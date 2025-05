HTC VIVE lance des offres sensationnelles pour un été immersif !

HTC Vive se prépare à célébrer l’arrivée de l’été en grande pompe. Pour l’occasion, HTC proposera une série d’offres attractives sur ses casques VR et accessoires. En effet, du 7 mai au 30 juin 2025, les amateurs de technologie immersive seront à l’honneur. Ils pourront ainsi profiter de réductions exceptionnelles sur les produits HTC. Que vous soyez un gamer passionné ou une entreprise en quête de solutions immersives, ces offres répondront assurément à vos attentes.

VIVE Focus Vision : L’innovation au bout du nez

Le HTC VIVE Focus Vision est sorti en septembre 2024. Ce casque de réalité étendue (XR) offre des améliorations significatives. Avec une résolution combinée de 5K et un champ de vision de 120 degrés, il promet une expérience visuelle immersive inégalée. Le mode DisplayPort permet des visuels sans perte en reliant le casque à une carte graphique PC. Ce modèle est donc parfait pour les joueurs PC VR adeptes de SteamVR.

Durant cette période estivale, HTC Vive propose une offre groupée exclusive pour ce casque. Le vendeur offre un kit de streaming filaire et trois jeux PCVR premium à l’achat d’un VIVE Focus Vision. Le tout est proposé au prix de 1 199 €.

HTC VIVE XR Elite : La réalité mixte accessible

Lancé en janvier 2023, le HTC VIVE XR Elite a déjà remporté plus de 30 prix et continue d’époustoufler les fans de réalité mixte. Ce casque tout-en-un est léger et modulaire. Il se transforme facilement en lunettes immersives, idéales pour le gaming, le fitness ou le travail.

Profitez de l’offre estivale sur le HTC VIVE XR Elite : le pack comprenant un kit VIVE Ultimate Tracker 3+1 est désormais proposé à 1 368€ au lieu de 1 668€, avec une remise immédiate de 300€. De plus, bénéficiez de trois jeux VR AIO offerts pour toute acquisition du pack.

HTC VIVE Pro 2 : Immersion totale

Pour ceux à la recherche d’une expérience VR de qualité supérieure, le HTC VIVE Pro 2 est incontournable. Grâce à son visuel 5K, au taux de rafraîchissement de 120Hz et à son large champ de vision, il procure une immersion sans précédent.

Le prix du kit complet HTC VIVE Pro 2, incluant le casque, deux contrôleurs et deux stations de base, est réduit de 500€, passant à 799€. Si vous préférez acheter le casque seul, son prix est actuellement de 449€, avec une réduction de 250€.

En résumé, cet été, HTC Vive met les petits plats dans les grands pour séduire les amateurs de VR. Entre innovations technologiques et offres exceptionnelles, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. N’attendez plus pour découvrir ces offres et partagez vos expériences avec notre communauté sur les réseaux sociaux !