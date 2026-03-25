Claude Code et Cowork : l’IA prend les commandes de votre ordinateur !

L’intelligence artificielle ne se contente plus de rédiger des textes ou de générer des images. Avec ses dernières innovations, Claude Code et Cowork, Anthropic franchit une étape décisive : le « Computer Use« . Désormais, l’IA peut manipuler votre souris et votre clavier pour exécuter des tâches à votre place. Découvrez comment ces nouveaux agents autonomes transforment la productivité des développeurs et des professionnels.

Le « Computer Use » : Quand l’IA devient un agent actif

Jusqu’à présent, interagir avec une IA impliquait de copier-coller des données dans une fenêtre de chat. Le concept de Computer Use change radicalement la donne. Claude est désormais capable de « voir » ce qui se passe sur votre écran, de déplacer le curseur, de cliquer sur des boutons et de saisir du texte dans vos applications locales.

Cette capacité transforme l’IA en un véritable agent autonome. Vous ne lui demandez plus seulement de réfléchir, mais d’agir directement sur votre système d’exploitation.

Claude Code : La révolution du workflow pour les développeurs

Destiné aux profils techniques, Claude Code s’intègre directement dans le terminal via une interface en ligne de commande (CLI).

Automatisation du code : Il peut parcourir l’intégralité d’un projet, identifier des bugs complexes et proposer des correctifs en temps réel.

Il peut parcourir l’intégralité d’un projet, identifier des bugs complexes et proposer des correctifs en temps réel. Navigation autonome : L’outil est capable d’ouvrir des fichiers, de lire la documentation et de tester le code sans intervention humaine constante.

L’outil est capable d’ouvrir des fichiers, de lire la documentation et de tester le code sans intervention humaine constante. Gain de temps : Pour un développeur, cela signifie déléguer les tâches répétitives de maintenance pour se concentrer sur l’architecture et l’innovation.

Cowork : L’assistant personnel pour tous les professionnels

Si Claude Code s’adresse aux experts, Cowork est conçu pour simplifier le quotidien de chacun. Cet outil permet d’automatiser des flux de travail administratifs ou créatifs sans écrire une seule ligne de code.

Imaginez pouvoir dire : « Prends toutes les factures de ce dossier, classe-les par date dans des sous-dossiers et remplis ce tableau Excel avec les montants HT. » Cowork prend alors le contrôle de votre explorateur de fichiers et de votre tableur pour accomplir la mission de A à Z.

Sécurité et Disponibilité : Ce qu’il faut savoir

L’accès à votre système par une IA soulève naturellement des questions de sécurité. Anthropic a mis en place plusieurs garde-fous :

Surveillance active : L’utilisateur peut voir chaque action de l’IA en temps réel. Accès restreint : L’IA n’intervient que dans les dossiers ou périmètres que vous lui autorisez. Compatibilité : Actuellement disponible en « Research Preview », principalement sur macOS, avec un déploiement progressif prévu sur Windows.

L’accès à ces fonctionnalités est réservé aux utilisateurs des forfaits Claude Pro et Claude Max.

Ce que l’on peut retenir !

Le passage de l’IA conversationnelle à l’IA « actionnelle » marque le début d’une nouvelle ère. En confiant le contrôle de l’interface utilisateur à Claude, Anthropic ne cherche pas seulement à répondre à des questions, mais à supprimer les frictions logistiques de nos métiers. C’est un pas de géant pour l’efficacité opérationnelle, à condition de garder une supervision humaine rigoureuse.

Sources : Anthropic et Engadget