenisation ont donc souvent été particulièrement optimisés pour cette langue.

De ce fait, certains mots anglais courants peuvent être représentés par une seule unité, alors que leur équivalent français nécessite plusieurs tokens. Un terme comme « amazing » peut ainsi être traité comme un seul token, tandis que « incroyable » peut être découpé en plusieurs fragments selon le tokenizer utilisé.

Cette différence ne signifie pas que les modèles comprennent moins bien le français. Elle montre simplement que la représentation numérique d’une même idée peut varier selon la langue employée.

Les langues ne sont pas toutes égales face à la tokenisation

Le français n’est d’ailleurs pas le seul à rencontrer cette différence. Certaines langues peuvent nécessiter beaucoup plus de tokens pour exprimer une information comparable.

Une étude publiée par des chercheurs d’Oxford en 2023 a notamment mis en évidence des écarts importants entre les langues. L’allemand et l’italien peuvent notamment demander environ 50% de tokens supplémentaires par rapport à l’anglais dans certaines conditions. Pour certaines langues utilisant d’autres systèmes d’écriture, les écarts peuvent être encore plus importants.

Des exemples de salutations permettent de mieux comprendre ce phénomène. Une courte phrase anglaise comme « Hello, how are you? » peut être représentée par six tokens. Son équivalent espagnol peut en nécessiter neuf, tandis qu’une formulation japonaise peut en demander onze. Une phrase comparable en hindi ou en thaï peut atteindre respectivement 19 et 24 tokens dans les exemples étudiés.

Malgré tout, ces chiffres ne constituent pas une règle universelle. Ils dépendent du modèle et de son système de tokenisation. Ils montrent néanmoins que la langue choisie peut influencer la quantité de ressources nécessaires au traitement d’une demande.

Pourquoi certains modèles sont-ils mieux adaptés au français ?

Face à ces différences, plusieurs entreprises cherchent à améliorer le traitement des langues autres que l’anglais. C’est notamment un enjeu pour les acteurs européens de l’intelligence artificielle.

Mistral AI met, par exemple, en avant le travail réalisé sur ses modèles et leur adaptation aux langues européennes. Une tokenisation plus efficace peut limiter le nombre d’unités nécessaires pour représenter un texte. Elle peut donc améliorer l’utilisation de la fenêtre de contexte et, selon la tarification du service, réduire certains coûts.

Il faut cependant éviter les conclusions trop rapides. En effet, un nombre de tokens plus faible ne garantit pas automatiquement une meilleure réponse. De même, la qualité d’un modèle dépend aussi de son entraînement, de son architecture et de sa capacité à comprendre le contexte.

Fenêtre de contexte : pourquoi le nombre de tokens est-il important ?

La fenêtre de contexte correspond à la quantité d’informations qu’un modèle peut prendre en compte au cours d’une interaction. Elle est généralement exprimée en tokens. Autrement dit, elle représente la capacité du modèle à traiter simultanément une certaine quantité de texte.

Cette notion est particulièrement importante lors des longues conversations. Plus la fenêtre de contexte est grande, plus l’intelligence artificielle peut potentiellement prendre en considération des échanges précédents, des documents volumineux ou des instructions détaillées.

Imaginons que vous demandiez à un assistant de résumer un livre, d’analyser plusieurs rapports ou de comparer de longs documents. Une fenêtre de contexte importante lui permet de traiter davantage de contenu au cours d’une même requête, dans la limite de ses capacités et des restrictions du service.

Une grande fenêtre de contexte permet-elle à l’IA de tout retenir ?

Pas exactement. Il ne faut pas confondre la fenêtre de contexte avec une mémoire permanente. Elle correspond à la quantité d’informations que le modèle peut prendre en compte dans une session ou une requête, et non à un espace de stockage personnel dans lequel toutes vos conversations seraient conservées indéfiniment.

Lorsqu’une conversation devient trop longue, le modèle peut atteindre sa limite de contexte. Selon le fonctionnement du service, certaines informations anciennes peuvent alors ne plus être prises en compte ou le système peut demander de réduire le contenu transmis.

C’est pourquoi la taille de cette fenêtre constitue un critère technique important pour comparer les modèles. Elle détermine notamment la quantité de documents et d’informations qu’ils peuvent traiter simultanément.

Les fenêtres de contexte ont considérablement progressé

Les capacités des grands modèles de langage ont beaucoup évolué. En effet, les premières versions de ChatGPT disposaient notamment d’une fenêtre de contexte d’environ 4 000 tokens. Les modèles récents peuvent atteindre des capacités bien plus importantes.

À titre d’exemple, Google annonce pour Gemini 3.5 Flash une fenêtre de contexte pouvant atteindre un million de tokens en entrée. Cela représente approximativement 700 000 mots en français, selon les estimations présentées par Google.

Une telle capacité permet d’envisager des usages plus avancés. L’utilisateur peut transmettre des documents volumineux, examiner de nombreux éléments ou travailler sur des conversations particulièrement longues. Toutefois, une fenêtre de contexte élevée ne garantit pas que le modèle exploitera parfaitement chaque information. La qualité de l’analyse reste essentielle.

Combien coûtent les tokens et pourquoi influencent-ils le prix de l’IA ?

Les tokens ne servent pas uniquement à mesurer la quantité de texte traitée. Ils jouent également un rôle central dans le modèle économique de nombreux services d’intelligence artificielle.

Concrètement, lorsqu’un développeur utilise une API pour intégrer ChatGPT, Claude ou Gemini dans une application, la facturation dépend souvent du nombre de tokens consommés. Les fournisseurs ne facturent donc pas nécessairement chaque mot ou chaque caractère. Ils prennent en compte les unités réellement traitées par leurs modèles.

Il existe généralement deux catégories de consommation :

D’une part, les tokens d’entrée qui correspondent aux informations transmises au modèle par l’utilisateur ou l’application.

D’autre part, les tokens de sortie qui désignent le contenu généré en réponse.

Cette distinction est importante, car les tarifs appliqués à ces deux catégories peuvent être différents.

Pourquoi les tokens de sortie sont-ils parfois plus chers ?

La génération d’une réponse demande au modèle de produire du texte progressivement. Cette opération mobilise des ressources de calcul. Selon les modèles et les fournisseurs, les tokens générés peuvent donc être facturés plus cher que ceux utilisés pour traiter une demande.

Malgré tout, chaque entreprise définit ses propres prix. Les coûts peuvent aussi varier selon le modèle choisi, le type d’utilisation et les éventuelles conditions commerciales.

Les abonnements IA sont-ils également facturés au token ?

Pas nécessairement. Il faut distinguer les abonnements grand public des services accessibles par API. Avec un abonnement classique à ChatGPT, Gemini ou Claude, l’utilisateur paie généralement un montant fixe pour accéder à certaines fonctionnalités et à des limites d’utilisation définies par le fournisseur.

Néanmoins, le nombre de tokens reste important en arrière-plan. En effet, il peut influencer les plafonds de traitement, les limites de contexte ou les conditions d’utilisation de certains modèles.

En revanche, pour une entreprise qui utilise directement une API, la consommation de tokens peut avoir un impact financier immédiat. Plus les requêtes et les réponses sont volumineuses, plus la facture risque d’augmenter.

Il n’est pas nécessaire de rédiger des demandes interminables pour obtenir de bonnes réponses d’une intelligence artificielle. Une consigne claire et bien organisée peut souvent produire un meilleur résultat qu’un long message rempli de répétitions.

La première bonne habitude consiste à expliquer directement ce que vous attendez du modèle. Précisez le sujet, le résultat souhaité et les éventuelles contraintes. De plus, évitez de répéter plusieurs fois la même information ou d’ajouter des détails qui n’ont aucun rapport avec votre demande.

Il est également préférable de fournir uniquement les documents et les éléments réellement utiles. Un contenu trop volumineux peut augmenter la consommation de tokens sans forcément améliorer la pertinence de la réponse.

Faut-il obligatoirement utiliser des prompts très courts ?

Non. Réduire la longueur d’une consigne ne doit pas devenir une obsession. Une demande trop courte peut manquer de précision et entraîner une réponse incomplète. L’objectif consiste plutôt à trouver le bon équilibre entre concision et informations utiles.

Par exemple, au lieu de demander simplement « Explique-moi l’intelligence artificielle », vous pouvez préciser le niveau de difficulté, le public visé et les aspects que vous souhaitez comprendre. Cette précision aide le modèle à mieux orienter sa réponse.

Pour les usages professionnels, il est également intéressant de structurer les instructions. Des paragraphes distincts ou des listes peuvent rendre les consignes plus faciles à interpréter. L’essentiel reste de limiter les répétitions et de conserver les informations indispensables.

Les tokens sont-ils importants pour un utilisateur classique de ChatGPT ?

Pour une personne qui utilise occasionnellement un assistant IA, cette notion peut sembler assez abstraite. Vous pouvez poser une question, demander une traduction ou faire résumer un texte sans avoir à compter les tokens manuellement.

Cependant, comprendre leur fonctionnement permet de mieux saisir certaines limites des assistants. Une conversation très longue, un document particulièrement volumineux ou une demande complexe peuvent solliciter une quantité importante de tokens. Le modèle doit alors travailler dans les limites de sa fenêtre de contexte et des restrictions prévues par le service.

Cette connaissance devient encore plus utile lorsque vous utilisez plusieurs assistants, comparez leurs capacités ou souhaitez comprendre pourquoi certains modèles proposent des limites différentes.

Pourquoi les développeurs doivent-ils particulièrement surveiller les tokens ?

Pour les développeurs et les entreprises, les enjeux sont plus concrets. Lorsqu’une intelligence artificielle est intégrée à un site Internet, une application ou un logiciel, chaque requête peut représenter un coût.

Une mauvaise gestion des prompts peut rapidement entraîner une consommation excessive. Les équipes techniques doivent donc surveiller les volumes envoyés, les réponses générées et les limites propres à chaque modèle.

Elles peuvent également adapter la longueur des réponses, éviter les informations inutiles et choisir un modèle correspondant réellement à leurs besoins. Cette gestion permet de mieux maîtriser les dépenses sans sacrifier la qualité du service.

Token, mot, caractère : quelles différences faut-il retenir ?

Ces trois notions sont souvent confondues, alors qu’elles désignent des éléments différents. Un caractère correspond à un élément textuel, comme une lettre, un chiffre ou un signe de ponctuation. Un mot est une unité linguistique séparée des autres par des espaces ou des signes de ponctuation.

Le token, lui, est une unité définie par le système de tokenisation du modèle. Il peut correspondre à un mot entier, à une partie de mot ou à plusieurs caractères. Il n’existe donc pas de correspondance fixe entre le nombre de mots et le nombre de tokens.

C’est précisément pour cette raison qu’il est difficile d’estimer avec exactitude le coût d’une requête en comptant simplement les mots. Le tokenizer du modèle reste la référence pour connaître la consommation réelle.

Ce qu’il faut retenir sur les tokens dans l’intelligence artificielle

Le token est bien plus qu’un simple terme technique utilisé par les spécialistes de l’intelligence artificielle. Il représente l’unité de base qui permet aux grands modèles de langage de transformer les textes en données numériques, de les analyser et de générer de nouvelles réponses.

Son fonctionnement explique plusieurs phénomènes importants. Les différences de consommation entre les langues, les limites des fenêtres de contexte et les tarifs des API dépendent notamment de cette unité. Plus un utilisateur comprend ce mécanisme, mieux il peut exploiter les capacités des assistants IA.

Pour un usage quotidien, il n’est pas indispensable de compter chaque token. En revanche, pour les développeurs, les entreprises et les utilisateurs réguliers de services avancés, cette connaissance peut faire une réelle différence. Elle permet de mieux gérer les ressources, de comprendre les limites des modèles et de maîtriser les coûts.

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