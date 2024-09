Vantage Markets inspire les traders avec NEOM McLaren Extreme E

Le courtier multi-actifs Vantage Markets s’est récemment associé avec NEOM McLaren Extreme E pour lancer la phase « Reborn » de la campagne « Reborn a Trader ». Cette collaboration vise à inspirer les traders à travers des témoignages de transformation personnelle des pilotes de l’écurie. Découvrez comment cette campagne unique aide les traders à évoluer.

vantage markets et neom mclaren extreme e s’unissent

Vantage Markets et NEOM McLaren Extreme E ont annoncé fièrement leur collaboration. La phase « Reborn » marque un nouveau chapitre pour innombrables traders souhaitant devenir professionnels. En mettant en avant des histoires personnelles, cette campagne cherche à créer une connexion émotionnelle forte avec les traders, établissant ainsi un cadre propice à l’apprentissage et à l’autonomisation financière.

la phase « reborn » : une transformation inspirante

La phase « Reborn » de la campagne « Reborn a Trader » inclut des entretiens exclusifs avec les pilotes de NEOM McLaren Extreme E. Les interviews offrent un aperçu fascinant des parcours professionnels de Mattias Ekström et Cristina Gutierrez. Ils partagent des récits de défis et de transformations, montrant comment ils ont su évoluer dans des carrières exigeantes.

les témoignages poignants des pilotes ekström et gutierrez

Mattias Ekström parle de sa transition de la course sur route à la course de rallye. « Mon rêve était de devenir pilote de DTM », explique-t-il. Il évoque ses années d’entraînement sur des lacs gelés avant de maîtriser la course de rallye. Cristina Gutierrez, quant à elle, a quitté une carrière de dentiste pour suivre son rêve de devenir pilote professionnelle. « La vie peut vous surprendre », affirme Gutierrez, soulignant l’importance de poursuivre ses rêves malgré les obstacles.

objectifs de la campagne « reborn a trader »

La campagne « Reborn a Trader » vise à équiper les traders des connaissances nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées. La campagne est divisée en trois segments : Réagir, Repenser et Renaître. Chacun de ces segments représente un principe clé pour la prospérité des traders. En offrant des ressources éducatives et des outils avancés, Vantage Markets encourage les traders à accepter le changement et à évoluer continuellement.

En conclusion, la collaboration entre Vantage Markets et NEOM McLaren Extreme E met en lumière des histoires de transformation et d’évolution. La phase « Reborn » de la campagne « Reborn a Trader » vise à inspirer les traders à travers des témoignages authentiques et à les équiper pour un avenir financier prospère.

