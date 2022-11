Apple : le nouveau design d’iCloud.com est disponible

Après quelques semaines de bêta, la nouvelle version d’iCloud.com est maintenant disponible pour tous les utilisateurs. Le service de stockage dans le cloud d’Apple profite ainsi d’un tout nouveau design, avec un écran d’accueil profitant de tuiles personnalisables. Elles permettent ainsi de profiter d’une expérience qui correspond aux besoins et activités de chacun.

Crédit photo : MacRumors

À la fin octobre 2022, iCloud.com a profité d’une version bêta avec un design bien différent de celle proposée à l’ensemble des utilisateurs. Désormais, Apple est passé à la vitesse supérieure en la proposant par défaut à tout le monde.

Une nouvelle interface prend ainsi place sur iCloud.com. Contrairement au design précédent, proposant les icônes des applications et services iCloud, nous retrouvons une page d’accueil 100 % personnalisable.

Pour cela, les utilisateurs peuvent disposer des tuiles pour accéder rapidement aux informations de son profil iCloud, Mail, Photos, iCloud Drive, Notes, Pages, Numbers, Calendrier, Rappels… Ajouter une tuile est très simple, un bouton « + » est disposé en haut à droite de l’écran à côté de l’icône de votre compte.

À noter, le bas de l’interface d’iCloud.com affiche le résumé de trois sections : Votre forfait, détaillant les Go de votre abonnement iCloud ; Votre espace de stockage, dévoilant le nombre de Go utilisés et permettant de voir rapidement les services stockant le plus de données ; ainsi que Récupérer vos données, pour retrouver vos fichiers supprimés d’iCloud Drive et d’autres applications au cours des 30 derniers jours, mais aussi restaurer une version précédente de votre calendrier, vos contacts, signets et liste de lecture Safari.

