Le fabricant Suisse de matériel informatique Logitech aux nombreuses facettes nous dévoile un casque gaming. Entrée de gamme aux caractéristiques prometteuses, en avant pour le test de ce Logitech G430 !

Présentation et contenu

Ce casque fait parti de la gamme gaming du constructeur Suisse Logitech, lancé en 2013. Son prix avoisine les 40€ (il peut être trouvé moins cher grâce à des offres).

Logitech G430 – Vue d’ensemble

Le coffret est composé du Logitech G430 et d’un adaptateur Jack 3.5mm vers USB avec entrée micro et casque. Son cordon de 2,5m peut être encombrant mais il y a la possibilité de le réduire grâce à un ruban velcro. Celui-ci est en tissu tressé, embarquant une molette de contrôle du volume ainsi qu’un bouton de Mute.

Ergonomie

La 1ère chose qui frappe en ayant le G430 entre les mains est son poids (255g). Le casque est léger ! Il ne vous gênera pas même après des sessions de jeux intensives ou le temps de regarder un film !

Les écouteurs en Circum-aural permettront un maintien du casque sur le crâne et non sur les oreilles. Cela peut s’avérer être gênant sur le long terme. Les écouteurs pivotent jusqu’à 90° afin de pouvoir le poser à plat et de ne pas risquer de l’endommager. légèreté

Logitech G430 – Hauts parleurs 90°

Ses mousses sont légères et confortables. Elles sont également lavables, résistent à la chaleur et sont respirantes. Au bout d’un certain temps d’utilisation, les mousses se saliront mais aucun problèmes vu que l’on peut les laver.

Logitech G430 – Ecouteur

Le remplacement des mousses se fait très simplement donc si vous avez été dur avec ce pauvre casque, c’est interchangeable!

Finitions

De ce côté, la marque Suisse n’a pas été très gourmande. Les finitions du Logitech G430 restent sommaires, ce n’est pas un casque gaming haut de gamme. Sa fragilité est un défaut mais son prix est un atout.

Au cours de l’utilisation, le G430 semble fragile sur les pivots qui permettent aux écouteurs de se tourner à 90°. Même si le cordon est en tissu tressé, cela n’empêche pas qu’il reste sensible. Mieux vaut ne pas se prendre les pieds dedans à cause de la longueur de câble. La connectique présente dans le casque pourrait être endommagée et le casque ne fonctionnerait plus qu’avec un écouteur sur deux ! (On parle en connaissance de cause).

Logitech G430 – Pivots

Audio

Une fois le port USB branché, le casque est opérationnel quasiment instantanément et vous pouvez vaquer à vos occupations. Sa carte son USB directement embarquée dans le G430 est un must pour un casque de ce prix !

Globalement le son est plutôt bon, un équaliseur est directement intégré au casque via le port USB et permet d’activer/désactiver des options. Mais aussi de pouvoir le régler ! A noter qu’il existe quelques modes préprogrammés dont le FPS.

Le Logitech G430 offre une immersion totale grâce à un son 7.1 virtuel qui offre un champ sonore détaillé à 360° ! Une fois sur les oreilles le casque ne se ressent même pas dû à son poids et ses larges écouteurs. Le son qu’il produit est tout à fait correct. Vous ne serez pas coupé du monde comme avec un casque à réduction de bruit active.

Micro

Le micro du Logitech G430 est de type « col de cygne », il est aisément possible de le positionner. La branche où se situe le micro est rétractable pour ne pas vous gêner lors de l’utilisation du casque sans micro.

La détection du micro est sensible par défaut, les bruits environnants peuvent êtres parfois captés. Heureusement, il est possible d’activer la suppression automatique du bruit du microphone afin d’atténuer cet effet.

Conclusion

En résumé, le Logitech G430 est performant et agréable. Au quotidien pour du jeu ou tout simplement pour de la musique malgré sa manufacture qui reste quelque peu légère et qui pourrait endommager le casque. La réparation de celui-ci est possible ce qui lui donne un petit bonus.

Il se connecte parfaitement à votre PC en USB ou en jack 3.5mm et permet d’avoir une expérience de jeu immersive. Son fameux DTS 7.1 vous aidera grandement si vous êtes amateur de FPS !

Si vous aimez jouer et parler en même temps avec vos amis avec une qualité de voix plus que correct ! Un son propre sans débourser des centaines d’euros dans un casque haut de gamme, ce casque est fait pour vous ! Un casque à découvrir sur Amazon pour 35€.

