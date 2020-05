Umbrella Academy : Une seconde saison datée

Umbrella Acedemy est une série diffusée pour la première fois le 15 février 2019 sur Netflix. Cette série provient de base des comics Umbrella Academy écrits en 2007 par Gerad Way et dessinés par Gabriel Ba. Nous devons la série à Steve Backman en coopération avec Netflix. Au niveau de l’histoire, nous nous retrouvons au cœur d’une famille déstructurée avec en prime des super-pouvoirs.

La mort mystérieuse de leur père les réunit pour comprendre se drame tout en ayant une épée de Damoclès au-dessus de la tête, l’apocalypse. Cette série a fait un carton au box-office et c’est pour ça que les fans absolus de la série attendent avec impatience la saison deux d’Umbrella Academy.

Avant de discuter de cette nouvelle, parlons un peu chiffre pour comprendre l’engouement des producteurs et des fans. La première saison d’Umbrella Academy diffusée en février 2019 a fait sensation auprès des utilisateurs de Netflix. Dans le mois d’avril de la même année, Netflix annonçait que la série a pu attirer plus de 45 millions de personnes et dans la foulée la confirmation d’une suite.

Nous pourrons de ce fait retrouver cette famille qui a marqué les esprits dans une autre dimension. En effet, nous pourrons retrouver parallèlement Robert Sheeran dans le rôle de Klaus Hargreeves qui est conformément connu sous la série Misfits également disponible sur Netflix.

Le tournage de la saison deux a débuté le 2 juin 2019 pour se finir le 23 novembre 2019. Une nouvelle partagée sur l’instagram du showrunner d’Umbrella Academy. Nous pourrons avoir accès à dix épisodes d’une heure environ. Notons que vous pourrez voir ci-dessous les titres en anglais pour le moment. De notre côté, nous attendons cette excellente série qui doit sortir le 31 juillet 2020 sur Netflix. Armons nous de patience dans ce monde apocalyptique.

Right Back Where We Started

The Frankel Footage

The Swedish Job

The Majestic 12

Valhalla

The Singapore Sling

Oga for Oga

The Seven Stages

743

The End of Something