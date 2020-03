Vivarium, Radioactive… Que voir au cinéma ce week-end ?

Aujourd’hui, nous sommes vendredi et comme chaque vendredi, il est temps de vous dévoiler les sorties de la semaine. Au cas où vous aviez prévu une sortie cinéma ce week-end, nous vous proposons quelques propositions de films. Vous pouvez également consulter les sorties de la semaine dernière. Bonne lecture !

Vivarium – lauréat du Grand Prix de l’Étrange Festival de Lyon

Genre : science-fiction, thriller

Gemma et Tom forment un tout jeune couple. Ils sont à la recherche d’une maison et vont ainsi faire appel à un étrange agent immobilier, Martin, qui leur propose de découvrir une maison situé dans un lotissement de maisons toutes identiques. Mais le couple va s’y retrouver piégé…

Avec : Jesse Eisenberg, Imogen Poots, Jonathan Aris…

Radioactive – Marjane Satrapi nous raconte Pierre et Marie Curie

Genre : Biopic

Marjane Satrapi, après son autobiographie animé Persepolis et la comédie déjantée The Voices, nous revient et nous propose de découvrir la vie de Pierre et Marie Curie. Cette dernière, immigrée polonaise, est une femme passionnée par les sciences, mais elle a du mal à se faire entendre dans une société dominée par les hommes. Elle finit par rencontrer Pierre Curie et en 1894, ce nouveau couple va découvrir la radioactivité et recevoir le Prix Nobel de physique…

Avec : Rosamund Pike, Sam Riely, Anya Taylor-Joy…

Une sirène à Paris – le nouveau conte du chanteur du groupe Dionysos

Genre : fantastique

Après l’adaptation cinématographique en 2014 de son conte Jack et la mécanique du cœur, Mathias Malzieu nous propose une nouvelle histoire. Adapté de son roman éponyme sorti l’année dernière, ce film nous parle de Gaspard. Cet homme est un crooner dans le Flowerburger, un cabaret de Paris, et il ne croit plus en l’amour après de multiples déceptions. Un jour, alors que la Seine est en crue, il va rencontrer une sirène, Lula. N’ayant jamais connu l’amour, elle a un chant qui peut faire emballer le cœur des hommes jusqu’à l’explosion. Gaspard et Lula vont voir leur existence bouleversée par cette rencontre…

Avec : Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de Palma…

La Bonne Épouse – une comédie qui parle de féminisme avec légèreté

Genre : comédie

Dans les années 1960, Paulette van der Beck tient une école ménagère avec sa sœur Gilberte et la femme religieuse Marie-Thérèse. Dans ces foyers, on apprend aux futures femmes à être de parfaites épouses et à ne pas déroger au devoir conjugal. Néanmoins, Paulette va se retrouver veuve et sans le sou. À partir de là, ses certitudes vont vaciller. Peut-être est-ce dû à l’esprit de liberté de mai 1968…

Avec : Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky…

Bonne séance à vous et à vendredi prochain !