TUTO – Comment télécharger Claude AI ?

L’intelligence artificielle Claude, développée par Anthropic, s’impose comme l’un des assistants numériques les plus avancés du moment. Capable de traiter des requêtes complexes, de résumer des documents, de générer du code ou de traduire en temps réel, Claude séduit par sa puissance et son approche éthique. Mais comment télécharger Claude AI et l’utiliser sur vos appareils ? C’est ce que nous allons découvrir de suite dans ce tutoriel !

Claude AI : qu’est-ce qui différencie cette IA de ChatGPT ou Gemini ?

Claude AI se distingue de ses concurrents comme ChatGPT ou Gemini grâce à son approche dite « constitutionnelle ». Cela signifie que l’IA repose sur un ensemble de règles éthiques qui filtrent les demandes malveillantes ou discriminatoires.

En pratique, Claude peut gérer jusqu’à 100 000 tokens par requête, soit l’équivalent de centaines de pages de texte. Il comprend le langage naturel, les images et même le code informatique. Cette polyvalence en fait un outil idéal pour les étudiants, les professionnels ou les créateurs de contenu.

Claude est disponible en version bureau pour Windows et macOS .

Sur Windows, l’application fonctionne à partir de Windows 7 jusqu’à Windows 11.

Sur macOS, elle est compatible avec les versions récentes du système.

L’installation est simple. Pour ce faire, il vous faut :

Aller sur le site officiel Claude.ai

Télécharger le fichier correspondant à votre système

L’installer comme n’importe quel logiciel.

Une fois lancé, Claude reste actif en arrière-plan et peut être ouvert depuis n’importe quelle fenêtre. Cette version offre des fonctionnalités avancées comme Cowork, qui permet d’intégrer Claude directement à vos outils de travail (éditeur de code, bases de données, Chrome, etc.).

Et si on veut télécharger Claude AI sur mobile ?

Claude est également disponible en application mobile gratuite : :

Sur Android, via le Google Play Store (Android 8.0 ou supérieur).

Sur iOS, via l’App Store (iOS 17 ou supérieur).

L’application mobile reprend les principales fonctionnalités de Claude, avec une interface simple et conviviale. Vous pouvez discuter avec l’IA, importer des fichiers (PDF, TXT, CSV) ou demander des traductions instantanées. Par ailleurs, vous aurez l’avantage de pouvoir utiliser Claude partout, même en déplacement.

Si vous ne souhaitez pas installer d’application, Claude est accessible directement depuis Claude.ai. Cette version web fonctionne sur tous les navigateurs modernes et ne nécessite aucune installation. Il suffit de créer un compte gratuit pour commencer à l’utiliser. Cette option est idéale pour un usage ponctuel ou pour tester l’IA avant de passer à une version plus complète.

Les abonnements et options Pro

Il faut savoir que Claude est proposé en version gratuite. Néanmoins, Anthropic offre également un abonnement Claude Pro à environ 20 dollars par mois. Cette formule donne accès au modèle Claude 3 Opus, le plus puissant, ainsi qu’à une priorité d’accès en cas de forte demande.

Les professionnels peuvent également opter pour des intégrations via API, Amazon Bedrock ou Google Vertex AI. Ces solutions sont pensées pour les entreprises qui souhaitent automatiser leurs flux de travail ou intégrer Claude dans leurs propres applications.

Et voilà, vous savez désormais comment télécharger Claude AI. Pour aller plus loin découvrez aussi comment créer une extension Chrome avec l’IA Claude ?