Twitch : vous pourrez bientôt empêcher les utilisateurs indésirables de rejoindre vos streams

Le chef de produit senior de Twitch, Trevor Fisher, a révélé une nouvelle fonctionnalité pour les streamers lors du podcast Patch Notes. Twitch permettrait bientôt aux streamers d’empêcher les chatteurs interdits de regarder leur flux. En d’autres termes, les utilisateurs interdits par les streamers ne pourront pas se connecter à leurs streams.

Apparemment, cette nouvelle fonctionnalité de restriction arrivera dans les prochaines semaines. Toutefois, Trevor Fisher a souligné qu’elle ne sera pas être activée par défaut.

À propos du fonctionnement de cette fonctionnalité de blocage, Trevor Fisher explique que :

Si vous interdisez quelqu’un et qu’il regarde actuellement, alors la lecture du flux sera interrompue pour lui afin qu’il perde immédiatement la possibilité de voir le flux. Ensuite, si vous vous déconnectez et diffusez à nouveau, ils ne pourront pas non plus regarder vos flux suivants jusqu’à ce que vous choisissiez de les débloquer.

Ainsi, si un streamer ou un modérateur restreint un utilisateur, ce dernier n’aura pas la possibilité de suivre ses flux.

Cette fonctionnalité à venir de Twitch possède quelques limites

Il est à souligner que cette fonctionnalité ne s’applique qu’aux utilisateurs connectés. En d’autres termes, si une personne restreinte regarde le flux d’un streamer tout en étant déconnectée de son compte, alors elle pourra toujours regarder le flux. Apparemment, Twitch ne bloquerait pas encore les adresses IP.

Malgré cela, Trevor Fisher affirme que cette nouvelle fonctionnalité résout partiellement certains problèmes de modération sur la plateforme. D’ailleurs, ce n’est pas la seule solution mise en œuvre par le service pour assainir la plateforme.

Par exemple, Twitch a amélioré son processus de signalement et d’appel, mais il a également adopté une position plus ferme contre les deepfakes et a mis à jour ses politiques communautaires.