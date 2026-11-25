TUTO – Comment empêcher Instagram d’utiliser vos photos pour créer du contenu avec l’IA ?

Et si vos photos Instagram servaient à créer des images avec l’intelligence artificielle, sans que vous ayez réellement envie de participer ? C’est une question que les utilisateurs du réseau social peuvent légitimement se poser. Avec le développement des outils d’IA de Meta, les contenus publiés sur certains comptes publics peuvent désormais être réutilisés pour générer de nouvelles créations.

Heureusement, il existe un réglage pour limiter cette utilisation. Instagram permet de s’opposer à la création de contenus avec les outils Meta AI à partir de ses publications. La manipulation ne prend que quelques instants. Voici comment procéder, mais aussi les précautions à connaître pour mieux protéger vos photos.

Pourquoi Instagram peut-il utiliser vos photos avec l’intelligence artificielle ?

Meta développe ses propres technologies d’intelligence artificielle. Parmi elles figure Muse Image, un modèle capable de générer des images à partir de contenus existants. Dans ce contexte, les photos publiées sur Instagram peuvent servir de base à de nouvelles créations réalisées avec les outils Meta AI.

Le fonctionnement soulève une question de confidentialité. Par défaut, les internautes peuvent créer du contenu à partir de certaines photos publiques, tout en mentionnant le compte d’origine avec son identifiant Instagram. Vos publications peuvent donc être utilisées comme point de départ pour des créations auxquelles vous n’avez pas directement participé.

Cette possibilité ne concerne toutefois pas tous les utilisateurs. Selon les informations communiquées par Meta, le dispositif vise les comptes publics. Les comptes privés et ceux appartenant à des personnes de moins de 18 ans sont exclus de ce mécanisme.

La première solution consiste à modifier les paramètres de partage et de réutilisation. Instagram propose une option qui permet de s’opposer à la création de contenus à partir de vos publications avec les outils Meta AI.

Pour commencer, ouvrez l’application Instagram sur votre smartphone. Rendez-vous ensuite sur votre profil en appuyant sur votre photo de profil, puis ouvrez le menu situé en haut à droite de l’écran. Vous accédez alors aux paramètres de votre compte.

Faites défiler les différentes rubriques jusqu’à trouver la section « Moyens d’interagir avec vous ». Appuyez ensuite sur « Partage et réutilisation ». Vous trouverez dans cette rubrique les options qui contrôlent la manière dont les autres internautes peuvent reprendre vos contenus.

Désactivez toutes les autorisations liées aux outils Meta AI

Dans les paramètres de partage et de réutilisation, recherchez l’option « Autoriser les internautes à créer du contenu avec les outils Meta AI ». C’est précisément ce réglage qui vous intéresse.

Décochez toutes les cases proposées dans cette section afin de désactiver les autorisations concernées. Cette manipulation permet de vous opposer à la réutilisation de vos publications pour les créations futures réalisées avec les outils Meta AI.

La modification prend effet immédiatement. Vous n’avez donc pas besoin d’attendre plusieurs jours pour que votre choix soit appliqué. Pensez toutefois à vérifier régulièrement les paramètres de confidentialité de votre compte, car les fonctionnalités et les menus d’Instagram peuvent évoluer.

Que deviennent les images déjà créées avec vos photos ?

Attention, désactiver cette autorisation ne signifie pas que toutes les créations existantes disparaissent. Le réglage agit uniquement sur les utilisations futures de vos contenus.

Concrètement, si un internaute a déjà généré une image à partir de l’une de vos photos, cette création ne sera pas automatiquement supprimée lorsque vous modifierez vos paramètres. Elle peut donc continuer à circuler.

Il faut ainsi faire la différence entre empêcher de nouvelles créations et supprimer les contenus déjà produits. La désactivation protège vos prochaines publications contre les utilisations concernées, mais elle ne constitue pas une demande de retrait des images existantes.

Vous souhaitez renforcer davantage la confidentialité de vos publications ? Une autre possibilité consiste à rendre votre compte Instagram privé. Cette solution limite l’accès à vos photos aux personnes que vous avez accepté de suivre votre profil.

Pour effectuer ce changement, retournez dans les paramètres de l’application. Recherchez ensuite la rubrique « Confidentialité du compte ». Vous pourrez alors activer l’option permettant de passer votre profil en privé.

Une fois ce réglage appliqué, les nouveaux abonnés devront obtenir votre approbation avant de pouvoir consulter vos publications. Vous gardez ainsi davantage de contrôle sur les personnes qui accèdent à vos photos.

Cette solution est particulièrement intéressante si vous partagez des souvenirs personnels et que vous ne souhaitez pas les rendre accessibles à tous les internautes. En revanche, elle change aussi la visibilité générale de votre profil. Plus précisément, vos publications ne sont plus librement accessibles comme sur un compte public.

Peut-on vraiment empêcher toute utilisation de ses photos par l’IA ?

Il est important de bien comprendre la portée de ces réglages. Désactiver les autorisations Meta AI permet de s’opposer à certaines utilisations de vos publications par les outils concernés. Par ailleurs, passer son compte en privé limite également l’accès public à vos photos.

Cependant, ces mesures ne garantissent pas qu’aucune copie de vos images ne puisse exister ailleurs. Une photo déjà enregistrée ou partagée par un autre utilisateur peut continuer à circuler indépendamment des paramètres de votre compte.

Pour cette raison, prenez le temps de vérifier vos réglages de confidentialité et réfléchissez aux contenus que vous souhaitez publier publiquement. Vous pouvez ainsi mieux contrôler votre présence sur Instagram et limiter les possibilités de réutilisation de vos photos.

Pour aller plus loin, découvrez également notre tutoriel pour empêcher Instagram de partager votre position géographique avec d’autres utilisateurs.