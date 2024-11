3DMakerpro éblouit avec le scanner Eagle à Formnext

3DMakerpro, le pionnier de la numérisation 3D conviviale, a marqué les esprits à Formnext 2024. Cet événement d’envergure internationale a été l’occasion pour l’entreprise de dévoiler ses innovations révolutionnaires. Avec l’annonce de son partenariat stratégique, 3DMakerpro affirme son rôle de leader dans le secteur.

Présentation du scanner spatial Eagle

Le point culminant de l’exposition a été sans conteste le scanner spatial Eagle. Conçu pour capturer des données 3D avec précision, l’Eagle intègre des capteurs LiDAR et d’images. Ce produit affiche une polyvalence notable dans des domaines variés. De la rétro-ingénierie à la réalité étendue (XR), ce scanner s’adapte à toutes les situations. De plus, il est équipé d’une batterie intégrée, renforçant son autonomie. Disponible dès décembre, l’Eagle redéfinit les normes du balayage spatial.

Innovations dévoilées à Formnext 2024

Durant l’événement, les prouesses des produits 3DMakerpro ont captivé les visiteurs. Jonathan Levi, de The Next Layer, a réalisé des démonstrations de numérisation en direct avec le scanner 3D Moose. Ces sessions interactives ont permis d’apprécier la technologie avancée derrière chaque produit. Les visiteurs ont plongé dans un univers de numérisation faciale et de réalité virtuelle. Le stand 3DMakerpro est ainsi devenu un centre incontournable d’innovation.

Partenariat avec NTU Singapore

3DMakerpro n’a pas seulement dévoilé des produits innovants. L’entreprise a aussi annoncé un partenariat avec NTU Singapore et un parrainage du SC3DP. Ce partenariat stratégique vise à intégrer la numérisation 3D avancée dans le monde académique et professionnel. Divers ateliers et formations verront le jour pour stimuler l’innovation. Ces initiatives soulignent l’importance de la technologie dans des secteurs clés, comme l’éducation et la santé.

En conclusion, Formnext 2024 a été une étape marquante pour 3DMakerpro. Avec le scanner Eagle et un partenariat stratégique, l’entreprise continue d’innover. Son impact dans la numérisation 3D ne fait que commencer. Les promesses pour l’avenir s’annoncent passionnantes et riches en possibilités. Les visiteurs sont impatients de voir comment 3DMakerpro transformera l’industrie 3D.

