Sunwave Communications impressionne avec sa 5G ultra-rapide au MWC 2026

Sunwave Communications marque un tournant lors du MWC Barcelona 2026 avec l’annonce d’une solution révolutionnaire. Cette innovation promet de transformer la connectivité, même dans les sites difficiles d’accès. Les défis du haut débit dans les zones isolées semblent enfin résolus. Voici ce qu’il faut retenir de cette avancée.

Un site tout-en-un pour une connectivité 5G instantanée

Sunwave Communications lance un site tout-en-un qui offre une connectivité 5G rapide et efficace. Ce système unique se déploie en moins de 30 minutes. Il est conçu pour les zones éloignées ou temporaires, comme les mines, chantiers ou événements. Satellite, 5G privée, edge computing et IoT s’intègrent dans une seule unité compacte. Les opérateurs peuvent ainsi créer un réseau fiable où et quand ils le souhaitent. Cette solution réduit les coûts de construction et accélère l’accès au réseau.

Des solutions DAS avancées pour les environnements complexes

Sunwave présente aussi des nouveautés dans le domaine du DAS (Distributed Antenna System). Le modèle H3RU couvre la bande 700-4200 MHz et délivre une puissance élevée. Il permet jusqu’à 400 MHz de bande passante par canal pour des réseaux robustes. Le N3 Plus offre une couverture compacte, idéale pour les tunnels, stades ou aéroports. Il supporte plusieurs bandes et opérateurs, tout en économisant l’énergie. Ces nouveautés répondent aux besoins des sites à forte capacité et environnement complexe.

Une station de base et une femtocellule 5G nouvelle génération

La nCELL-M s’impose comme une station de base tout-en-un, intégrant une passerelle 5G très performante. Avec une puissance de 37 dBm, elle gère plusieurs opérateurs et assure un déploiement rapide. Sunwave propose aussi une femtocellule 5G compacte pour les bureaux et habitations. Cette solution fournit une connectivité fluide et performante en intérieur. Les entreprises bénéficient dès lors d’un réseau privé sécurisé, installé sans contraintes techniques majeures.

Pour conclure, Sunwave Communications innove en créant des technologies qui facilitent la mise en place de réseaux robustes partout. Leur approche flexible et rapide redéfinit l’accès à la 5G, même dans les endroits les plus exigeants. Cela augure une révolution pour la connectivité globale, destinée à répondre à la demande croissante de mobilité et de fiabilité.

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