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Une tablette Windows industrielle performante pour booster la mobilité

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 25 mars 2026
Temps de lecture 1 minute
Découvrez la nouvelle tablette Windows industrielle RT112, robuste et connectée.

La tablette Windows industrielle de nouvelle génération vient de voir le jour. Unitech dévoile la RT112 Windows, la première tablette Windows sur ARM conçue pour les environnements exigeants. Autant dire, une révolution pour la mobilité au sein des entreprises, qui doivent s’adapter à la transformation numérique, tout en recherchant robustesse, efficacité et connectivité.

Une révolution : la première tablette Windows sur ARM industrielle

La RT112 Windows est la première à proposer Windows 11 sur une plateforme ARM, pour une qualité industrielle inédite. Cette tablette se distingue par sa robustesse, répondant aux normes IP67 et MIL-STD-810H. Grâce à son poids plume de 690g et son épaisseur de 12mm, elle se transporte facilement sur tous les terrains. La mobilité n’a jamais été aussi aboutie pour les travailleurs de première ligne, qui ont besoin d’outils fiables et adaptés.

Performances et connectivité : les atouts de la RT112 Windows

Sous le capot, la RT112 Windows embarque un processeur Qualcomm Dragonwing 6490, garant d’une performance fluide. Elle fonctionne avec Windows 11 IoT Enterprise LTSC pour assurer une compatibilité totale avec vos applications professionnelles. La connectivité est au rendez-vous avec la 5G intégrée, le Wi-Fi 6E et l’eSIM, sans oublier une batterie amovible de 8 800mAh pour une autonomie prolongée. Ainsi, les opérations peuvent continuer en toutes circonstances, sans interruption.

Mobilité robuste pour l’entreprise : sécurité et durabilité renforcées

La tablette Windows industrielle RT112 s’adresse aux secteurs exigeants tels que la logistique, la vente, la santé, ou la fabrication. Sa construction durable réduit considérablement la maintenance et prolonge la durée de vie des équipements. Les professionnels bénéficient d’une solution complète, capable de gérer la collecte de données en temps réel et de rationaliser les tâches sur le terrain. En outre, la tablette optimise la sécurité et la productivité, des atouts majeurs pour les entreprises modernes.

Avec la RT112 Windows, Unitech change la donne dans l’univers de la mobilité industrielle. Compacte, robuste, ultra-connectée, cette tablette s’adresse à toutes les entreprises souhaitant gagner en efficacité et en fiabilité. La RT112 Windows s’impose déjà comme la nouvelle référence pour relever les défis quotidiens des professionnels sur le terrain.

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il y a 3 heuresDernière mise à jour: 25 mars 2026
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La rédac

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