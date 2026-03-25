Aircom dévoile raNora, une avancée majeure pour les réseaux autonomes

Aircom innove avec le lancement de raNora, une plateforme d’IA agentique dédiée aux réseaux radio. Cette nouvelle solution promet de transformer la gestion des réseaux, en réduisant la charge manuelle grâce à l’intelligence artificielle. Adaptée aux besoins actuels, cette plateforme cible l’optimisation des flux de travail pour les opérateurs télécoms.

RaNora : une IA agentique innovante pour réseaux autonomes

La gestion des réseaux radio devient plus complexe chaque année. Les opérateurs cherchent des solutions pour faciliter la planification et l’ingénierie. raNora se distingue par son architecture multi-agents entraînée grâce à des données de télécommunications réelles. Elle favorise un équilibre entre automatisation et supervision humaine, garantissant ainsi un fonctionnement maîtrisé et sécurisé.

Des agents spécialisés pour optimiser la gestion radio

Deux agents clés composent la première version de raNora :

Un agent de base de données : il aide lors des requêtes, audits, analyses de divergences et propose des actions correctives.

: il aide lors des requêtes, audits, analyses de divergences et propose des actions correctives. Un agent de couverture : il facilite l’analyse de la couverture réseau, propose des rapports, des cartes interactives et recommande des placements optimisés de sites.

Grâce à ces agents, les tâches deviennent plus précises et plus rapides. Les ingénieurs gagnent du temps et réduisent les erreurs humaines.

Intégration fluide de l’IA et sécurité des réseaux par Aircom

raNora s’intègre facilement aux modèles hybrides et locaux, permettant l’ajustement selon les besoins de sécurité et de conformité des opérateurs. L’architecture LLM de raNora fusionne plusieurs sources de données pour offrir une vue claire et cohérente des réseaux. De nouveaux agents seront ajoutés prochainement, augmentant ainsi les capacités de la plateforme.

En conclusion, Aircom révolutionne la gestion des réseaux radio avec raNora. Cette plateforme d’IA agentique facilite la transition vers des réseaux plus autonomes et efficaces. Grâce à son approche innovante, elle améliore la productivité et renforce la confiance dans l’automatisation assistée par l’IA. Les opérateurs peuvent ainsi faire un pas important vers l’avenir des télécoms.

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