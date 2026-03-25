Tesla : Le mystérieux « Model YL » fait son apparition au Texas

Le Texas est en ébullition. Un véhicule Tesla inédit, soigneusement dissimulé sous une bâche, a été aperçu à la Gigafactory d’Austin. Pour les observateurs avertis, cela ne fait aucun doute : le Model YL, version allongée et à six places du célèbre SUV, s’apprête à conquérir le marché américain.

Une silhouette qui ne trompe pas

C’est grâce aux images aériennes du pilote de drone Joe Tegtmeyer que la rumeur a enflé. Sur les clichés, on distingue une carrosserie sous une housse bleue, logée dans une caisse d’expédition. Si la forme rappelle le Model Y, plusieurs détails trahissent une version différente :

Un profil étiré : La silhouette semble plus longue que celle du modèle standard.

La silhouette semble plus longue que celle du modèle standard. Portière arrière modifiée : Elle recouvre davantage le passage de roue, signe d’un empattement agrandi.

Elle recouvre davantage le passage de roue, signe d’un empattement agrandi. Finitions spécifiques : La lunette arrière semble remonter jusqu’au becquet, sans les garnitures habituelles des versions courtes.

Well this is interesting at Giga Texas today … what do YOU think this is? 🤔😎 pic.twitter.com/U9pLvqbf7L — Joe Tegtmeyer 🚀 🤠🛸😎 (@JoeTegtmeyer) March 23, 2026

Les dimensions du fameux Tesla Model YL

En se basant sur la version déjà commercialisée en Chine, ce « Model YL » afficherait des dimensions revues à la hausse :

Longueur : Environ 4,98 mètres .

Environ . Empattement : 3,04 mètres (soit une augmentation de près de 18 cm par rapport au modèle classique).

Le chaînon manquant pour les familles ?

Lancé en Chine courant 2025, le Model YL répond à une demande précise : offrir une véritable troisième rangée de sièges (6 places au total) et un volume de coffre généreux, sans passer par le format massif du Model X.

Côté technologie, pas de révolution sous le capot : on y retrouve l’ADN Tesla avec ses performances électriques, son écran central minimaliste et ses mises à jour logicielles régulières.

Bientôt sur les routes américaines ?

Si la présence de ce prototype au Texas suggère une commercialisation imminente en Amérique du Nord, Elon Musk reste pour l’instant silencieux. Toutefois, la production locale permettrait à Tesla de séduire les familles en quête d’un SUV électrique spacieux, tout en évitant les contraintes d’importation.