Xbox : les nouveautés de la mise à jour de novembre 2022 (chats vocaux Discord, streaming sur Twitch…)

Microsoft propose une nouvelle fois une mise à jour pour ses Xbox Series et Xbox One. Avec cette version de novembre 2022, la firme américaine vient proposer un grand nombre de nouveautés, comme par les chats vocaux Discord ; l’amélioration des cadeaux et de la liste de souhaits ; une nouvelle application Captures ; des options d’alimentation supplémentaires ; le streaming en direct sur Twitch ; de nouvelles recommandations dans les Paramètres ; ou encore un nouveau nom pour l’application Assistance Xbox.

Pour commencer, le billet de blog de Microsoft annonce que la mise à jour de novembre 2022 apporte les canaux vocaux de vos serveurs Discord favoris depuis votre Xbox. Pour rejoindre un chat, il suffira d’accéder à l’onglet Gourpe & Chat et choisir Discord. Avant de sélectionner un serveur à rejoindre, vous pourrez voir en un clin d’œil les personnes connectées. Sur les Xbox Series X|S, une option de réduction de bruit a été ajoutée afin de supprimer les sons parasites.

Microsoft dévoile ensuite avoir amélioré les cadeaux. En partageant votre liste de souhaits avec vos proches depuis une console ou le site xbox.com, une notification leur sera directement envoyée. En l’ouvrant, ils auront l’option d’Acheter comme cadeau un des jeux. Une notification sera d’ailleurs envoyée lorsque vous aurez reçu un cadeau. Encore mieux, des notifications seront maintenant reçues lorsque des jeux vidéo de votre liste de souhait sont en réduction.

La mise à jour de novembre 2022 apporte ensuite de nouvelles options d’alimentation, avec la possibilité de programmer l’extinction après une durée d’activité ou une période de visionnage de vidéo ou d’écoute de musique. Autre ajout, une comparaison de la consommation énergétique entre le mode Arrêter (économie d’énergie) et En veille.

Plus intéressant, le streaming en direct de votre console Xbox sur Twitch Lightstream et Streamlabs Studio est maintenant possible (Capturer & Partager > Diffusion en continu en direct > Plus d’options).

Nous apprenons ensuite que de nouvelles recommandations sont disponibles dans les paramètres des Xbox. Elles varient en fonction des consoles, des comptes et des paramètres actuels, explique Microsoft. Pour finir, l’application Assistance Xbox devient Xbox Support avec la mise à jour de novembre 2022.

À noter, Microsoft a partagé au passage quelques informations sur Xbox Cloud Gaming. Le service de cloud gaming accessible via l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate profite ainsi d’un ajout très intéressant sur PC et Mac via les navigateurs Google Chrome et Microsoft Edge : les vibrations de la manette. Elles seront aussi disponibles sur les Smart TV Samsung durant le mois.

