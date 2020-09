Dans leur regard : la mini-série choc de Netflix

Dans leur regard est une mini-série choc disponible sur Netflix. Elle est basée sur des faits réels et repose sur le racisme dans le système policier et judiciaire Américain.

Le scénario

Dans leur regard est donc basée sur des faits réels, l’affaire de la joggeuse de Central Park en 1989. Ava DuVernay est à l’écriture et la réalisation.

Un soir d’avril 1989, une bande de jeunes déboulent dans Central Park et s’amusent au milieu des touristes et des promeneurs. Une fois la police sur les lieux pour interrompre cela, elle découvre en parallèle une joggeuse violée et battue. La police fait un rapprochement arbitraire et sans fondement entre la bande de jeunes et la joggeuse violée, l’histoire bascule alors.

Kevin Richardson, Antron McCray, Yusef Salaam, Korey Wise et Raymond Santana, quatre jeunes afro-américains et un hispanique, sont accusés à tort du viol de la joggeuse. Ces adolescents, bientôt surnommés les Cinq de Central Park, sont interrogés pendant des heures. Ils vont devoir avouer un crime qu’ils n’avaient pas commis.

Bande Annonce et épisodes

La bande annonce est percutante et donne le ton dès le début.

Chacun des épisodes, au nombre de quatre, raconte un fait bien particulier de l’histoire qui s’étend jusqu’à l’âge adulte des personnages. Le découpage est bien ficelé et les épisodes s’intensifient au fur et à mesure.

Casting

Aucun acteur à la réputation éprouvée dans ce casting et pourtant, force est de constater que ces jeunes acteurs sont très bons. Ils font ressentir les émotions et on a hâte de les retrouver dans d’autres productions.

Asante Blackk : Kevin Richardson, jeune

Caleel Harris : Antron McCray, jeune

Ethan Herisse : Yusef Salaam, jeune

Jharrel Jerome : Korey Wise

Marquis Rodriguez : Raymond Santana, jeune

Dans leur regard, on regarde ?

Sans hésitation, oui.

Cette série diffusée en 2019 est passée presque inaperçue bien qu’elle vaille la peine de s’y attarder. Elle ne raconte pas seulement un procès complètement fou mais elle s’attarde également sur l’enfer du système carcéral et tout son environnement.

A chaque fin d’épisode, on a envie de voir le suivant.

A noter, Robert de Niro et Oprah Winfrey sont à la production.

Petit conseil, ne googliser pas avant de regarder la série si vous ne connaissez pas l’histoire et donc le dénouement, cela vous gâcherait une partie de l’intrigue.