Twitch : les streamers bannis auront désormais plus d’informations

Twitch a décidé d’apporter un peu de clarté sur les sanctions prises contre les streamers. Les concernés devraient mieux comprendre pourquoi ils ont été bannis.

Twitch prend des mesures pour préciser les bannissements

Après avoir baissé le tarif des abonnements, Twitch va changer la façon dont les bannissements sont appliqués. En effet, la plateforme a annoncé, dans un tweet publié le 9 août, qu’elle fournira plus d’informations sur les raisons qui l’ont poussée à bannir un streamer ou une streameuse. De cette manière, la personne concernée pourra un peu mieux identifier le problème. Cette nouvelle mesure est d’ores et déjà appliquée par Twitch.

Dans son communiqué, Twitch précise les informations qui seront fournies. En plus d’une mention de la règle violée (avec une description complète), il y aura le nom du contenu problématique et, surtout, la date à laquelle la violation a eu lieu. Bien évidemment, le streamer sera aussi informé de la durée pendant laquelle il ne pourra plus aller sur la plateforme. Sur Twitch, les suspensions temporaires peuvent durer de 1 à 30 jours (en fonction de la gravité de l’infraction), sachant que le cumul peut conduire à un bannissement permanent.

🛡️ As of today, enforcement notifications sent to suspended users will include the name of the content and the date of the violation to ensure they have better clarity about what content is being actioned on. pic.twitter.com/aAnrdEZoyi — Twitch Support (@TwitchSupport) August 9, 2021

Davantage de précisions, mais est-ce suffisant ?

Cette mesure fait suite à quelques problèmes posés par des streameuses qui se plaignaient de punitions trop rapides et hâtives. ExoHydraX, par exemple, avait critiqué Twitch et considérait que son bannissement était dû à un « racisme et sexisme évident« , et non pas à cause de la nudité flagrante de son stream.

Plus d’informations sont donc toujours bonnes à prendre, même si certains risquent tout de même de rester dans l’incertitude. Sur des lives qui peuvent durer plusieurs heures, un simple titre risque de ne pas donner beaucoup plus d’informations quant au contenu violant les CGU de la plateforme. Un clip du moment incriminé serait beaucoup plus explicite…

