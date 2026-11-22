Xbox Game Pass : 9 nouveaux jeux rejoignent le service pour novembre et décembre 2026

Des cadeaux, Microsoft et Xbox en a (encore) à offrir pour ses abonnés ! Il y a deux jours, la firme de Redmond poursuit le renouvellement de son catalogue avec une deuxième vague de nouveautés pour le Xbox Game Pass. Neuf jeux rejoindront alors le catalogue pour la fin novembre et le début du mois de décembre 2026. Parmi les titres à surveiller figurent notamment High on Life 2, The Outlast Trials et Hela: of Mice & Magic.

Voici le calendrier des prochaines sorties à retenir.

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Xbox Game Pass : les jeux déjà disponibles

Plusieurs productions ont déjà rejoint le service depuis l’annonce de Microsoft. Disponibles depuis le 18 novembre, les amateurs d’énigmes peuvent découvrir Call of the Elder Gods, une aventure narrative inspirée de l’univers de Lovecraft. De son côté, High on Life 2 mise sur son humour décalé et ses armes extraterrestres pour proposer une nouvelle aventure intergalactique.

Enfin, Roadside Research propose une expérience coopérative jusqu’à quatre joueurs. Dans ce jeu, des extraterrestres tentent de gérer une station-service sans dévoiler leur véritable identité. Black Jacket, un jeu de cartes sombre revisitant le blackjack, complète cette première partie du programme depuis le 19 novembre.

Les prochaines sorties Game Pass à ne pas manquer

La suite du calendrier réserve plusieurs nouveautés. Le 24 novembre, Motorslice invitera les joueurs à parcourir une gigantesque structure brutaliste à travers des séquences de parkour et des affrontements contre d’imposants boss. Le même jour, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 proposera une campagne solo axée sur l’infiltration et les tirs de précision à très longue distance.

Le 27 novembre, Arkheron fera ses débuts en Game Preview. Ce jeu d’action PvP opposera des équipes de trois joueurs dans une mystérieuse tour, avec un système d’équipement qui influence directement les capacités et les stratégies.

Enfin, deux productions clôtureront cette vague le 1er décembre. The Outlast Trials permettra de retrouver l’univers horrifique de Red Barrels, seul ou en coopération. À ses côtés, Hela: of Mice & Magic proposera une aventure coopérative en 3D dans laquelle les joueurs incarneront une petite souris explorant des paysages inspirés du nord de la Suède.

En résumé, voici tous les jeux de cette deuxième vague sur Xbox Game Pass :

Call of the Elder Gods – 18 novembre

High on Life 2 – 18 novembre

Roadside Research – 18 novembre

Black Jacket – 19 novembre

Motorslice – 24 novembre

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – 24 novembre

Arkheron – 27 novembre

The Outlast Trials – 1er décembre

Hela: of Mice & Magic – 1er décembre