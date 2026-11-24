TUTO – Claude Opus 5.5 : les bonnes astuces pour obtenir de meilleures réponses et gagner du temps

Vous utilisez Claude pour rédiger, analyser des documents ou travailler sur des projets complexes ? Avec Claude Opus 5.5, certains réflexes que vous aviez pris l’habitude d’utiliser ne sont plus nécessaires. Le nouveau modèle d’Anthropic gère désormais une partie du travail de réflexion de manière autonome. Il peut aussi avancer plus longtemps sans intervention et mieux organiser ses réponses. Mais faut-il changer sa façon de lui parler pour profiter de ces améliorations ? Oui, quelques ajustements peuvent faire la différence. Voici comment bien utiliser Claude Opus 5.5, formuler vos demandes et éviter les consignes devenues inutiles.

1. Confiez-lui une mission complète dès le premier message

Claude Opus 5.5 se montre plus à l’aise avec les tâches longues et composées de plusieurs étapes. Plutôt que de lui envoyer une succession de petites demandes, présentez-lui directement votre objectif final. Cette méthode lui permet de mieux comprendre le résultat attendu et d’organiser son travail.

Par exemple, si vous lui demandez de modifier un projet informatique, précisez le résultat recherché. Vous pouvez lui demander de migrer tous les points de terminaison concernés et de vérifier que les tests fonctionnent. Il dispose ainsi d’un objectif concret pour guider ses actions.

L’essentiel consiste à définir clairement ce qui permettra de considérer le travail comme terminé. Évitez les demandes trop vagues comme « améliore ce projet ». Préférez une instruction qui décrit précisément le résultat attendu.

2. Claude Opus 5.5 : pourquoi vous pouvez arrêter de lui demander de réfléchir

C’est l’un des changements les plus intéressants de cette nouvelle version. Avec les anciens modèles, certains utilisateurs ajoutaient systématiquement des expressions comme « réfléchis bien », « prends ton temps » ou « raisonne étape par étape » dans leurs prompts.

Avec Claude Opus 5.5, cette habitude perd une grande partie de son intérêt. Le modèle effectue déjà un travail de réflexion avant de répondre. Il adapte également l’effort consacré à chaque demande, sans avoir besoin d’une instruction supplémentaire.

Anthropic explique que retirer une consigne répétitive de ce type peut accélérer le démarrage des réponses, sans dégradation visible de leur qualité dans les essais présentés. Vous pouvez donc simplifier vos instructions personnalisées.

En revanche, si vous souhaitez une réponse rapide à une question simple, dites-le clairement. Une consigne comme « réponds directement et de façon concise » permet de préciser le résultat attendu sans ajouter d’étapes inutiles.

3. Adaptez le niveau d’effort dans Claude Code

Si vous utilisez Claude Code pour développer ou modifier un logiciel, vous disposez d’un réglage supplémentaire. L’outil permet de choisir le niveau d’effort consacré à une tâche.

Cette possibilité est utile lorsque vous alternez entre des demandes simples et des opérations plus complexes. Une petite modification ne nécessite pas forcément le même investissement qu’une analyse approfondie d’un projet.

Il est donc préférable d’adapter ce réglage à la difficulté du travail plutôt que d’ajouter systématiquement des instructions demandant au modèle de réfléchir davantage.

4. Organisez les longues sessions avec un fichier CLAUDE.md

Les projets informatiques peuvent nécessiter plusieurs heures de travail. Pour éviter les interruptions inutiles, Anthropic recommande de préciser les règles de fonctionnement dans le fichier CLAUDE.md utilisé par Claude Code.

Vous pouvez notamment y indiquer les situations dans lesquelles le modèle peut poursuivre son travail de manière autonome. Précisez également les moments où il doit s’arrêter et vous demander une validation.

Cette distinction est importante. Certaines opérations doivent toujours nécessiter votre accord, notamment la suppression de données, l’envoi forcé de code ou les interventions qui dépassent le périmètre du projet.

Ainsi, Claude dispose d’une marge d’autonomie mieux définie. Vous gardez toutefois le contrôle sur les actions sensibles.

5. Envoyez directement vos captures d’écran et vos graphiques

Vous avez besoin de faire analyser un graphique, un tableau ou une capture d’écran ? Inutile de retranscrire manuellement toutes les informations visibles.

Vous pouvez joindre directement l’image à votre conversation avec Claude. Selon les indications d’Anthropic, Opus 5.5 améliore la lecture de ces contenus par rapport à Opus 5.

Cette méthode peut vous faire gagner du temps lorsque vous travaillez sur des données visuelles. Elle évite aussi certaines erreurs liées à une retranscription manuelle.

Pensez néanmoins à vérifier les chiffres importants lorsque vous utilisez le résultat dans un rapport ou une décision professionnelle. Attention, une analyse par IA reste une aide et ne remplace pas la vérification des données d’origine.

6. Demandez-lui de vérifier la cohérence de vos longs documents

Claude Opus 5.5 peut également vous aider à relire des documents volumineux. Pour cela, ne vous contentez pas de lui demander de corriger les fautes. Confiez-lui une véritable mission de vérification.

Vous pouvez lui demander de repérer les contradictions entre les dates, les chiffres ou les noms mentionnés à différents endroits d’un rapport. Il pourra alors attirer votre attention sur les passages qui méritent une seconde lecture. Cette approche est particulièrement intéressante pour les longs dossiers, les plans de travail et les documents contenant de nombreuses informations.

Pour obtenir un résultat plus exploitable, demandez-lui de signaler les incohérences et de préciser où elles apparaissent. Vous pourrez ensuite contrôler chaque élément avant d’apporter les corrections nécessaires.

7. Gardez le contrôle sur le modèle utilisé

Claude Opus 5.5 intègre des protections renforcées dans certains domaines sensibles, notamment la biologie et la cybersécurité. Dans certaines situations, lorsqu’une conversation déclenche un signalement, Claude peut basculer vers un modèle antérieur afin de poursuivre l’échange. Votre travail peut donc continuer, même si le modèle initial n’est plus utilisé.

Si vous souhaitez revenir à Opus 5.5, vous pouvez le sélectionner à nouveau dans le menu de choix du modèle. Dans Claude Code, la commande /model permet également d’effectuer cette sélection.

Il est donc utile de vérifier le modèle actif lorsque vous reprenez une longue session ou lorsque vous constatez un changement dans le comportement de l’assistant.

Conclusion : simplifiez vos prompts pour mieux profiter de Claude Opus 5.5

Pour tirer le meilleur parti de Claude Opus 5.5, vous n’avez pas besoin de multiplier les instructions. Définissez plutôt un objectif précis, laissez le modèle gérer son effort de réflexion et encadrez clairement les actions qui nécessitent votre validation.

Pensez également à exploiter ses capacités d’analyse d’images et de vérification documentaire. Ces quelques changements peuvent rendre vos échanges plus efficaces, notamment sur les tâches longues.

Vous souhaitez aller plus loin et mieux maîtriser les informations que Claude conserve d’une conversation à l’autre ? Découvrez également comment modifier la mémoire de Claude AI et garder le contrôle sur vos données.