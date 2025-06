🎬 Netflix : les films et séries à ne pas manquer en juillet 2025

L’Ă©tĂ© bat son plein, et avec lui, l’envie de s’Ă©vader sans quitter son canapĂ©. Comme chaque mois, Netflix enrichit son catalogue de nouveautĂ©s pour satisfaire tous les profils de binge-watchers.

En juillet 2025, la plateforme nous gâte avec un programme éclectique : du cinéma d’action avec The Old Guard 2, des univers fantastiques avec la très attendue saison 2 de Sandman, et des documentaires intrigants comme Chaos d’anthologie : Sur l’autel d’American Apparel.

Que vous soyez passionné de séries, fan d’animation japonaise ou amateur de sport en direct, il y a forcément quelque chose à ajouter à votre liste. De plus, pour ne rien manquer, on vous a préparé le récapitulatif complet, jour par jour, des sorties Netflix en juillet. Alors installez-vous confortablement, car on vous guide.



Des débuts tonitruants dès le 1er juillet

Netflix lance le mois avec une salve impressionnante de contenus. Au programme :

Chaos d’anthologie : Sur l’autel d’American Apparel , un documentaire qui mêle mode, scandale et dérive médiatique.



, un documentaire qui mêle mode, scandale et dérive médiatique. Mauvaises herbes , Chappie , ou encore Split pour les amateurs de thrillers, science-fiction et drames humains.



, , ou encore pour les amateurs de thrillers, science-fiction et drames humains. Côté comédies, on retrouve Coup de foudre à Manhattan ou Les Profs 1 & 2 , parfaits pour rire sans prise de tête.



ou , parfaits pour rire sans prise de tête. Mention spéciale à À la recherche du bonheur, un film toujours aussi touchant.

Action, frissons et sport le 2 juillet

La suite arrive avec du lourd. The Old Guard 2 signe un retour explosif, dans un cocktail d’action et d’immortalitĂ© qui promet de sĂ©duire les fans du premier opus.

Côté sport, Netflix diffuse la finale de la saison “Au cœur du peloton”, pour vivre l’intensité du Tour de France comme si vous y étiez. Les amateurs de frissons ne seront pas en reste avec Conjuring : Les dossiers Warren, Les dents de la mer, ou encore le glaçant Cas Enfield.

Retour des grands noms sur Netflix : Sandman, E.T., Forrest Gump…

Le 3 juillet marque un tournant avec Sandman – Saison 2 Volume 1, oĂą l’univers sombre et poĂ©tique de Neil Gaiman s’étoffe. Quelques jours plus tard, place Ă la nostalgie avec E.T. l’extra-terrestre, La Momie et Forrest Gump.

Les fans de culture japonaise découvriront avec curiosité The Summer Hikaru Died, un anime inédit qui joue sur les codes de l’étrange.

Séries françaises, romances et émotions

Côté productions françaises, Tout le monde aime Jeanne arrive le 7 juillet. Ensuite, place à Mon Inconnue, une romance légère, puis à Soleil Noir, une série inédite aux accents de thriller psychologique.

La comédie Too Much, disponible dès le 10 juillet, nous promet des situations absurdes et des dialogues savoureux, portée par un casting attachant.

Sport et événements en direct : du jamais-vu sur Netflix

Le mois de juillet sera aussi rythmé par des événements live. Le 12 juillet, Katie Taylor affronte Amanda Serrano pour un troisième combat décisif. À ne pas manquer non plus, Countdown : Taylor vs Serrano, pour plonger dans les coulisses du match.

Et pour les amateurs d’anime punchy, Sakamoto Days – Saison 1 Partie 2 dĂ©barque le 14 juillet, avec son mĂ©lange d’action dĂ©jantĂ©e et d’humour absurde.

De l’animation, du fantastique et des classiques

Entre Les 7 Ours, My Melody & Kuromi, ou Interrail / Vaillante, Netflix fait le plein de contenus jeunesse. Côté fantastique, Je suis une légende, La Firme ou encore Le Voyage du Dr Dolittle complètent le tableau.

On retrouve aussi des films engagés comme Harriet, Les heures sombres ou Le procès Goldman, sans oublier quelques comédies US comme Happy Gilmore 2.

Ă€ ne pas manquer ce mois-ci sur Netflix

Voici notre petite sélection coups de cœur pour juillet :

The Old Guard 2 : pour un bon shoot d’action calibré



: pour un bon shoot d’action calibré Sandman Saison 2 : toujours aussi sombre, toujours aussi brillant



: toujours aussi sombre, toujours aussi brillant Too Much : la pépite feel-good de l’été



: la pépite feel-good de l’été Soleil Noir : une série intrigante made in France



: une série intrigante made in France Chaos d’anthologie : une collection de docs qui dérangent, mais fascinent

En résumé

Juillet s’annonce dense, riche, et parfaitement calibré pour accompagner vos soirées d’été. En effet, que ce soit pour se détendre, s’évader ou s’informer, la plateforme aligne les titres avec une grande variété de tons et de formats.

Et vous, lequel de ces contenus allez-vous lancer en premier ? 🎬