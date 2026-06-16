Alexa+ : La révolution qui simplifie votre quotidien

Amazon vient tout juste de dévoiler Alexa+, sa nouvelle génération d’assistante vocale. Elle est dopée à l’intelligence artificielle générative et pensée spécialement pour la France. Avec Alexa+, l’expérience change radicalement. Cette fois, vous n’échangez plus avec un simple robot, mais bien avec une complice capable de comprendre, anticiper… et agir ! Voici ce qu’il faut savoir sur cette grande révolution du quotidien.

Plus humaine, plus intelligente, plus locale

Le premier atout d’Alexa+, c’est sa capacité à tenir une conversation ultra naturelle. On oublie la froideur mécanique des assistants classiques. De plus, les échanges sont dynamiques, adaptables, et même teintés d’humour ! Mieux encore : Alexa+ comprend les non-dits, attrape vos phrases inachevées et saisit votre véritable intention. Elle y arrive avec une pointe d’accent bien de chez nous. Ainsi, elle ne fait pas l’erreur de confondre pain au chocolat et chocolatine, ni celle d’ajouter des glaçons dans le vin rouge (sauf le rosé lors d’une grosse chaleur !).

L’accent mis sur la culture française va également plus loin. Alexa+ parle aussi comme nous, comprend nos habitudes et intègre aussi toutes les subtilités de la langue. Le fameux usage du « tu » ou du « vous » n’a plus de secret pour elle. Dès aujourd’hui, elle tutoie ses utilisateurs pour plus de proximité.

Alexa+, une assistante qui agit vraiment

Bien plus qu’un simple chatbot, Alexa+ passe à l’action. Elle enchaîne les tâches du quotidien selon vos besoins : musique selon votre humeur, recommandations cadeaux, prise de rendez-vous, gestion de la maison connectée (chauffage, éclairage, caméras). De plus, elle discute avec vos autres services du quotidien : Deezer, Spotify, TheFork, TripAdvisor, MesDepanneurs, Fire TV… et liste vos livraisons ou compare vos achats Amazon. Nul besoin de réfléchir à la formulation exacte. En effet, dites « il fait sombre ici », elle gère la lumière dans la bonne pièce. Par ailleurs, demandez-lui de déplacer la musique d’une pièce à l’autre, elle obéit.

Son interaction avec l’écosystème Prime s’étend : informations du Figaro ou Radio France, films et séries, actualités ou recettes personnalisées. Tout y passe sans friction, et sans manipulation d’application.

Personnalisation et confidentialité en priorité

Plus vous utilisez Alexa+, plus elle s’adapte et vous ressemble. Elle apprend de vos préférences, de vos routines, et même de votre humeur. À chaque foyer, son expérience sur-mesure ! Et côté sécurité ? Amazon mise gros : un tableau de bord complet vous donne accès à toutes vos interactions passées, enregistrements, et réglages de confidentialité. Le tout reste parfaitement transparent.

Une révolution pour les membres Prime

Pendant l’Accès Anticipé, Alexa+ est totalement gratuite. Ensuite, elle sera incluse dans l’abonnement Amazon Prime (22,99 € par mois si vous n’êtes pas membre). Un avantage de plus pour les fidèles d’Amazon, qui s’ajoute à la livraison, Prime Video ou Amazon Music.

L’essayer, c’est l’adopter ! Alors, convaincus par cette assistante nouvelle génération ? Dites-nous en commentaire ce que vous attendez d’Alexa+ et partagez cet article si vous aussi, vous rêvez d’un assistant qui parle enfin votre langue et comprend vraiment votre quotidien !