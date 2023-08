Vous n’arriverez jamais à deviner le nouveau nom de la société mère de Pornhub

Saviez-vous que Pornhub et d’autres sites de divertissement pour adultes appartiennent à une entreprise du nom de MindGeek ? Si c’est la première fois que vous entendez parler de cette société mère, vous pouvez d’ores et déjà oublier ce nom. Puisque MindGeek a récemment décidé de se faire connaître sous un nouveau nom. En effet, New York Post a rapporté que la société mère de Pornhub aurait ressenti « le besoin d’un nouveau départ ». Dans cette vision, elle aurait décidé d’adopter le nom d’Aylo.

La société mère de Pornhub veut prendre un nouveau départ

L’entreprise a expliqué dans un message que cette décision de rebaptiser l’entreprise sous le nom d’Aylo répond « au besoin d’un nouveau départ et d’un engagement renouvelé vers l’innovation, un contenu adulte diversifié et inclusif, ainsi que la confiance et la sécurité ».

Pour rappel, Feras Antoon, le PDG de MindGeek et David Tassillo, son directeur de l’exploitation, ont tous deux quitté l’entreprise en 2022. Par la suite, la société de capital-investissement Ethical Capital Partners a décidé de reprendre MindGeek en mars.

Aylo se veut être totalement différent de MindGeek

L’entreprise indique que « la nouvelle identité de marque sera mise en œuvre dans toutes les communications, supports marketing et plateformes numériques de l’entreprise ». Malgré cela, The Verge estime qu’il restera difficile d’oublier les controverses les plus marquantes auxquelles MindGeek est associé.

Par exemple, l’entreprise a été fustigée pendant des années pour ses graves problèmes de modération. Notamment sur le fait que ses sites montrent des vidéos d’abus sexuels sur des mineurs. D’ailleurs, Visa et Mastercard ont cessé d’autoriser les paiements sur Pornhub en 2020 en raison de ces contenus illégaux.

Ainsi, il est possible que MindGeek cherche à se dissocier de son passé. D’où l’adoption d’un nouveau nom totalement différent de l’ancien. Si vous êtes curieux, l’entreprise a prévenu dans une déclaration que le nom « Aylo » ne figure dans aucun dictionnaire.