State of Play : SEGA annonce Shinobi: Art of Vengeance

Quand SEGA disait qu’elle va ressusciter ses titres mis à l’oubli, elle n’a pas fait les choses à moitié. Après l’annonce de Virtua Fighter, un autre IP dormant a fait son apparition lors du State of Play 2025. Shinobi : Art of Vengeance, un jeu d’aventure réalisé par Lizardcube, est donc annoncé, marquant le retour de la licence Shinobi. Histoire, gameplay et date de sortie, on fait le point dans cet article.

Voir aussi : Capcom Fighting Collection 2 : la date de sortie se confirme enfin

Shinobi: Art of Vengeance, le grand retour de la licence

Ces derniers mois, SEGA a déterré ses titres oubliés pour le plus grand bonheur des fans des jeux du studio. Virtua Fighter est l’un d’eux, avec un Virtua Fighter 5 revisité et bientôt un sixième opus dans les bacs. Mais avant VF, le studio a déjà annoncé qu’un nouveau jeu de la licence Shinobi fera son retour. Et hier, lors du PlayStation State of Play, il a finalement levé le voile pour de bon, en diffusant la bande-annonce de Shinobi: Art of Vengeance.

Pour les plus jeunes d’entre nous, Shinobi a été l’une des séries phares de SEGA à la fin des années 80 et au début des années 90. Shinobi 3: Return of the Ninja Master, en particulier, est largement considéré comme l’un des grands classiques de la licence. Malheureusement, la série se termine en 2011 avec Shinobi, sorti sur Nintendo DS. Shinobi: Art of Vengeance sera donc le premier nouveau jeu Shinobi, après 14 ans de silence radio.

Développé par Lizardcube, le studio derrière le très acclamé Streets of Rage 4, Shinobi: Art of Vengeance est un jeu d’action et de plateforme en 2D. Les joueurs incarnent Joe Musashi, le protagoniste principal de la licence et un maître des arts ninja. “Après une précédente aventure, il découvre son village réduit en cendres et son clan transformé en pierre. Poussé par la vengeance, Joe se lance dans une quête épique, affrontant des hordes d’ennemis et des boss plus grands que nature dans de superbes mondes dessinés à la main”, peut-on lire sur la description du jeu.

Shinobi: Art of Vengeance sortira sur PS5 et PS4 le 29 août 2025. Vous pouvez déjà précommander le jeu sur la PlayStation Store. En attendant, appréciez la bande-annonce :