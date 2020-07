Un forfait mobile 60 Go pour seulement 4,99 euros par mois !

Ce qui est bien avec les opérateurs mobiles, c’est qu’il toujours l’heure de faire des économies et de bonnes affaires. C’est ainsi au tour de CDiscount Mobile de revenir sur le devant de la scène avec une offre choc. En effet, l’enseigne propose un forfait mobile 60 Go sans engagement pour seulement 4,99 euros par mois ! Intéressant n’est-ce pas ?

60 Go pour seulement 4,99 euros chez CDiscount Mobile

Et oui, il est de retour ! Le forfait mobile 60 Go de CDiscount Mobile à seulement 4,99€ par mois (3,99€ pour les membres CDiscount à volonté) est de nouveau disponible jusqu’au 14 juillet. Cette offre sans engagement reste au même prix durant 6 mois avant de passer à 16,99€ par mois. Une belle occasion en soi de faire des économies durant l’été.

Ce forfait dispose comme son nom l’indique d’une enveloppe de 60 Go de données mobile en 4G. Une quantité tout à fait confortable pour les usages du quotidien (musique, navigation internet, un peu de vidéo…). Si vous partez en voyage, sachez que vous disposez en plus de 3 Go de data par mois en Europe et dans les DOM. Vous disposez en plus de cela les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, Europe et DOM.

CDiscount Mobile utilise les services de NRJ Mobile. C’est-à-dire que vous profiterez de la couverture réseau d’Orange, SFR et Bouygues Telecom. Un des trois opérateurs vous sera attribué en fonction de la couverture réseau environnant votre domicile.

Des frais de 10€ vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile CDiscount pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître ce numéro, appelez le 3179.

