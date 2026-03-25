Test – Twelve South PowerCapsule 5000 mAh : la batterie externe qui mérite d’exister

J’ai testé beaucoup de batteries magnétiques. La plupart finissent dans un tiroir après deux semaines, trop épaisses, trop laides ou trop lentes pour justifier leur présence permanente dans la poche. La PowerCapsule 5000 mAh de Twelve South m’a surpris dès la première manipulation. Ce n’est pas le genre de surprise liée à une fonctionnalité inédite. C’est celle du toucher, une surface structurée et bien ajustée, et une fixation magnétique qui claque proprement sur l’arrière du smartphone. La question est simple : est-ce une vraie bonne batterie, ou juste un bel objet qui cache une expérience décevante ?

La PowerCapsule 5000 mAh est la première batterie externe de Twelve South. Je la recommande pour tout utilisateur qui veut une charge magnétique Qi2 à 15W sans sacrifier le confort en main.

Notre avis en bref : faut-il l’acheter ?

La Twelve South PowerCapsule 5000 mAh est une batterie externe magnétique fine, bien construite et Qi2-certifiée à 15W. Elle correspond à environ une recharge pour un smartphone moderne. En pratique, c’est suffisant pour tenir une grosse journée quand la batterie flanche en milieu d’après-midi. Sa texture structurée la distingue visuellement de tous les concurrents. Pourtant, à 49,95 € sur le site officiel, elle demande une vraie réflexion : vous payez autant pour le design que pour la performance technique. Pour les utilisateurs Android équipés d’une coque MagSafe, elle fonctionne tout aussi bien.

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Contexte du test

J’ai utilisé la PowerCapsule 5000 mAh pendant deux semaines complètes, principalement collée au dos d’un Nothing Phone (3). Les tests ont eu lieu dans des environnements variés : bureau, transports, extérieur. Aucune condition de laboratoire, aucune mise en scène.

La PowerCapsule 5000 mAh est-elle aussi fine qu’elle le prétend ?

À l’ouverture de la boîte, le premier réflexe est de la soupçonner d’être trop bien emballée. Pourtant, l’objet en main correspond à ce que montrent les photos. La version 5000 mAh mesure environ 101 x 70 mm pour 9 mm d’épaisseur seulement et 126 grammes. C’est fin. Pas invisible, mais fin au point de glisser dans la poche arrière d’un jean sans créer de bosse disgracieuse.

La coque est structurée, résiste aux micro-rayures et donne une sensation de solidité rassurante. La face avant, celle qui se colle au téléphone, intègre l’anneau magnétique. La face arrière, elle, est recouverte de cet aspect structuré, légèrement granuleuse, avec un motif en diagonale embossé.

Deux coloris sont disponibles : Slate (anthracite) et Dune (sable). Le modèle Slate testé ici s’accorde visuellement avec la quasi-totalité des iPhones récents. La boîte contient également un câble USB-C tressé de 1,5 m, ce qui est une vraie attention. La plupart des concurrents à ce prix livrent soit rien, soit un câble bas de gamme. Ici, le câble est solide, long, et tressé. C’est un détail, mais un détail qui compte.

La différence majeure avec la version 10 000 mAh ? L’épaisseur. La grande capacité est significativement plus épaisse, ce qui change donc totalement la sensation en main et dans la poche. Si vous cherchez la finesse, la version 5000 mAh est le seul choix raisonnable.

La recharge Qi2 de la Twelve South PowerCapsule tient-elle ses promesses ?

Voici les caractéristiques techniques principales :

Capacité : 5 000 mAh

Charge sans fil : Qi2-certifiée, jusqu’à 15W

Charge filaire USB-C : jusqu’à 20W Charge en pass-through : oui (phone + batterie simultanément) Compatibilité : iPhone 12 et ultérieur, AirPods MagSafe, Google Pixel 10, tout appareil Qi2

Câble inclus : USB-C tressé 1,5 m Coloris : Slate, Dune Prix : 49,95 € (5 000 mAh) / 59,95 € (10 000 mAh)

En réalité, le Qi2 à 15W fait toute la différence par rapport à la génération précédente de batteries magnétiques. Avec une batterie Qi1 standard, la charge sans fil plafonnait souvent à 7,5W, ce qui ne faisait que ralentir la décharge plutôt que vraiment recharger. Ici, à 15W, le niveau de batterie monte réellement pendant l’usage. J’ai vérifié : en utilisant le téléphone normalement (navigation, messagerie, quelques photos), la batterie remontait d’environ 1% toutes les 4 minutes. C’est suffisant pour une utilisation active.

La charge en pass-through mérite une mention. La nuit, je branche la PowerCapsule sur secteur avec le smartphone collé dessus : les deux se rechargent simultanément. Le matin, batterie pleine, accessoire plein. En déplacement, c’est idéal pour minimiser le nombre de câbles. En revanche, la puissance en mode double-charge descend à 10W USB-C + 5W Qi2, donc c’est moins rapide qu’en charge simple.

Concernant les utilisateurs Android avec une coque MagSafe : c’est parfaitement fonctionnel. J’ai testé sur un Nothing Phone (3) équipé d’une coque compatible, et la fixation magnétique tient aussi bien que sur iPhone. C’est un avantage concret que peu de batteries Qi2 mettent en avant.

Vaut-il vraiment 50 € investir dans la Twelve South PowerCapsule 5000 mAh ?

La vraie question n’est pas technique. À 50 €, cette batterie ne propose pas de capacité exceptionnelle ni de technologie inédite. D’autres batteries Qi2 à ce prix existent. Donc, qu’est-ce qui justifie l’achat ?

Premièrement, le confort quotidien. J’ai testé des batteries Qi2 plus performantes sur le papier, mais qui rendaient le téléphone inconfortable à tenir à une main. Ici, la finesse et la texture permettent de garder le téléphone en main sans gêne. Un soir, en regardant une série sur le canapé, j’ai réalisé que j’avais oublié que la batterie était accrochée. C’est le meilleur éloge qu’on puisse faire à ce type d’accessoire.

Deuxièmement, la compatibilité Android. Si vous portez une coque MagSafe sur votre smartphone Android, vous bénéficiez exactement des mêmes avantages qu’un utilisateur iPhone. C’est un point que la concurrence oublie souvent de mentionner.

En revanche, si vous cherchez une batterie de voyage capable de recharger votre téléphone deux ou trois fois, passez directement à la version 10 000 mAh ou regardez ailleurs. Les 5000 mAh sont calibrés pour un usage journalier, pas pour un week-end sans prise.

Je recommande donc cet accessoire pour les utilisateurs de smartphone qui veulent une batterie de poche discrète et confortable pour un usage quotidien. Par conséquent, ce n’est pas le bon achat pour ceux qui ont besoin de grande capacité ou qui cherchent le meilleur rapport mAh/€.

Conclusion

Après deux semaines, la Twelve South PowerCapsule 5000 mAh a réussi quelque chose que peu de batteries parviennent à faire : rester dans ma vie quotidienne sans que je cherche à m’en débarrasser. Ce n’est pas une révolution. C’est un accessoire bien pensé, bien construit, avec une structure qui change vraiment la donne en matière de toucher. La recharge Qi2 à 15W est efficace, le pass-through bien implémenté, et la compatibilité Android avec coque MagSafe est un vrai atout discret. La limite reste la capacité : 5000 mAh, c’est une journée, pas plus. Ceux qui cherchent une batterie de voyage s’orienteront vers la version 10 000 mAh, certes plus épaisse, mais aussi plus polyvalente. À 49,95 €, la PowerCapsule 5000 mAh est parfaite pour l’utilisateur urbain qui veut une solution quotidienne élégante. Elle est en revanche inutile pour le voyageur qui campe trois jours sans prise.

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